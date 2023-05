Dice que se levanta a las seis de la mañana y termina de trabajar en su casa a las doce de la noche. Así desde el 1 de mayo sin descansar un solo día. Isabel Díaz Ayuso asegura que los votos "son siempre prestados, no son de nadie" y necesita retener lo que obtuvo en 2021 y conseguir un poquito más. Insiste en que no ha pensado aún qué hará con Vox si no alcanza la mayoría absoluta y necesita sus votos para ser investida: "No estoy aún en el escenario Z, vivo al día". La jornada escogida para la entrevista, justo antes de recibir este martes al Real Madrid de baloncesto, le ha llevado a hablar de racismo a raíz del caso Vinicius, pero no deja de lado su cruzada contra Bildu: "En la página web de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, los más buscados son siempre miembros de ETA". En la política madrileña le esperan también otros asuntos.

Este martes la Junta Electoral ha rechazado la petición del PP para quitar la lona de Podemos en la que aparece la imagen de tu hermano. ¿Qué le parece?

Nada, hay que acatarlo.

¿Le molesta?

Es algo que ni siquiera llego a pensar. No lo pienso.

La denuncia que recoge esa lona es una frase del expresidente del PP, por la que se abrió un duro enfrentamiento que usted ganó. Hoy, un año después, sigue mostrando sus diferencias con la dirección nacional. No comparte la estrategia del partido respecto a la ilegalización de Bildu, el lunes repitió en plena campaña electoral que la estrategia de Alberto Núñez Feijóo sobre la lista más votada no tiene recorrido… ¿Por qué necesita mostrar en público estas diferencias?

Que Podemos quiera sacar todo esto a la desesperada porque se están hundiendo, nada tiene que ver.

¿Por qué dice Podemos?

Porque son quienes han puesto esa lona.

Pero le pregunto por las discrepancias con su partido.

Todo eso de las diferencias con la nacional, no viene más que porque Podemos ha querido meter estos asuntos en campaña, pero son temas de hace un año que nada tienen que ver con hoy. Ahora es otro escenario completamente distinto. Además, en un partido que es el único que está realmente unido. Está el Gobierno, un partido a tres, matándose entre ellos literalmente, y con un presidente que no se puede reunir ni visita a sus presidentes autonómicos. No es nuestro caso. Nadie del PP entiende ni ve con buenos ojos que Bildu presente terroristas condenados por delitos de sangre. La diferencia, si quieren buscar alguna, es que pienso que podríamos intentar preguntarle al Supremo si estamos convencidos 100% de que hemos hecho todo lo legal y jurídicamente a nuestro alcance para asegurarnos de que hemos hecho todo lo posible para que se cumpla la ley.

"Bildu nos ha mentido, sigue haciendo campaña con sus candidatos, siguen apareciendo en los carteles, no los quitan, se ríen de todos los españoles a la cara”

Cuando el martes dijo que la lista más votada no tenía recorrido, en el PP hubo quien entendía que no era el momento de decirlo justo ahora en campaña, cuando Feijóo está haciendo precisamente batalla por lo contrario.

Yo he visto, al contrario, que también piensan que cada presidente autonómico luego tiene que tomar decisiones. Yo creo que es un debate que no tiene recorrido, teniendo en cuenta que la izquierda no va a querer en ningún caso asumir esto. No veo mucho debate aquí.

Ha hecho usted de la confrontación con Pedro Sánchez su imagen de marca. ¿Es necesario ir siempre al choque para dar la batalla cultural, como usted dice?

