La portavoz de los vecinos de los Don Pepe: "No podemos valorar la nueva propuesta, sólo es una intención"

La presidenta de la Comunidad de Propietarios del edificio Don Pepe y portavoz de los afectados, Silvia Hernández, ha afirmado este miércoles por la mañana que «no se puede valorar» todavía el cambio de planes que ha emprendido el Govern balear, en consenso con el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza, de tratar de salvar del derribo el bloque B, en el que siguen residiendo sus propietarios e inquilinos, y seguir adelante con la construcción de nuevas viviendas en el terreno previsto en la pasada legislatura en Can Raspalls, en Platja d’en Bossa, para el medio centenar de afectados por el desalojo del bloque A.

Hernández se limita a decir por ahora que la reunión del martes con el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, fue «una primera toma de contacto» en la que el nuevo gobierno planteó «unas intenciones en las que está trabajando». «Hay que ver qué se dice en próximas reuniones y luego decidiremos. Hasta que no lo tengamos más claro, no vamos a valorarlo», insiste Hernández, que agrega que hasta que no disponga de «más datos» no se podrán reunir todos los vecinos para consensuar una posición. «No queremos hablar de cosas que aún no sabemos, sólo hay intenciones».

Al ser preguntada sobre la primera impresión de los vecinos al conocer la decisión de los gobiernos del PP de dar un cambio de rumbo al futuro de los Don Pepe, Hernández ha dicho que lo que quieren los afectados es que todo este asunto «se acabe cuanto antes y de la forma menos gravosa, que menos cueste tanto en tiempo como económicamente». «Tenemos muchas ganas de que esto se acabe. De todo lo demás hay que ver aún qué implicaciones tendrá. No puedo decir nada más porque tampoco nos hemos reunido. No voy a hablar de cosas que no sé ni poner palabras en boca de vecinos que no sean verdad», reitera.

"El tiempo nos ha engañado"

La consellera balear de Territorio, Marta Vidal, aseguró el martes en el Parlament que los vecinos habían sufrido «engaños sobre engaños» del anterior gobierno autonómico de izquierdas y que ahora el PP «no se va a reír de ellos». Al ser preguntada sobre si los vecinos se sienten engañados, Hernández ha respondido de la siguiente manera: «El tiempo nos ha engañado, porque nosotros esperábamos que todo fuera más rápido. Pero hay veces que las cosas no pueden o no son todo lo rápido que nosotros queremos y necesitamos».

Sobre el protocolo suscrito con el anterior Govern para derribar los dos edificios de es Codolar y trasladar los derechos edificatorios a Can Raspalls, Hernández insiste en que esta propuesta tenía «muy buena pinta», pero en principio «iba a ser más rápido de lo que finalmente fue». En este sentido, Hernández ha dicho que desconoce si el cambio de planes puede demorar aún más la solución al problema. «Ahora mismo tienen que estudiar si es viable [la legalización y rehabilitación del bloque B]. Hasta que no sepamos si es viable no sabremos el tiempo que va a tardar», ha dicho, al tiempo que ha señalado que, según su criterio, las dos cuestiones [la construcción de las viviendas para los desalojados y la tramitación de la legalización y reforma del B] «se pueden hacer paralelamente». «Entiendo yo que son dos soluciones paralelas», insiste.