Urbanismo en Ibiza: El arquitecto detenido en Sant Josep tasó el terreno para las VPO de los Don Pepe

«Lo que contiene ese documento del Govern no son más que observaciones que, a mi entender, no tenían ni que contestarse. El PP, tanto el alcalde como desde el Consell, nos lo echan ahora en cara a Francina Armengol [expresidenta del Govern] y a mí en el sentido de culparnos de habernos cargado el acuerdo con los vecinos. Leído y releído ese informe, no entiendo que sea así de ninguna de las maneras», apunta el socialista Josep Marí Ribas, exconseller de Vivienda balear y ahora conseller insular: «Es un argumento falaz. Ese informe no se carga nada, en absoluto», subraya.

Marí asegura que la primera vez que tuvo conocimiento de ese texto fue el pasado viernes, durante el pleno, cuando Marilina Ribas le preguntó si «no sabía de la existencia» de ese documento cuando era titular de la cartera de Vivienda: «Yo tuve acceso por primera vez a ese informe el lunes [25 de marzo]. Se lo pedí al alcalde [Vicent Roig] y me dijo que lo solicitara por escrito. No tenía ni idea de que hubiera ese informe, que no partió de mi conselleria, sino de la de Territorio, que llevaba Miquel Mir. Busqué ese informe desde el viernes porque si era verdad que Armengol y yo nos habíamos cargado la operación, teníamos pecado, pero no es verdad», afirma.

Durante el fin de semana, Marí contó a la exdirectora general de Territorio y Paisaje, Magdalena Pons Esteva, sobre lo sucedido en el pleno del Consell: «Me respondió que aquel informe era totalmente inocuo y que sólo observaba que había otros métodos para hacer la valoración del terreno».

«Y el arquitecto —comenta— ha justificado ahora su valoración. Y ya está. No hay más. ¿Dónde está el problema para seguir con la operación? ¿Qué impide seguir con la hoja de ruta trazada [para realojar a los propietarios de los Don Pepe]? ¿Dónde ponía el Govern trabas, impedía o se cargaba algo? En ningún lugar. Ahora, el PP argumenta que tiene que hacer un nuevo decreto y que se tiene que esperar a las normas subsidiarias provisionales… Eso son excusas, no hay que esperar nada. El informe no tumba nada».