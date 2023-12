La guerra contra Gaza bate trágicos récords. Los expertos confirman que la campaña militar israelí en el enclave ya es una de las más mortíferas y destructivas de la historia reciente. Además, Naciones Unidas ha denunciado que toda la población de la Franja, unos 2,3 millones de personas, se enfrentan a niveles críticos de hambre a medida que el riesgo de hambruna aumenta cada día. Según un informe respaldado por la organización internacional, la proporción de hogares afectados por la inseguridad alimentaria aguda es la mayor jamás registrada a nivel mundial. Mientras sufren un apagón de las comunicaciones, al menos 390 palestinos han sido asesinados en las últimas 48 horas por los ataques israelíes.

En poco más de dos meses, la feroz guerra contra la Franja de Gaza ha causado más destrucción que el arrasamiento de Alepo en Siria entre 2012 y 2016, Mariúpol en Ucrania o, proporcionalmente, los bombardeos aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército israelí puede presumir de haber matado a más civiles que la coalición liderada por Estados Unidos en su campaña de tres años contra el grupo Estado Islámico. Israel ha superado en 78 días lo que su aliado hizo en más de 1.000. Aunque los portavoces militares no lo han confirmado, los fragmentos de explosión y los análisis de las imágenes de los bombardeos indican que la mayoría de bombas lanzadas sobre el enclave asediado son de fabricación estadounidense.

"La situación no puede empeorar"

Al menos dos tercios de todas las estructuras del norte de Gaza han sido destruidas por los ataques israelíes. En el sur, donde se concentran ahora la mayoría de los bombardeos, un cuarto de las edificaciones han sufrido el mismo destino. Estos resultados han sido recogidos por el satélite Copernicus Sentinel-1 y analizados por Corey Scher del Centro de Graduados CUNY y Jamon Van Den Hoek de la Universidad Estatal de Oregón, expertos en mapear los daños durante tiempos de guerra. "Gaza tiene ahora un color diferente al del espacio, es una textura diferente", ha declarado Scher. El historiador militar estadounidense, Robert Pape, ha dicho a Associated Press que esta "es una de las campañas de castigo civil más intensas de la historia". "Ahora se sitúa cómodamente en el cuartil superior de las campañas de bombardeos más devastadoras de la historia", ha añadido.

Sobre el terreno, la desesperación alcanza cuotas inmensurables. Los estómagos rugen en cada rincón del enclave palestino. Según el informe de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, la magnitud del hambre en Gaza ha eclipsado incluso las casi hambrunas en Afganistán y Yemen de los últimos años. "La situación no puede empeorar", ha declarado el economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, Arif Husain. "Nunca he visto algo de la escala que está sucediendo en Gaza y a esta velocidad: con qué rapidez ha sucedido en solo dos meses", ha expresado, con sorpresa. En 78 días de ofensiva, Israel no solo ha matado a más de 20.000 gazatís, sino que ha sumido el territorio en una crisis alimentaria con unas 576.600 personas en niveles catastróficos o de hambruna. Se prevé que toda la población entre en niveles de "crisis o peores" a partir del 7 de febrero tras cuatro meses de guerra.

400 muertos en 48 horas

La escasa ayuda humanitaria que entra en el enclave no llega a paliar estas amplias necesidades. En los últimos dos meses, los camiones venidos de Egipto han entregado algunos alimentos, agua y medicinas, pero la ONU dice que la cantidad de comida es solo el 10% de lo que necesitan los habitantes del territorio, la mayoría de los cuales están desplazados. En las últimas 48 horas, las bombas israelíes han matado a casi 400 personas en toda la Franja y han herido a 734 más. A medida que se expanden los combates contra milicianos de Hamás, el Ejército de Israel ha mandado nuevas órdenes de evacuación en el centro del enclave para que la población se desplace al sur, donde se suceden los bombardeos.

Ante los ruidosos estómagos de los habitantes de Gaza, la presión de la comunidad internacional para un alto el fuego sigue sin dar sus frutos. Por cuarta vez, este jueves se ha pospuesto el voto programado del Consejo de Seguridad de la ONU. Después de cuatro aplazamientos y una semana de negociaciones, Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a respaldar una resolución mucho más diluida que pide más ayuda humanitaria para Gaza. Inicialmente, los países querían un texto más contundente que incluyera el llamado a una tregua, ahora eliminado para evitar un nuevo veto estadounidense. Por mucho que los gazatíes batan los más desgarradores récords, la alianza entre socios históricos como EEUU e Israel no se rompe.