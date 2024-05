Puigdemont pide dejar "las soluciones fáciles" de TikTok y poner "las bases para la refundación" de Cataluña

Junts ha aparcado este domingo los grandes actos para celebrar un encuentro de formato reducido con las juventudes de la JNC. En el exterior del pabellón de Argelers, y tras echar unas partidas al futbolín, varios candidatos jóvenes han subido al escenario para exponer sus preocupaciones. Vivienda, ocupación, salarios, lengua y también inmigración, han sido los temas estrella. Y, tras unos minutos obervando una de las partidas y comentando un poco el resultado del Barça - Girona del sábado, también el candidato, Carles Puigdemont, ha subido al atril para recoger el guante.

Estamos en un punto de no retorno, es el momento de reaccionar", ha exclamado Puigdemont, quien ha pedido a los jóvenes no comprar las "soluciones fáciles" de TikTok y apoyo para poner "las bases de la refundación" de Cataluña. "Desconfiad de lo que os pueden explicar con un minuto y medio o con un tuit. No hay soluciones fáciles. Nosotros somos los de las soluciones complejas", ha exclamado, en un intento claro de arañar votos a partidos como la extrema derecha de Aliança Catalana, que podría irrumpir el 12M en el Parlament.

Así, ante la cantera de Junts, Puigdemont se ha comprometido a tomar "decisiones incómodas" e "impopulares" si vuelve al Palau de la Generalitat para resolver todos estos "gravísimos problemas". En este sentido, se ha referido al retroceso del catalán en las redes sociales y en las grandes plataformas, a la fuga de talentos en busca de salarios más competitivos o a la falta de vivienda a precios asequibles. "Ya no sufrimos por si podremos ir de vacaciones, sufrimos por una vivienda digna", ha afirmado el expresident, tras señalar que las generaciones actuales viven peor que sus padres y alertando de la posibilidad de "perder la Cataluña de las oportunidades".

"Estamos en un punto crítico; el país se nos va de las manos", ha diagnosticado Puigdemont, para terminar pidiendo a los jóvenes que se "levanten del sofá y la silla" para "ir a votar" el próximo domingo. "Es el momento de hacerlo, nos tenéis que ayudar", les ha rogado, en un acto en el que también ha aprovechado para criticar al candidato del PSC, Salvador Illa. "No venimos solo a gestionar, ni a gobernar. ¿Qué se pensaba que haría? ¿Gestionar? ¡Solo faltaría! Nosotros venimos a levantar la Cataluña del presente", ha sentenciado.