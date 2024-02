Embrollo republicano en Nevada: primarias el martes, caucus el jueves, y mucha confusión

El proceso electoral en Estados Unidos ya es de por sí complicado pero el Partido Republicano de Nevada lo ha elevado a categoría de auténtico embrollo, disparando la confusión entre sus propios votantes.

Este martes se celebrarán unas primarias, organizadas por el estado, en las que Donald Trump ni siquiera está en las papeletas y que probablemente ganará Nikki Haley, aunque no se llevará ningún delegado. Estos (26) se repartirán en unos caucus que se celebran el jueves y organizados por el Partido Republicano de Nevada, donde la que no está como candidata es Haley y donde se puede dar por sentado que el expresidente se anotará la tercera victoria del ciclo electoral tras Iowa y New Hampshire.

Los demócratas, mientras, celebran sus primarias este martes y Joe Biden seguirá su camino triunfal hacia la nominación que abrió el sábado en Carolina del Sur y se llevará los 36 delegados de Nevada.

¿Qué ha pasado?

El origen del lío republicano está en 2021, cuando Nevada, entonces gobernada por demócratas, aprobó una ley por la que abandonaba sus tradicionales caucus y estableció que el estado realizaría primarias siempre que hubiera más de un candidato de un partido. La idea era incentivar la participación (más difícil en los caucus que en las primarias) y evitar episodios de caos que se habían vivido en elecciones anteriores.

Aunque los republicanos de Nevada habían intentado previamente y sin éxito realizar ese cambio, cuando se autorizó finalmente apelaron en los tribunales. Y aunque la corte dijo que probablemente no podrían frenar la ley, también reconoció que el Partido Republicano no quedaba vinculado sobre el reparto delegados, por lo que retiraron la demanda y decidieron mantener los caucus.

La formación estatal está dominada por políticos muy cercanos a Trump, incluyendo varios que han sido imputados por la trama para revertir los resultados legítimos de las presidenciales del 2020. Y estableció para los caucus condiciones que claramente favorecían a Trump: había que pagar 55.000 dólares para registrarse como candidato, se impidió que los Supercomités de Acción Política apoyaran las campañas (algo que estaba dirigido a dañar a Ron DeSantis, cuya operación era muy dependiente de uno de estos SuperPAC) y estableció que no podría presentarse en los caucus quien se hubiera presentado en las primarias.

Varios candidatos se registraron para las primarias de este martes y en las papeletas aparecen tanto Haley como dos aspirantes que ya se han retirado: el exvicepresidente Mike Pence y el senador Tim Scott, así como cuatro candidatos desconocidos. En los caucus, mientras, solo quedan Trump y Ryan Binkley, el empresario y reverendo de Tejas que, sin ninguna opción, se mantiene en la carrera.

¿Qué puede pasar?

Este martes lo más seguro es que Haley gane las primarias. El Partido Republicano estatal, en cualquier caso, está animando a los votantes a que elijan otra opción que aparece en la parte de abajo de las papeletas tras su nombre y el de los otros aspirantes: "ninguno de los candidatos". Si gana esa última opción, la antigua gobernadora de Carolina del Sur podría sufrir un golpe de imagen.

Haley ha denunciado que "los caucus están sellados, comprados y pagados" y ha hablado del "tren de Trump" como la causa. Por eso ya después de New Hampshire dijo que iba a concentrarse "en los estados que son justos" y ha puesto toda la carne en el asador del estado que gobernó, que vota en primarias el día 24 y donde Trump le lleva una enorme ventaja, según los sondeos (más de 32 puntos según la media de sondeos de FiveThirtyEiight). Y este mismo lunes su jefa de campaña insistía en que los caucus de Nevada están "amañados" a favor de Trump.

En el caso del expresidente, aunque es casi una certeza que triunfará y se llevará los 26 delegados, un buen resultado en las primarias de quien fue su embajadora ante la ONU podría representar también un golpe. Y en un mitin reciente en Las Vegas decía que las primarias "no tienen ningún significado" y sugería que se usarán "para fines de relaciones públicas".

En ese mismo mitin Trump recordó a sus seguidores la importancia de participar, porque aunque pese a que el magnate tenga garantizada la victoria su equipo está preocupado con que la confusión minimice la participación en los caucus y deje la opción de que Haley reciba más votos en las primarias que él en las asambleas. "Queremos un buen número de votos, no vamos a tener competición, pero no importa, queremos un mandato grande y hermoso", dijo.

¿Quién puede votar?

En las primarias, el voto por adelantado estuvo abierto del 27 de enero al 2 de febrero y han votado unos 94.000 demócratas y 58.000 republicanos, la mayoría por correo pero otros de forma presencial.

Este martes, en el caso republicano, podrá votar cualquiera registrado con el partido, un registro que puede realizarse hasta este mismo día, cuando los centros para votar están abiertos hasta las siete de la tarde hora local.

En los caucus del jueves, mientras, solo podrán participar republicanos que estuvieran registrados como tales al menos 30 días antes de las asambleas. Deben acudir presencialmente a los lugares donde se celebran los caucus entre las cinco y las siete y media y presentar identificación.

Alguien que ha votado en primarias también puede votar en los caucus.

En la Secretaría de Estado de Nevada han estado recibiendo numerosas llamadas y correos de votantes confundidos, especialmente sobre los caucus y sobre la ausencia de Trump de las papeletas de las primarias. La Secretaría remite al partido estatal para dar las aclaraciones.

También ha habido votantes republicanos que se han presentado en centros de votación para voto anticipado y han mostrado confusión porque Trump no estuviera en las papeletas. Y hasta el gobernador, Joe Lombardo, un republicano aliado del expresidente, ha reconocido que el proceso es confuso, puede desanimar a votantes y hacer daño a los candidatos.