Yo creo que la imagen de marca la he hecho a través de una gran gestión a lo largo de estos cuatro años, bajando impuestos, cumpliendo a rajatabla mi programa electoral, dejando el transporte gratuito a los mayores de 65, plantando medio millón de árboles, con la mejor sanidad de Europa, gestionando sin generar déficit ni deuda. En los momentos más difíciles y con una pandemia donde el ataque contra Madrid fue brutal, se nos cerró de manera ilegal la Comunidad en base a unos informes falsos y teniendo que defender los intereses de Madrid ante un Gobierno que ya ha avisado que va a descentralizar todo lo que pueda este país. Nos ha puesto un impuesto a la carta contra las inversiones en la Comunidad de Madrid. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que esta supuesta ley de paridad que quieren imponernos va a fomentar fuga de empresas. Y los bancos deniegan una de cada tres hipotecas por la inseguridad jurídica que provoca el Gobierno. El daño que se está haciendo con la ley de Universidades, con la ley educativa, con los agresores sexuales... ¿No afecta a Madrid? ¿Tengo que callarme?

El tema de Bildu ha copado prácticamente toda la primera parte de la campaña. El sábado estuvo en Bilbao y se preguntaba allí si los vascos habían leído el proyecto de Bildu. ¿Cree que los vascos no saben lo que votan?

Quién ha metido esta polémica en campaña es Bildu llevando a condenados por terrorismo. Yo me pregunto si hemos leído la página web de un partido o de un movimiento que dice abiertamente que va a buscar la independencia del País Vasco y la anexión de todas las comunidades limítrofes. Una pregunta retórica, ¿hemos leído lo que nos dicen? Porque es evidente que Bildu no es pasado, es futuro. Es un proyecto que va carcomiendo las instituciones, que utiliza poco a poco la función pública para ir reforzándose desde dentro y para hacer lo que en paralelo está sucediendo en otras comunidades autónomas, como Cataluña, Comunidad Valenciana o en Baleares. Y un buen día nos daremos cuenta de que desde dentro han transformado ideológicamente a la sociedad y están fabricando una tensión territorial que va camino de una fractura, como nos dicen a la cara. La diferencia es que los que abiertamente odian a España nos lo dicen siempre. En eso Bildu no miente. En eso los independentistas no mienten. Es Sánchez el que miente.

¿Lo dice porque sostuvo que no pactaría con Bildu?

Miente todo el rato, con quién pacta, lo que pacta y los intereses que tienen. Algunos intentan buscar discrepancias en el Partido Popular, cuando lo sorprendente es cómo Bildu y el Gobierno han estado pactando muchas políticas para todos los españoles, o cómo Bildu, al rescate de Sánchez para no perjudicarle más, nos ha mentido diciendo que estos terroristas iban a salir de sus listas cuando no se puede ahora mismo. Desde luego que cogerán el acta. Y tanto es así, que siguen apareciendo en los carteles de Bildu. Están haciendo campaña con sus candidatos, no los quitan, se ríen de todos los españoles a la cara y algún día nos llevaremos las manos a la cabeza.

Cuando dijo que 'ETA está viva', hubo víctimas del terrorismo que públicamente criticaron sus palabras y también dentro de su partido, incluido el País Vasco, ha habido gente que no lo ha entendido y han pedido que no se equipare la situación actual con la pasada. ¿Mantiene que ETA está viva?

Está a través de sus candidatos de Bildu en las instituciones, han presentado a condenados por terrorismo por pertenecer a ETA.

Hay otro asunto de debate nacional ahora mismo que tiene que ver con el fútbol y el racismo. ¿Tiene España un problema de racismo?

No, España no es un país racista. Lo están utilizando contra España.

"Bildu no es el pasado, es el futuro, es un proyecto que va carcomiendo las instituciones"

¿Quién lo está utilizando?

Se ve que desde fuera se está utilizando y que muchos dirigentes políticos de otros países empiezan a acusar a España de ser un país racista. Yo lo niego. Claro que hay conductas racistas también en la política. Las hay en el PNV, es fundamento del Partido Nacionalista Vasco, ahí lo llevan. Pero hay conductas de odio que hay que intentar erradicar. Y también ayer mismo entraron violentamente en una sede del Partido Popular en Móstoles intentando agredir a afiliados. Y eso son también conductas de odio. Pero en España hay ciudadanos de todos los rincones del mundo y de todas las razas que son cantantes queridos, artistas influyentes, escritores muy seguidos, periodistas.

