"Vox queda fuera del gobierno". Con firmeza y rotundidad. Así ha confirmado la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de Foro, la noticia adelantada por La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, este miércoles: el tripartito se rompe a los tres meses y medio de mandato. La regidora ha hecho el anuncio en el Ayuntamiento, respaldada por los concejales de su grupo municipal y sin aceptar preguntas de los periodistas, y lanzando también un mensaje de tranquilidad a los vecinos: "Gijón no experimentará ningún retroceso en sus libertades".

La noticia de la fractura en el gobierno, una primicia de este periódico, saltó esta mañana, tras las declaraciones hechas por Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox y concejala de Festejos, en las que no garantizaba la renovación del convenio con Xega (colectivo LGTBI) para financiar en adelante el premio 'Rambal' que se entrega en el Festival Internacional de Cine (FICX) ni el galardón para las películas en asturiano. Así como su intención de crear otro premio para ensalzar "los valores de esfuerzo, trabajo y respeto a los demás". Si bien, Moriyón ha asegurado esta tarde que expulsar a la formación de Abascal de su gobierno "es una decisión muy meditada que no se refiere solo a las declaraciones, pese a que atentan con la tolerancia que caracteriza y seguirá caracterizando a Gijón".

De hecho, Moriyón fue más allá y cargó contra la labor de Vox en estos meses. "Ha estado paralizando el funcionamiento del Ayuntamiento y han sido pasivos en cuanto a un elemento tan fundamental como las ordenanzas fiscales", señaló la regidora sobre los tributos, fundamentales para la elaboración del presupuesto municipal, que irán mañana a la junta de gobierno local. "Foro cree profundamente en la democracia. Y entiende que las urnas habían llamado a incorporar a Vox al gobierno para trabajar por y para Gijón. Pero después de este tiempo, Vox no solo no ha sido incapaz de ejercer sus obligaciones, sino que han antepuestos sus siglas a los intereses de Gijón. Y eso no se va a tolerar. Mientras yo sea alcaldesa no aceptaré ninguna injerencia de Madrid o de donde sea", abundó.

Antes de finalizar su escueta intervención, Moriyón quiso mandar un mensaje tranquilizador a los gijoneses y a los organizadores del FICX: "Gijón no experimentará ningún retroceso en sus libertades".