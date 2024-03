Urbanismo en Ibiza: Armengol y ‘Agustinet’ «tumbaron el acuerdo» del nuevo edificio de los Don Pepe

La consellera Marilina Ribas, responsable del departamento de Juventud del Consell, aseguró en la sesión que «el gobierno de Francina Armengol y Josep Marí Ribas [entonces conseller balear de Vivienda] tumbaron el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Sant Josep que daba salida al nuevo edificio de los Don Pepe, con un informe que escondieron hasta el día en que el alcalde Vicente Roig [del PP] tomó posesión de su nuevo puesto». Ribas contestaba así a la moción del PSOE, defendida por Josep Marí Ribas, Agustinet, en la que se proponía que la institución insular «contribuya económicamente en la construcción de las nuevas viviendas que tienen que dar solución a los apartamentos Don Pepe» y que se instara al Govern a financiar parte de la construcción de los nuevos edificios, «así como con la recuperación ambiental de los edificios desalojados». La moción fue rechazada.

Según Ribas, el Govern redactó «un informe de observaciones cuestionando la legalidad de la compensación al propietario del terreno en el que se proyecta el nuevo edificio y que fue aprobada en pleno por el Consistorio». «Casualmente —añadió—, entró en el Ayuntamiento el 19 de junio, día en el que Vicente Roig tomaba posesión de su cargo como alcalde». La consellera preguntó a Josep Marí si él, que entonces era conseller de Vivienda balear, «no sabía de la existencia de este informe; ¿no sabía que su Govern aprobó un decreto urbanístico que obligó a hacer numerosas modificaciones en el documento de normas provisionales en que trabajaban el Consell y el consistorio?». Ribas explicó que «la idea inicial es que las obras del nuevo edificio las cubra el Govern, pero que si es necesaria la implicación del Consell, está más que garantizada».

Insidias

La consellera propuso, no obstante, una transaccional: que en vez de hacer referencia a que el Consell contribuirá, en el texto se dijera que se «buscará financiación para la construcción de las viviendas», tanto por parte del Consell como del Govern, para los vecinos desalojados. Marí rechazó esa aportación, por lo que no prosperó su moción.

Marí insinuó que el Consell, el Ayuntamiento y el Govern «están buscando que las ayudas a la financiación vengan de la mano de un promotor privado al que darán mucha más edificabilidad de lo que vale ese terreno (…) Que uno pague lo que debía pagar la Administración a cambio de que haya más terreno urbanizable allí». «Estoy seguro de que no me equivoco», añadió antes de que el presidente del Consell, Vicent Marí, le parase en seco: «No diga insidias. No va por ahí. Aprobamos un protocolo la pasada legislatura. No le permito insidias. No hay pactos para construir más y que alguien se aproveche. No juguemos en aumentar la confusión. Es muy grave lo que dice. Le pido que retire lo que ha afirmado». «Lo mismo piensan en buscar compensar con más edificabilidad (...). Ya me dirá lo que he de retirar, no soy consciente de haber dicho nada que no se pueda mantener (...). A ver si resulta que he acertado», replicó Josep Marí. «Ya le he dicho que no van por ahí los tiros», le volvió a decir Vicent Marí.

«Fui machacado»

Durante la defensa de esta moción, Josep Marí expuso los difíciles momentos que vivió como alcalde y como conseller de Vivienda : «Usted [Vicent Marí] daba instrucciones a los que debían machacarme», dialécticamente, claro. «Le pedí colaboración institucional y me machacaron de forma inmisericorde (…) Se reunían con los vecinos para empujarles contra el Ayuntamiento. A mí me pararon los vecinos yendo en coche para insultarme. (…) Aguanté mucha estopa. (…) Utilizaron este tema para cargar contra mi y el Consistorio. Se aprovecharon de este drama para hacer campaña. Y les ha ido bien», dijo, insinuando que está en la oposición por esa causa.

Los socialistas tampoco lograron aprobar una moción para declarar Balears, o al menos «Ibiza, bien toda la isla o parte de ella», como «zona tensionada para que la ciudadanía pueda beneficiarse de la aplicación del Índice de Precios de Referencia en los alquileres».

Esta ley, dijo, «no está hecha por extraterrestres, sino por gente que cree que en las zonas de mercado tensionado es importante que se controlen los precios, porque si no acabaremos todos fuera de nuestra tierra». La gentrificación, aseguró, «nos va a echar de la isla a todos».

