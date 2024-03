Santa Eulària rechaza habilitar un espacio específico en la isla para las autocaravanas

El Ayuntamiento de Santa Eulària rechaza habilitar un terreno en la isla donde ubicar las autocaravanas que proliferan por la mayor parte del territorio y que se utilizan como vivienda permanente. El concejal de Interior, Juan Carlos Roselló, se opone a esta opción, planteada por algunos usuarios este tipo de vehículos ante la imposibilidad de acceder a un piso, porque supondría «dar facilidades» a la existencia de «infraviviendas».

Roselló parte de la idea de que «una autocaravana no es una vivienda» y recuerda que, aunque en Ibiza, por necesidad, se ha convertido en un alternativa para vivir, la normativa regula que estos vehículos sólo se pueden usar temporalmente (para vacaciones) y pernoctar en campings (hay tres en Santa Eulària). «Hay una instrucción de la Dirección General de Tráfico que recuerda que las autocaravanas no son para vivir», indica, al tiempo que recuerda que tampoco son espacios «seguros» porque «no están acondicionados para vivir, sino para pasar unos días».

Movilidad «Cambian rápido de sitio» Desde el Ayuntamiento de Sant Joan advierten de que controlar las autocaravanas depende de los medios de que disponga cada Consistorio. Y además recuerdan que «cambian de sitio cada poco tiempo», lo que condiciona mucho su control.

Roselló destaca que en Santa Eulària ya se han quemado varias autocaravanas y que, en uno de estos casos, falleció una persona. Aparte de que no se podría habilitar un espacio en la isla donde cupieran todas las autocaravanas que hay, que son «muchas», «no sería una solución» sino «un parche». «Se fomentaría, además, que la gente viviera en un espacio que es peligroso por lo que ya he comentado. En Santa Eulària hemos sufrido malas experiencias y por eso nos preocupa», añade el concejal.

Sant Antoni y Sant Joan

En cambio, la concejala de Gobernación de Sant Antoni, Neus Mateu, no se cierra a la posibilidad de buscar y acondicionar un espacio en la isla para las autocaravanas y señala que «no se ha estudiado, no se ha puesto sobre la mesa». En todo caso, considera que se debería analizar desde el ámbito insular y no municipal. «Si un Ayuntamiento u otro toma medidas, habrá movimiento. Se debería poner sobre la mesa y estudiarlo conjuntamente».

De las misma manera piensan en Sant Joan. El primer teniente de alcalde, Andreu Roig, recuerda que la proliferación de estos vehículos es un «problema» ante al que hay que actuar de manera «urgente». «No sólo afecta a Sant Joan sino a todos los ayuntamientos y la decisión deben ser consensuada». Roig explica que Sant Joan apuesta por el análisis conjunto para buscar una solución «entre todos los ayuntamientos». Apunta que el Consell puede «coordinar» las negociaciones y recuerda que la institución insular trabaja en un normativa para limitar la entrada de vehículos, entre ellos las autocaravanas. «Es una oportunidad», apunta. E insiste: «Debemos ir todos de la mano».

Vila

La Policía Local de Ibiza acudió recientemente a la zona de sa Joveria, donde estacionan medio centenar de autocaravanas, para informar de que, en aplicación de la ordenanza de circulación, se tienen que mover porque no pueden estar en el mismo lugar por un periodo superior de dos semanas. Ningún miembro del equipo de gobierno de Vila quiso atender a este diario para hablar sobre el problema de las autocaravanas. A través del departamento de comunicación, el Consistorio se limitó a apuntar que la propuesta de habilitar un espacio acondicionado para las autocaravanas que se han convertido en viviendas alternativas se tiene que «valorar detenidamente».

Santa Eulària

El concejal de Interior de Santa Eulària asegura que, hace unos dos años, tras la pandemia, se produjo un incremento de autocaravanas, que estacionan en aparcamientos o en zonas forestales o de costa. Cuando se detectan, explica Roselló, la Policía Local acude y tras identificar a las personas les informa de que está «prohibido acampar [fuera de los tres campings] y se les invita a marcharse».

«La gran mayoría hace caso, aunque alguno, cuando se constata que alguna persona no tiene ninguna intención de moverse, se le pone una denuncia». «Hay muy pocas al cabo del año», indica Roselló.

Por su parte, la concejala de Gobernación de Sant Antoni explica que la campaña informativa del Ayuntamiento, con la colocación de carteles, está dando resultado.

Además, Neus Mateu explica que a finales del pasado verano, se instalaron dos arcos de hierro para impedir, por su altura, que las autocaravanas puedan acceder al aparcamiento público situado en la entrada de Sant Antoni, frente al Lidl, ni a la explanada de Cala Gracioneta, en primera línea de costa, junto a la desaladora, donde aparcaban muchos vehículos de este tipo. Hasta agosto, el año pasado el Ayuntamiento había interpuesto 116 denuncias por acampada.

Roselló y Mateu coinciden en que, para buscar una salida al problema de las autocaravanas, se debe atacar el del grave acceso a la vivienda. El concejal de Interior de Santa Eulària considera que la Administración debería «dar seguridad jurídica» a los propietarios de viviendas para incentivar el alquiler.

«Este es el problema principal, si salieran más viviendas al mercado, bajarían los precios», defiende. La fórmula de la concejala de Sant Antoni pasa por la lucha del Consell, con la ayuda de los ayuntamientos, contra el alquiler turístico ilegal.

El Consell no se pronuncia

Por su parte, el Consell elude pronunciarse con la excusa de que se trata de una cuestión de ámbito municipal. En concreto, un portavoz de la institución señala que la posibilidad de acondicionar un espacio para autocaravanas es una cuestión de «planeamiento municipal». «Como en todas las modificaciones de planeamiento que quieran hacer los ayuntamientos para infraestructuras, informaremos desde un vista estrictamente legal. Informaremos únicamente desde el punto de vista de la legalidad, no de la oportunidad», se limita a señalar el portavoz.

Al margen de la cuestión urbanística, hay que tener en cuenta, pese a las reticencias a pronunciarse, que el Consell proyecta limitar la entrada de autocaravanas en verano a través de una ley como la aprobada hace unos años en Formentera. El portavoz apunta que ahora está abierto «un proceso participativo» previo para que, según determina la ley de Consells, la institución pueda elevar al Parlament una iniciativa legislativa propia. «Planteamos que se pueda empezar con la regulación de la entrada de autocaravanas y vehículos de alquiler», indica el portavoz.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha rehusado responder a este diario pese a las reiteradas peticiones.