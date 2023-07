La feria de arte CAN se expande por las Pitiusas

Solamente faltan cuatro días para que se inaugure la segunda edición de la feria Contemporary Art Now (CAN). Se celebrará en el Recinto Ferial de Ibiza entre los días 12 y 16 de julio y contará con 38 galerías de todo el mundo y obras de cientos de artistas.

Como novedad se estrena el Programa OFF CAN, que tiene por objetivo que se visibilice la producción artística en Balears, en espacios alternativos a la feria. En la mañana de ayer se presentó este nuevo proyecto de la mano de Sergio Sancho, director de CAN.

En el acto celebrado en el Far de ses Coves Blanques estuvieron presentes los artistas que expondrán a lo largo del mes de julio. Por una parte, los autores mallorquines que expondrán en esta sala son Bel Fullana y Julià Panadès y, por otra parte, Jesús de Miguel, que exhibirá su obra en Sa Punta des Molí. Además, Formentera también contará con un espacio para la muestra de las obras de Ela Fidalgo en el Blanco Hotel.

En la presentación estuvieron presentes, además de Sancho; Eva María Prats, concejala de Cultura de Sant Antoni; y Guadalupe Revuelta, directora de Comunicación de Paya Hotels, que patrocina la feria de este año, en el marco del 50 aniversario de la compañía hotelera.

Urbanismo y reciclaje

Fullana opta en esta feria por mostrar algunos de sus cuadros en los que se puede observar que el verde y el morado destacan. En ellos mezcla el óleo con toques de ‘spray’. La artista cuenta que le encanta navegar por el algoritmo de sus redes sociales, donde encuentra un mix de estilo cute y otra parte más callejera, en la que se basa el estilo trap. «Me gusta la moda y seguir celebrities y hacer un mix de estéticas», asegura.

Panadès explica que su proyecto comenzó en 2014, mientras paseaba por la playa y encontraba residuos. Allí vio un lugar donde crear, ya que no tenía un estudio. Estas caminatas las hacía fuera de temporada, ya que en verano «no se puede estar», explica.

Cada vez que creaba algo tomaba una foto y la subía a Instagram. De esta forma, las imágenes quedaban geolocalizadas y cuando la gente buscaba una playa encontraban la imagen como muestra de visibilizar la situación con la que se topaba. «El mundo está lleno de cosas y es una forma de no seguir produciendo. Es un granito de arena. No pretendo cambiar el mundo, pero es un gesto», comenta.

Lo místico

Jesús de Miguel expone en la Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí. En ella tiene una muestra de su creación pictórica, que cuenta con una gran variedad de tonos blancos y rosáceos, que el autor indica que no selecciona por nada en concreto, sino que le gustan. Aun así, indica que el blanco para él da luz a las obras y también sirve «para tapar ciertas cosas».

«Mi obra es informalista y luego me gusta tirar de referencias como el Barroco. Me gusta un poco la mezcla de todo», explica De Miguel, quien cuenta que a la hora de crear no piensa en nada, sino que únicamente empieza la obra. «Siempre pienso que voy a hacer un cuadro espectacular, pero al final me equivoco y no voy a hacer algo que ya he hecho. Una vez que te pones en ritmo es una gozada», relata.

El artista no solo cuenta en esta exposición con cuadros, sino que ha añadido sus propias creaciones a partir de ‘ánforas’ encontradas en los caminos y que cuentan una historia. Esta mezcla lo fenicio, por las historias que le contaban los marineros, y lo fantasioso, ya que él mismo simula que las boyas son «huevos de alien y que los marineros extraían su sangre». Además, el artista añade esculturas abstractas en el recinto exterior de sa Punta des Molí.

La concejala afirmó por su parte que es «una gran apuesta poder contar con esta exposición» en el pueblo, puesto que «se ponen en valor» los espacios culturales. A su vez, Sancho agradeció la colaboración que le han brindado el propio Consistorio y Paya Hotels. Además, destacó que el programa también se desarrolla en Formentera.

«El Programa Off nos permite también ofrecer exposiciones con una duración mayor y que no se concentren solo en los días de la feria», explicó Sancho.

Revuelta, en nombre de Paya Hotels, explicó que apoyar este programa es una forma de aportar algo más al aniversario de la fundación de la compañía. «Este programa es una muestra de la creatividad que hay en Balears y es una gran satisfacción».