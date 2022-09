Luto en Edimburgo: "No debemos olvidar el legado de Isabel II"

Este viernes llovía en Edimburgo. Nada sorprendente, pero el desapacible clima era hoy un reflejo más del sentimiento de tristeza que ha dejado en sus habitantes la muerte de la reina Isabel II, que falleció este jueves a los 96 años en el castillo de Balmoral.

El gran amor que la monarca sentía por esta tierra era recíproco. Hoy miles de personas, muchos turistas, pero también muchos vecinos de la ciudad, se han acercado al palacio de Holyrood, la residencia oficial de la soberana en Escocia, a presentar sus respetos y a realizar ofrendas de flores que poco a poco han ido cubriendo el muro que rodea el edificio.

"Su muerte es muy triste", explica a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, una tímida edimburguesa que ha preferido no dar su nombre. Para esta mujer, lo más significativo de la monarca que estuvo 70 años en el trono fue su calma para afrontar todas las situaciones, por difíciles que parecieran. "Nunca entraba en pánico", afirma, antes de destacar su relevancia histórica. "No debemos olvidar su legado", señala.

No obstante, el afecto por Isabel II no es unánime entre los escoceses. Euan, un joven de Glasgow, confiesa que no le importa lo más mínimo el fallecimiento de la soberana. Monta guardia en uno de los accesos al palacio de Holyrood y confiesa que no debería hablar con la prensa, pero acaba confesando sentirse parte de ese 50% de escoceses que no apoyan fervientemente la institución (un 25% creen que es mala para el país y otro 25% opinan que ni buena ni mala, frente al 36% que consideran que es buena para Gran Bretaña), según la última encuesta del 'Mail on Sunday', publicada en enero de 2020.

Visita cancelada

La muerte de la reina también ha sorprendido a muchos turistas que se encuentran estos días de vacaciones en Edimburgo. "Es muy conmovedor todo esto que está pasando", explican Anne y Laurel, dos mujeres de Wisconsin (Estados Unidos). Esta mañana, la conductora del autobús que las llevaba hacia el palacio ha pedido a los pasajeros guardar dos minutos de silencio en recuerdo de la soberana.

Al llegar a Holyrood se han encontrado con que las visitas han sido canceladas en señal de duelo. Con este inconveniente también se han topado Belén y Pablo, una pareja de Huelva que mañana ya regresa para España. La noticia del fallecimiento les pilló volviendo de Inverness a Edimburgo. A pesar de recibir ayer el correo electrónico con la cancelación, este viernes han decidido acercarse hasta el palacio para ver el "ambiente".

Frente a la puerta, un grupo de visitantes hacen cola para fotografiar el comunicado oficial de Buckingham sobre el fallecimiento: "La reina ha fallecido en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Jueves, 8 de septiembre de 2022".