El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, ha sido suspendido de militancia por el Partido Popular tras sus palabras machistas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Así lo ha hecho saber el Partido Popular en la mañana de este martes, después de que el Comité de Derechos y Garantías de la formación tomara esta decisión.

Explican en nota de prensa que, siguiendo los plazos que indican los procedimientos de este tipo y atendiendo a las alegaciones presentadas por el mismo en el expediente, se acuerda incoar procedimiento disciplinario a Saiz "por los hechos relativos a las declaraciones sobre una ministra del Gobierno de España".

Saiz aseguró el pasado mes de febrero que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "tiene la boca llena de llagas de chupársela al 'coletas'", en el contexto de una entrevista con el periodista Javier Negre, de la que se hizo eco en su cuenta de Twitter el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias.

“Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al coletas”



El tipo que lo dice se llama José María Saiz y es alcalde del PP en Villar de Cañas. Al que le entrevista le financia Ayuso pic.twitter.com/MF8yz3QlBe — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 9 de febrero de 2023

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, censuró las palabras de José María Saiz, señalando también en su cuenta de Twitter que "Hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero como ministra, pero no todo vale en política. No aceptaré ningún ataque a la dignidad de una mujer bajo las siglas del PP. Actuaremos de inmediato". Palabras que compartió el presidente del PP regional, Paco Núñez, quien dijo no compartir "ni las palabras, ni los términos, ni la actitud" del alcalde.

Hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero como ministra, pero no todo vale en política.



NO aceptaré ningún ataque a la dignidad de una mujer bajo las siglas del PP.



Actuaremos de inmediato. pic.twitter.com/m3Gx2o5WhH — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 9 de febrero de 2023

Con posterioridad, el alcalde pidió disculpas a las personas que se hubieran podido sentir ofendidas y, en especial, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las palabras que pronunció. "Debería de haber criticado su, en mi opinión, nefasta gestión política, sin menoscabar su dignidad personal", apuntó el primer edil en un comunicado colgado en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento.

El Partido Popular confirmó entonces la apertura de un expediente informativo "de inmediato" y el Comité de Garantías del PP inició los trabajos sobre el expediente abierto al alcalde de Villar de Cañas a fin de confeccionar el expediente y citación del interesado para la fase de interrogatorio.

José María Saiz también ha sido, desde el principio, la cara visible del PP regional en la defensa del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en su localidad.