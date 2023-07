La artista Ela Fidalgo: «Me aterroriza que la tecnología acabe con la humanidad y la diversidad»

Aunque empezó con muy buen pie en el mundo de la moda y muchos le auguraban una carrera prometedora, en 2016 Ela Fidalgo (Palma, 1993) decidió dejar aparcada su faceta de diseñadora y volcarse en el arte, su otra pasión, donde también empieza a despuntar. La misma energía que antes ponía en concebir colecciones de ropa la dedica ahora a crear esculturas, instalaciones y, sobre todo, cuadros, como los que se pueden contemplar desde el pasado 7 julio y hasta el próximo sábado, día 29, en el hotel Blanco Formentera, en es Pujols. La exposición, que el comisario, Javier Díaz Guardiola, ha titulado ‘El glitch es bello’, está compuesta por tres obras de la serie ‘De ente et essentia’. Es la primera vez que Fidalgo expone en la Pitiusa menor y eso le emociona. Se siente, dice, «una privilegiada» por la oportunidad que le han ofrecido Paya Hotels y Contemporary Art Now (CAN). Lo único que lamenta es no haber podido asistir a la feria, celebrada en el Recinto Ferial de Ibiza, y no haber podido estar en la inauguración de la muestra, que se enmarca dentro del Programa OFF de CAN. En esas fechas, explica, estaba trabajando a destajo para su nueva exposición, ‘Paraíso perdido’, que se inauguró el pasado viernes y que estará hasta septiembre en su galería, La Bibi, en Palma, que también ha colaborado para hacer posible la exhibición de Formentera. No es el único proyecto que tiene entre manos, a partir del 29 de septiembre el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica dedicará un espacio a su universo artístico tan personal. Será su primera «exposición en un espacio público», afirma con orgullo y emoción.

A través de su obra nos dice que lo bello y lo interesante está en el error, el defecto, la imperfección, en lo que es no normativo. ¿Pero qué es lo que quería transmitir exactamente con la serie ‘De ente et essentia’, de la que podemos ver algunas obras en Formentera?

Mi trabajo siempre versa sobre los comportamientos humanos y sobre las personas que no son normativas. En esta exposición hablo del miedo al posthumanismo y al transhumanismo y pretendo que nos cuestionemos qué es lo que nos hace verdaderamente humanos, si es el alma o el cuerpo. Nosotros ya somos transhumanos, lo somos desde el momento en que nos hacemos un retoque, pero lo que me da terror es que la tecnología acabe con la sensibilidad, la humanidad y la diversidad en esa búsqueda del perfeccionamiento del cuerpo humano a través por ejemplo de la modificación del ADN. No veo sentido en que todos los cuerpos sean iguales y perfectos según los cánones que establece una élite, porque para mí la belleza reside en la imperfección.

El protagonismo en las obras de la serie ‘De ente et essentia’ se lo lleva el cuerpo desnudo femenino, ¿por qué?

Todas mis series tienen mucho de autobiográfico. Durante mi adolescencia tuve trastornos alimenticios, que en la actualidad no son físicos, pero sí psicológicos. Tengo una cosa que se llama dismorfia lo que significa que, cuando me miro en el espejo, a veces veo un cuerpo que no es el mío, me puedo ver más delgada o gruesa de lo que soy. Con esta serie quería también trabajar un poco lo que supone para mí ese cuerpo, ese templo sagrado, porque soy la primera que habla de aceptar nuestros cuerpos y ver en el error lo bello, pero yo constantemente me veo a mí misma como un monstruo. Estas obras son una forma de desnudarme, que es lo que pienso que tienen que hacer los artistas. Represento todos esos cuerpos femeninos como si fueran mis alter ego.

¿Ha ejercido de modelo para crear las obras de esta serie?

En esta serie sí. Mi pareja me fotografió desnuda en varias posiciones y yo, a través de esas imágenes, hacía los bocetos. Ser modelo de mi propia obra me suponía un mundo y sigo trabajando en ello. Mucha gente me ha dicho que me veía a mí en los rostros de algunas personas que he representado y que a lo mejor me autorretrataba, pero yo no soy consciente de ello.

