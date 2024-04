La 'tiktoker' con más seguidores en España denuncia un robo en Ibiza

Julia Menú, cuyo nombre en TikTok es @juliamenugarcia, es la tiktoker con más seguidores en España: 25,2 millones de usuarios de esta red social miran sus publicaciones.

La almeriense ha estado unos días en Ibiza de vacaciones con su marido Fran Callejón (con 9,5 millones de seguidores en TikTok) y sus mellizas Meredit y Emily (con cerca de un añito).

El lunes publicaba en su cuenta de Tik Tok un vídeo en el que cuenta, bastante molesta, que sufrió un robo en Ibiza. Explica que, en torno a las 12 del mediodía, dejaron el coche aparcado frente al puerto de Ibiza y fueron a dar una vuelta, en la que no invirtieron más de una hora.

Al regresar al vehículo vio que una de las ventanillas tenía el cristal roto. En un primer momento pensó que no le habían robado nada, pero al abrir el maletero se dio cuenta de que estaba equivocada, ya que accedieron a él desde los asientos abatibles traseros.

Lo que le robaron

Julia explica que no le quitaron nada de mucho valor económico a excepción de las gafas de su marido, pero sí que le hurtaron algunas cosas a las que tenía mucho cariño.

"Me jodió, y me sigue jodiendo, que me robasen la mochila con la que salí del hospital tras dar a luz a mis hijas" donde había guardado, además, dos vestidos de princesas de las niñas, cosidos por su propia hermana, que se iban a poner para ir a un cumpleaños, explica. Además, también le sustrajeron 40 pañales y dos latas de leche infantil. "No entiendo por qué el ladrón ha robado todo esto. ¿Para qué m..... lo quiere?", añade.

El consuelo de la tiktoker es que no le robaron las sillitas del coche, porque eso sí que hubiera sido un gran contratiempo.