Vox mezcla el origen y el color de la piel con la delincuencia. Consolidar esta forma de pensar dándoles entrada en las instituciones, como ocurre en Castilla y León y puede que en varios municipios a partir del 28 de mayo, convierte al PP en cómplice de esas ideas de Vox?

Yo creo que a Vox lo consolidará quien lo vote.

¿Y quien pacte con él?

Ahora mismo yo tengo un gobierno de un solo color que gobierna con relativa libertad, con muchas zancadillas, y yo aspiro a no tenerlas luego. Además, hace ya muchos meses que avisé que cada partido tomaba un rumbo y es a lo que estoy. No soy su abogada.

Todo indica que será la candidata más votada el 28 de mayo. ¿Cuál cree que es el mensaje si le votan pero no le dan la mayoría absoluta?

Bueno, que no he decepcionado a esa inmensa mayoría de electores que me hicieron pasar de 30 escaños a 65. Pero a nadie se le escapa que mi ilusión sería conseguir la absoluta y que no volviera a tener un gobierno con tantas zancadillas y sin presupuestos.

Usted ha dicho que la próxima legislatura sería la de la vivienda. ¿Qué ha pasado en esta? Prometió 15.000 viviendas nuevas y se están construyendo 6.600. Achaca parte del problema a los municipios socialistas que no han facilitado la tramitación necesaria, ¿pero no tiene nada que ver con la falta de apetito inversor?

Bueno, lo achaco a una larga la lista de circunstancias que se han dado de manera sobrevenida, como la invasión de Ucrania, la crisis de materiales, la crisis económica. Esto ha hecho que muchas empresas no puedan optar a estos lotes. Sin embargo, la mitad de la vivienda protegida que se construye en España es en Madrid y en el sector inmobiliario europeo te dicen que el mejor plan de vivienda, sin ninguna duda, es el Plan Vive de Madrid, que ayuda a sufragar la mitad del coste de la vivienda a los jóvenes, en casas de gran calidad, que afronta la factura de eficiencia energética…

¿Y las críticas al PSOE?

Se están construyendo en 12 municipios de Madrid. En algunos ayuntamientos del PSOE hemos tenido muchas dificultades, se han intentado bloquear los planes de vivienda, lo han llevado de manera insensata a los tribunales para retrasarlos. Y en todo se nos ha dado la razón. Lo bueno es que ya ha sentado las bases, esto nos va a permitir que el plan que estaba pensado para 40 municipios ya pueda ir a gran velocidad.

Y mientras se construye, ¿qué se puede hacer para reducir los precios?

Bueno, en Madrid el precio de la vivienda se ha contenido en los últimos años. A diferencia de otras zonas de España donde se ha disparado, la vivienda en Madrid, que no ha sido nunca barata, ahora sí se ha contenido. Y eso es porque en paralelo, aparte de que damos seguridad jurídica y confianza a los propietarios, cosa que no hace la Ley de Vivienda del gobierno pactada, entre otros, con Bildu, nosotros estamos en contra de la okupación, estamos en contra de dejar desprotegido al vecino, al propietario y lo que hacemos es no intervenir los precios. Lo que hacemos son planes como el que vamos a poner en marcha para la rehabilitación de viviendas, de manera que la Comunidad de Madrid pueda avalar a quienes ponen sus viviendas en alquiler. Y mientras tanto, lo que estamos haciendo son otras alternativas para que la gente pueda llevar las riendas de su vida. Aparte que estamos ayudando a los jóvenes con las entradas y con planes de alquiler. Y lo que hacemos sobre todo es fomentar el empleo, sin duda, otro de los grandes frenos para poder luego pagarse una vivienda.

