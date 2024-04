Urbanismo en Ibiza: Los técnicos del Govern “determinarán” la tasación de los nuevos Don Pepe

Representantes de Govern, Consell y Ayuntamiento de Sant Josep se han comprometido esta mañana con la portavoz de los propietarios de los apartamentos Don Pepe, Silvia Hernández, a que en el plazo de un mes presentarán “un cronograma” (calendario de trabajo) en el que se especifique qué pasos se darán a partir de ahora para ofrecer una solución a este entuerto urbanístico, según ha informado Marta Vidal Crespo, consellera balear de Vivienda, en una rueda de prensa posterior al encuentro del comité de seguimiento: “Les hemos explicado en qué estado se encuentran las obligaciones de cada una de las partes en el protocolo de seguimiento” a los propietarios, que no especificó porque otro de los acuerdos es “desinflar el souflé informativo político y mediático que padecen estas 80 familias”. “Mantendremos -señaló Vidal- una interlocución absolutamente directa y transmitiremos toda la información a los afectados de los Don Pepe, pero necesitamos, por lo que han sufrido estas familias, que se desinfle toda esta burbuja informativa, política y mediática. Lo que queremos es poder trabajar en paz y rápido para darles una solución”.

Sus palabras (y las de los demás políticos que intervinieron) aclararon poca cosa, aunque de ellas se deducen algunos pasos que se darán desde ahora, así como que algunos de los procesos emprendidos tienen que ser revisados de arriba abajo: “A nivel técnico estamos culminando el tema de las valoraciones [tasaciones de los terrenos] para poder determinar cuáles son las obligaciones que [las instituciones] podemos afrontar, así como los proyectos del derribo de los edificios y aclarar también el tema de la redacción del proyecto básico de los edificios de destino”. Esas valoraciones a las que se refiere Vidal están relacionadas con el informe redactado por un técnico de la conselleria de Territorio y Paisaje conocido a finales de marzo cuyas “observaciones” ponían en duda la manera en que un arquitecto técnico externo contratado el pasado mandato por el Consistorio de Sant Josep realizó la valoración y cálculo para compensar al propietario de los terrenos en los que se pretende construir las VPO para los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe. Ese arquitecto técnico fue detenido a mediados del pasado mes de junio por la Guardia Civil en la operación por corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sant Josep, en la que también fueron arrestados el entonces alcalde, Ángel Luis Guerrero, la abogada del Consistorio, dos letrados particulares y un constructor.

Aval técnico

“Como Govern -señala al respecto Vidal-, no se tomará ninguna decisión que no se ajuste jurídicamente a la normativa y que no tenga un aval técnico y jurídico. La valoración [de los terrenos] se ha trasladado a los funcionarios, a los técnicos de la conselleria, que serán los que determinen cuál es la tasación que hay que tener en cuenta. A partir de ahí tomaremos las decisiones correspondientes. Primero pasarán por los funcionarios, luego por el comité técnico, posteriormente por el comité político, del cual forman parte los propietarios, y luego se informará a la prensa”.

Preguntada de nuevo sobre si entonces no se tendría en cuenta el informe redactado por el arquitecto técnico, al que el jefe del servicio de Estudios Territoriales de la dirección general de Territorio balear puso varios peros en un informe que supone una poderosa carga de profundidad, la consellera de Vivienda fue más precisa: “Esa valoración está siendo objeto de un informe, tanto técnico como jurídico. Son [los técnicos] los que decidirán. No hay soluciones políticas que tengan que ver con la valoración de suelos. La única decisión política será ayudar a las 80 familias e imprimir el máximo ritmo y rigor. El resto no pertenece a nuestra esfera de decisiones”. Respecto a si se mantienen los solares inicialmente previstos para construir las nuevas viviendas en las que se realojará a los propietarios de los Don Pepe, Vidal no dio garantías: “Eso es una decisión que se llevará a la mesa técnica”.

Diferentes opciones a los solares

Abundando en esas dudas que genera la tasación realizada por el arquitecto técnico externo para el Consistorio, el presidente del Consell, Vicent Marí, aseguró que gracias al trabajo de los técnicos y juristas del Govern “se sabrá cuánto valen los edificios, cómo se han valorado y cuáles serán los siguiente pasos”. Y en cuanto a dónde se construirán los inmuebles para el realojamiento, no parece que el actual solar sea ya la única opción: “Sobre la mesa hay diferentes opciones, soluciones. Antes de hacerlas públicas las analizaremos y compartiremos con los propietarios”.

La existencia de diferentes comisiones en las que “habrá, además de políticos, representantes técnicos y jurídicos del Govern y de otras instituciones”, garantizará, a juicio de Marí, que el compromiso político esté sustentado “por un aval jurídico y técnico que haga posible cualquier solución que se ponga sobre la mesa”, lo cual no ocurre actualmente.

El presidente del Consell reconoció que, ante la información que manejan y que sólo es posible deducir de sus parcas explicaciones, “hay que iniciar una nueva etapa, pero aprovechando todo lo bueno que se ha hecho. Todas las cuestiones dudosas o que no son viables hay que comunicarlas a los vecinos, decirles la verdad. Con el cronograma tendrán mayores certezas que las que han tenido hasta ahora”. ¿Se les ha mentido entonces hasta ahora? “Había documentación que desconocíamos [a la que han tenido acceso tras la llegada del nuevo Govern], hay diferentes consellerias implicadas, había varios expedientes y se ha tenido que juntar toda la información. Hemos tenido que entender cuál era la situación. Una vez hemos tenido toda la información, hemos dicho la verdad a los vecinos de los Don Pepe e iniciado esta nueva etapa”, insistió Marí, que añadió: “Nos hemos propuesto no entrar en críticas ni en reproches a otras administraciones [anteriores], que supongo que lo hicieron lo mejor que pudieron o supieron. Pero la realidad es la que es y así la hemos transmitido a los afectados. Se les ha dicho la verdad de los hechos, una información que muchos de nosotros desconocíamos. Y sobre la información que tenemos valoraremos las diferentes opciones viables”.

Prórroga de las ayudas

Durante la comisión de seguimiento, se informó de que “se prorrogan las ayudas a las familias afectadas, hasta el año 2026 si es necesario. Están garantizadas hasta que se solucione este problema”, explicó Vidal, que añadió: “Somos un Govern muy serio que lo que quiere es comunicar lo que hace, no transmitir sueños, quimeras e intenciones”.

El presidente del Consell afirmó que “se cumplirá el protocolo firmado para llegar a ese esponjamiento medioambiental de la zona donde están ubicados los Don Pepe [en el Parque Natural de ses Salines]. Se seguirá con la hoja de ruta, pero de una manera diferente a como se ha trabajado hasta ahora”. Por ejemplo, los vecinos tendrán acceso directo a las instituciones “para evitar confusiones ante algunas informaciones”.