Ha trabajado como diseñadora en el sector de la moda, que marca unos estándares de belleza irreales y que exige a sus modelos unas medidas casi inalcanzables, aunque en los últimos años se han apreciado algunos cambios. ¿Qué opina usted?

Las firmas que llevan toda la vida en esto creo que van a seguir igual, apostando por modelos superdelgadas, pero aprecio un cambio en las marcas más jóvenes, que sí están dando cabida en sus desfiles a personas más reales. La verdad es que hay mucha gordofobia, a la gente no le gustan las personas gordas.

«Hay mucha gordofobia en esta sociedad. ¿Cuántas mujeres gordas ves tú que tengan éxito? Muy pocas»

Tampoco ayuda mucho ese culto a la perfección física que se ve en redes sociales como Instagram...

Sí, en Instagram ves a niñas con 16 años que se operan porque quieren tener una cara como la de ‘Foxy eyes’ de Kim Kardashian y se hacen retoques estéticos para lograr el rostro que tienen con los filtros. Estamos cultivando cosas que son vanas, en lugar de trabajar el interior y conocernos a nosotros mismos. Aunque te estires y te recauchutes, te vas a hacer mayor. No asumirlo crea frustración, ansiedad y depresiones y es lo que estamos viendo que le está pasando a mucha gente joven. Y creo que esto va a ir a peor. Madonna se está volviendo loca porque ve que se está haciendo mayor y tiene que seguir vendiendo, y ¿cuántas mujeres gordas ves tú que tengan éxito? Muy pocas.

¿Por qué decidió dejar el mundo de la moda?

Sólo hice tres colecciones. Con la primera me dieron el premio Fashion Talent de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y para mí fue algo increíble, pero la moda que yo hacía no era normal, reutilizaba muchos recursos que encontraba, por ejemplo, en la calle. Cuando fui como finalista al Festival d’Hyères, en el que están todo los patrocinadores, vi que el percal no tenía nada que ver conmigo. Ahí de lo único que se hablaba era de números, de marketing y de dinero, no se decía nada de creatividad, de sostenibilidad, evolución o imaginación. Entonces decidí que no era el sistema en el que quería trabajar y en el que me sentiría cómoda.

De esa etapa le ha quedado como herencia el uso de materiales textiles en sus obras, algo en lo que creo que también ha tenido que ver su abuela...

Sí, porque mi abuela era bordadora en Carbajales de Alba y yo todos los veranos iba con ella a bordar. En la serie ‘De ente et essentia’, en concreto, trabajo con acrílico, bordado y con tules con los que voy haciendo como manchas de capas semitransparentes que se van solapando y que hacen referencia a nuestras propias capas, que intentamos dejar ver, pero al final no acabamos de descubrir.

¿Qué le aporta el arte que no le diera la moda?

Que puedo contar una historia con lo que hago. También me gusta el aislamiento del taller y no tener que estar tan expuesta como lo estaba cuando trabajaba como diseñadora de moda. Ahora mismo no volvería a este mundo, aunque me parezca que tiene cosas maravillosas, me da pereza. La parte superficial, el tema de ventas y de crear marca no me gusta.

Hablemos de sus referentes, porque veo paralelismos con artistas como Joana Vasconcelos, que por cierto, expone una obra suya en el MACE.

En moda sí que es verdad que tenía a Joana Vasconcelos como referente, pero en arte, yo diría que mis piezas escultóricas recuerdan más a artistas como Louise Joséphine Bourgeois. Aunque sí que es verdad que en colorido, en la manipulación textil y en el proceso creativo puede que tenga ramalazos a Vasconcelos. A mí, por ejemplo, en el taller me ayudan mi madre y mis suegros y sé que en su caso también cuenta con el apoyo de su familia. En cualquier caso ella es una artista grandiosa con una trayectoria brutal.