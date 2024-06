Largas colas y gran interés ciudadano en la apertura de los colegios electorales en México

A primera hora de la mañana, la presidenta de la casilla (colegio electoral) sita en la escuela primaria 'Fray Pedro de Gante', en pleno centro histórico de Ciudad de México, se afanaba en seccionar las papeletas de voto de los libretos enviados por el Instituto Nacional Electoral para poder entregarlas a los votantes previamente identificados. "¡Qué mal se corta esto!", se lamenta, tras haber empleado una regla y hasta una tarjeta de crédito. Dos larguísimas colas de dos centenares de personas aguardaban pacientemente en el exterior del recinto escolar para ejercer su derecho al voto y escoger a su presidente, la composición de su parlamento bicameral y sus representantes locales, en una trascendental cita electoral que marcará el futuro del país más poblado de lengua hispana.

En el caso de los votantes del centro capitalino de México, las papeletas a cumplimentar son seis: elección a presidente de la República, a Cámara de Diputados, a Senadurías, a presidente de la Ciudad de México, a la alcaldía y a los representantes de la asamblea local. Una vez verificado el elector, cabinas donde se repetía el eslogan "el voto es libre y secreto" garantizaban el anonimato a los electores. "Yo prefiero no pronunciarme ahora", respondió un ciudadano que aguardaba para tomar su papeleta cuando se le inquirió su parecer sobre el desarrollo de la jornada electoral.

Dos narrativas contradictorias

Las dos narrativas contrapuestas y contradictorias que se venían vislumbrando en los últimos meses, una defendiendo los logros económicos del sexenio del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otra advirtiendo de los peligros de una mayoría presidencial sin contrapesos y con respaldo cualificado en el parlamento bicameral para modificar la Carta Magna, se repetían entre las personas encuestadas. "Yo votaré a Claudia; AMLO" (su mentor) "ha estabilizado la economía, no hemos tenido que solicitar préstamos en el exterior e incluso el peso mexicano se ha reforzado frente al dólar", valora Leonardo. A este encuestado le parece muy bien el programa La Mañanera, esas tres horas diarias en las que el jefe del Estado departe ante los periodistas y ataca de forma furibunda a quienes le critican. "Si no hubiera hecho esto, los periodistas le hubieran destrozado", esgrime, mostrando a la vez un escaso aprecio por la democracia y la capacidad de los ciudadanos de cambiar los gobiernos. "Si la democracia significa que vuelvan quienes han robado al país durante tantos años, no la quiero", concluye. Una de las tendencias más inquietantes constatadas en las encuestas es "la reducción del apego de los ciudadanos a la democracia" como método para resolver las disputas y problemas, constata Fernando García Ramírez, filósofo y ensayista en Letras Libres.

Regina, con estudios de Ingeniería Petrolera aunque sin poder ejercer su profesión debido a "vicisitudes" que no precisa, se siente muy perjudicada por la gestión de AMLO. Considera que los subsidios que se entregan a la ciudadanía "desincentivan el trabajo y el esfuerzo", y augura que Claudia Sheinbaum, a la que da ya por elegida, "tendrá que afrontar mucha mierda" producto de todo este dispendio. Tampoco aprecia a Morena, fuerza política a la que considera una suerte de reedición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas gobernó el país manipulando elecciones. "Todos se quieren apuntar ahora a Morena porque es el nuevo PRI", concluye. Sebastián, por su parte, votará a Morena aunque es muy crítico con la gestión de AMLO del problema de la violencia y su política con el narco de "abrazos en lugar de balazos". "Con esa gente no se puede ir así, les ha dejado el camino libre", recuerda este residente en la periferia capitalina, donde los asesinatos y los saldos de cuenta entre bandas rivales son frecuentes.

La inmensa mayoría de los candidatos fueron madrugadores a la hora de acudir a votar. El presidente AMLO salió de Palacio Nacional, en la plaza del Zócalo, alrededor de las nueve de la mañana acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller. Sheinbaum hizo lo propio en la alcaldía Tlalpan, en la periferia de la capital, alrededor de la misma hora mientras era vitoreada por sus seguidores, que gritaban "presidenta, presidenta". La opositora Xochitl Gálvez introdujo sus papeletas tras aguardar cerca de dos horas en la cola.