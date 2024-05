Realojan en Santa Eulària a un matrimonio que vivía con 21 gatos

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha colaborado en la reubicación de un matrimonio de ancianos y la colonia felina de 21 gatos que vivía en la misma vivienda en el barrio de Can Guasch. El departamento de Bienestar Social llevaba unos meses tratando con este matrimonio en cuya vivienda detectó aspectos de insalubridad que, entre otros motivos, provocaba la presencia de los gatos.

La concejala de Acción Social de Santa Eulària, Antonia Picó, explicó en el pleno que la situación de estos dos vecinos se había trasladado a la Fiscalía y estaban siendo tutelados por la Fundación Aldaba. La fundación ha informado al Consistorio de que se encargará de cerrar la casa y su entorno para mantener la seguridad y la integridad de los bienes del matrimonio. Según explicó Picó, estas dos personas tenían, en apariencia, problemas de salud mental.

Por otra parte, la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, indicó que en un principio no se intervino respecto a la colonia porque se entendía que el matrimonio se estaba haciendo cargo de los felinos. Sin embargo, una vez que se trasladó al matrimonio, la concejalía de Medio Ambiente trasladó también a los gatos por encontrarse en una vivienda privada y no tener constancia de que alguien los estuviera cuidando.

La representante de una agrupación de cuidadoras de colonias felinas en el municipio de Santa Eulària acudió al pleno para preguntar sobre qué protocolo se estaba siguiendo con esa colonia felina a la que cuidaban. «Nosotros hemos actuado en una propiedad privada por bienestar animal, porque según los datos que teníamos esos animales no estaban cuidados al dejar de vivir allí los dueños de la casa», explicó Madrid respecto a la actuación municipal. Recordó que las colonias felinas como tales no están autorizadas en el municipio, y explicó que la asociación Care 4 Cats Ibiza se estaba haciendo cargo de algunos de ellos y no respondió respecto al resto, más allá de su retirada de la vivienda privada.