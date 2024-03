El 48,20% de las pymes de Ibiza y Formentera volverá a subir precios en 2024 por los costes energéticos

Las pymes de Ibiza y Formentera auguran de nuevo una temporada boyante, con un ritmo «estabilizado y consolidado» tras la explosión de crecimiento que acompañó el fin de las restricciones del covid en 2022. Como contrapartida, siguen haciendo frente a unos gastos energéticos que obligará a que la mitad de ellos actualice sus precios, mientras que la falta de personal cualificado ya se ha convertido en un problema generalizado para todos los sectores económicos locales.

La sensación de optimismo comedido del empresariado quedó patente este lunes en la presentación de la encuesta de actividad de 2023 de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), elaborada en colaboración del Banco de Sabadell. De los 255 participantes en los cuestionarios, el 57,64% considera que el último ejercicio fue bueno o muy bueno para sus negocios, mientras que para el 33,73% se quedó dentro de la normalidad. Solo un 8,63% afirma que sufrió un mal año.

Sin embargo, este grado de satisfacción cae en un 7 puntos respecto al año 2022. Igualmente, el 48,24% de las empresas mejoró sus ventas en 2023, (20 puntos menos que en la campaña anterior). Así, también aumenta el número de negocios que han visto disminuir sus ingresos por ventas, el 21,18% del total, cuando en 2022 este porcentaje fue solo del 13,23%. Las empresas que se han mantenido igual de un año a otro representan el 30,59%, casi el doble que en la temporada anterior.

Freno al crecimiento

Ante esta tesitura, la secretaria general de la Pimeef, Maria Àngels Marí, incide en que aunque se frene la curva de progresión, no se puede hablar de recesión económica en las Pitiusas. Más bien se trata de una fase de «estabilización y consolidación». «Es algo normal después de un crecimiento tan alto como el de 2022, que fue el primer año sin restricciones tras el covid y había una alegría general en el consumo», puntualiza.

El 68,78% de los negocios pitiusos ya actualizaron sus precios el año pasado para equilibrar cuentas

Igualmente, la subida de gastos ha supuesto un freno tanto para el balance de resultados como para las expectativas ante la presente temporada. Así, hasta el 48,2% de las pymes avanza que deberá subir sus precios para hacer frente al aumento de costes, sobre todo los energéticos, y por la inflación. Los carburantes y la electricidad suponen entre un 11% y un 20% de los gastos para el 30,28% de las pymes pitiusas y hasta el 30% para el 9,17% de los encuestados, mientras que para el 57,34% representa menos del 10%.

Cabe tener en cuenta que, ya en 2023, el 68,78% de los negocios pitiusos actualizaron sus precios para equilibrar cuentas. A pesar de esto, la encuesta de la Pimeef revela que muchos de ellos no lo lograron. El 52,86% asegura que el incremento de sus precios no compensó el de sus gastos, mientras que el 20,95% renunció a subir el valor de sus productos pese a la inflación. «Muchos no pudieron repercutir los gastos en sus precios debido a la competencia en su sector», precisa el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo.

La falta de personal

El optimismo por los resultados económicos también se ve mitigado por la retahíla de «problemas enquistados» que la patronal sigue denunciando año tras año sin solución a la vista. En la última encuesta de actividad destacan especialmente las quejas por la falta de personal cualificado, tal y como alerta el 59,66% de las pymes.

"Muchos restaurantes no logran dimensionar sus plantillas y están optando por cerrar un día a la semana"

Todos los sectores denuncian que sufren la escasez de mano de obra formada, una carencia que les perjudica, si bien se notan sus efectos especialmente en el caso de la restauración. «Muchos de ellos no logran dimensionar sus plantillas y están optando por cerrar un día a la semana», apunta Rojo. «Otros establecimientos han reducido horarios o el número de mesas para no atender a tantos comensales», apostilla Marí.

En cualquier caso, la Pimeef aplaude estos ajustes a la baja en los negocios y aconseja a sus afiliados que los tengan en cuenta para mantener la calidad del producto y el bienestar de los trabajadores. «Existen unos límites que no se deben superar para no dar un mal servicio. No debemos abarcar más de la disponibilidad que tenemos», sentencia Rojo.