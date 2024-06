«Un profesor no puede vivir en una casa de colonias»

Arranca la temporada, llegan los turistas y algunos propietarios de viviendas en Formentera se preparan para, literalmente, hacer su agosto. Y eso se traduce en ocasiones en el desalojo de inquilinos trabajadores para hacer sitio a los turistas. Esto les ha sucedido ahora a cinco profesoras (dos mallorquinas) del instituto Marc Ferrer que estaban repartidas en dos pisos. La alternativa ofrecida inicialmente desde Educación a principio de curso para paliar la falta de vivienda asequible, la Casa de Colonias de Sant Francesc, está reservada todo el mes de junio (ya que sigue siendo utilizada para su fin original: albergar a niños y jóvenes). Y aun así, esta supuesta solución no es tal, según explica una de las docentes que recaló allí en septiembre: «No es una opción real para vivir más allá de un par de días: no hay armarios y tienes que guardar la ropa en las maletas; hay lavadora pero no te dejan usarla; no hay sala de estar ni una zona para descansar; solo podíamos usar una parte restringida de la nevera y compartíamos el espacio con grupos de batucadas, alumnos, bandas de música...».

Así lo explica Marta (nombre ficticio), una de las cinco docentes que se ha encontrado sin casa por el inicio de la temporada. El casero ya les advirtió cuando entraron que en mayo tendrían que dejar la casa, pero aceptaron igual porque no encontraban ninguna otra alternativa.

En septiembre esta profesora mallorquina respondió a la convocatoria de Educación para cubrir plazas de profesores en Formentera de forma urgente. En tres días se plantó en la isla sin haber conseguido encontrar techo. Entonces, a ella y a otros compañeros les ubicaron en la Casa de Colonias: «Es una opción que está bien para una semana, pero no para más», insiste la joven de 25 años. Estuvo hasta el 24 de septiembre allí, pero unos amigos (que viven en un piso de 30 metros) le ofrecieron el sofá y la mayoría de días prefería dormir allí.

Con otros dos colegas encontró un piso, pero en enero tuvieron que buscar otro. Ya entraron sabiendo que a finales de mayo tendrían que irse, una advertencia que muchos inquilinos trabajadores tienen asumida: «Ante la urgencia, aceptamos, pensando que encontraríamos algo cuando nos tuviésemos que ir». Pero cuando llega el calor el turismo manda y a partir de mayo solo se encuentran opciones a tarifa de alquiler turístico: 15.000 euros al mes. «Es de locos, no vamos a pagar para trabajar», indica. Hablaron con responsables de Turismo y de Vivienda del Consell y les ofrecieron la Casa de Colonias, pero un colega que vino por una sustitución les advirtió de que él estaba allí y no podía quedarse todas las noches, solo de forma intermitente, porque había grupos de estudiantes programados. Se les mencionó que habría habitaciones para profesores en el hotel RIU La Mola, pero «a la hora de la verdad, por escrito, solo ofrecían la Casa de Colonias», opción que, como explica, sirve para parchear una semana, como mucho. «Y yo tengo 25 años y todavía me hace gracia si son solo unos días, pero hay una compañera que se ha quedado sin casa que tiene 60 años», narra.

Así, cada uno «se ha buscado la vida». Esta joven ha conseguido alquilar una habitación a unas compañeras; otra está pagando 600 euros por vivir en un garaje (su cocina es una mesa de plástico con una plancha eléctrica). A otro compañero le ha tocado hacer de tribunal en las oposiciones, se tiene que quedar en julio y todavía no sabe dónde vivirá este tiempo.

«Si no llega a ser por estas chicas que me alquilan la habitación estaría en la calle, me tendría que haber ido a dormir al coche», apunta. Lo que más le indigna de esta situación es que hasta que el caso salió publicado en Diario de Ibiza (firmado por Carmelo Convalia), Educación no contactó con el instituto ni se preocupó por su situación. Y eso que ellas llevaban desde febrero moviéndose y advirtiendo del problema que venía.

Ayer, la conselleria indicó que había logrado una casa de alquiler vacacional (como alternativa a la casa de colonias y pensando en «la intimidad de los docentes»), pero que finalmente no la alquilará dado que las cinco profesoras ya han conseguido sitio donde quedarse. El Govern dice buscar más soluciones de cara al próximo septiembre. n

