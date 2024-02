El Gobierno ofrece a Junts indultar a quienes queden fuera de la amnistía: "No es ningún disparate"

El Gobierno no termina de conseguir el apoyo de Junts a la ley de amnistía. La Moncloa vio el pasado 30 de enero cómo los posconvergentes frustraban la aprobación de la norma con su voto en contra, al considerar que dirigentes como Carles Puigdemont, investigado por terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic, no quedaban lo suficientemente blindados ante los procesos judiciales. En principio, la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunirá el miércoles de la semana que viene para desatascar la medida de gracia, pero el pacto no resulta sencillo y ya se empieza a pensar en la posibilidad de aprobar una prórroga de 15 días para las negociaciones. Los socialistas, mientras tanto, ya han comenzado a poner otras soluciones encima de la mesa.

La última, que avanzó este jueves el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, pasa por el compromiso de indultar a quienes no entren dentro de la amnistía, por estar presuntamente implicados en delitos exentos de la aplicación de la ley, como el terrorismo y la alta traición. Solo que para ello, estas personas tendrían que ser primero juzgadas y condenadas. El Gobierno se instaló en un primer momento en el silencio tras las declaraciones de Campuzano, pero este viernes, a través de uno de sus ministros de mayor perfil político, Óscar Puente, ha avalado esta fórmula.

“No es ningún disparate”, ha señalado en Olesa de Montserrat el titular de Transportes. Aun así, la tesis del Ejecutivo continúa siendo que todos los independentistas, ya sean altos cargos políticos o ciudadanos anónimos, quedarán dentro de la amnistía, al considerar que procesos como el que instruye por terrorismo Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, acabarán quedando en nada. "Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas", dijo a principios de mes Pedro Sánchez.

El plan b

El de los indultos sería en un plan b. De momento, para tranquilizar a Junts. Y también, a medio plazo, para el caso de que su vaticinio sobre la aplicación de la ley a todo el movimiento separatista acaba fallando.

Pero Puente ha dejado claro que este no sería ni mucho menos el escenario ideal. “El Gobierno está abierto a soluciones que conduzcan a un final, ya, de este episodio -ha señalado-. Por eso la ley de amnistía es la solución más necesaria, más conveniente y más útil. Porque, entre otras cosas, lo que va a hacer es evitar un peregrinaje judicial que lleve al final a un indulto. No tiene sentido. Si tenemos todos claro el diagnóstico, hagamos la ley de amnistía y evitemos el tener que someter a esas personas a juicio".