8M en Ibiza | Homenaje a las mujeres mayores en el Esplai de Can Ventosa

Mucha emoción, algunas lágrimas y no pocas risas. Así fue el homenaje a las mujeres mayores que acogió el Esplai de Can Ventosa, uno de los clubes de mayores de la ciudad de Ibiza, con motivo del 8 de Marzo. A media tarde, la sala principal de las instalaciones estaba llena a rebosar de socios, muchos de ellos vestidos con sus mejores galas. Las mujeres tomaron la palabra para dirigirse a los demás y recibieron, además de diplomas por su labor desempeñada durante décadas, algunos regalos. Como no podía ser de otra manera, también fueron obsequiadas con un sinfín de abrazos.

Homenaje a las mujeres mayores en el Esplai de Can Ventosa