No está de acuerdo con la Ley de Vivienda que ha aprobado el Gobierno de España. Junto a la limitación de precios, propone mayores deducciones fiscales para los propietarios que ponen el piso en el mercado. ¿Eso tampoco le convence?

Yo todo lo que sea entrometerse en la libertad de una persona con respecto a su vivienda, todo lo que sea imponer y por tanto, desincentivar, no lo aplicaré. Las medidas que sean positivas y que fomenten el aumento de la oferta por supuesto que sí, claro.

Asegura que "por el momento" no contempla "hacer modificaciones" sobre las subvenciones para reducir el precio del abono transporte

En la encuesta realizada por la propia Comunidad de Madrid en diciembre, el 46,9% de los madrileños decía que la sanidad era su principal problema. Usted ha reducido siempre el problema a un conflicto político o laboral de los propios médicos.

Bueno, tú cuando preguntas cuál es el principal problema, te podrán decir lo que ven constantemente en los medios a través de unas huelgas políticas como las que aquí se han favorecido. Pero cuando preguntas a los usuarios de la sanidad cómo les ha ido, cómo ha sido el trato, cómo ha sido la terapia, cómo ha ido el tratamiento, todos te dicen que 9 sobre 10, la mejor nota. Pero se han mezclado medias verdades. Los madrileños, cuando tienen algún problema grave, no van a ninguna otra sanidad. Sin embargo, nosotros sí estamos a la entera disposición de todos los españoles que necesitan cualquier tratamiento. Además, hemos presentado unos planes digitales para la sanidad del futuro que sin duda la van a transformar, teniendo cuenta que vamos a multiplicar por cuatro la población que llega a los 100 años.

Ha prometido terminar con la temporalidad, que es algo que viene impuesto por Bruselas, quiere implantar un plan de digitalización que ayuda pero por sí mismo no es suficiente y ha llegado a un acuerdo con el sindicato médico para terminar con la huelga. ¿Tiene propuestas para mejorar el servicio y la calidad laboral de los sanitarios la próxima legislatura?

Yo presenté mi compromiso de acabar con la temporalidad en el empleo sanitario antes de que Bruselas se pronunciara, estoy con las mejoras en las retribuciones que hemos aplicado a los médicos de primaria y a los pediatras, y con las técnicas de digitalización que vamos a poner en marcha. Estoy convencida de que todo va a funcionar mucho mejor, porque al digitalizar las agendas, por ejemplo, se está facilitando mucho la gestión de citas, y la digitalización nos va a permitir un seguimiento diario del paciente o un cribado masivo mucho más rápido, sin necesidad de que el cuerpo te dé un aviso. Es una transformación espectacular la que va a vivir la sanidad y yo creo que esto también va a motivar mucho al personal y a los pacientes. Un personal que, por cierto, muchos nos dicen que no les representa nada de lo que está pasando... las huelgas... muchos. Son una voz que normalmente no se escucha porque no es morbosa, pero está ahí. Nos dicen que les abochorna lo que se está haciendo, les ofende y sobre todo, les da pena.

Ha propuesto reducir a dos las tarifas de transporte público en la región y dijo que la segunda tendría un precio de 63,07 euros. Ahora mismo, con las subvenciones que hay, el precio es prácticamente la mitad. ¿Nos estaba diciendo que a partir de julio no se mantendrán la reducción de precios, que no se va a mantener la subvención al precio de los abonos?

Eso hay que verlo a futuro, porque se supone que tanto el Gobierno como nosotros estamos viendo de manera temporal, mientras seguíamos con la feroz inflación y con la situación tan delicada de las economías, cómo hacer un estímulo extraordinario, un apoyo extraordinario. Pero hay que tener en cuenta que nosotros sufragamos el 80% del transporte. Siempre que tenga en mi mano hacerlo, lo seguiré subvencionando fuertemente. Por ahora, no contemplamos hacer modificaciones y se mantendrá la subvención.