Una veintena de firmas desfilarán en la pasarela Contra el Cáncer nos Mojamos Todos del sábado

Una veintena de firmas ibicencas desfilarán este sábado, desde las 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària en una nueva edición, la octava, de la gala de moda solidaria 'Contra el Cáncer nos Mojamos Todos', que ha sido presentada esta mañana en el mismo marco por Laura Ferrer, presidenta de la asociación Better Life Ibiza y fundadora de la gala; Carmen Ferrer, alcaldesa de Sant Eulària, el actor Adrián Rodríguez, padrino de la edición; María Navarro vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ibiza; y Natalia Benito, CEO de laagencia Blue Seven Events, quién organiza el evento junto a la asociación Better Life Ibiza.

Los diseñadores que forman este año la pasarela son: Zornoza Kids, Virginia Vald, Origens David Pomar, Mi peque presumido, Ábika, Elin Ritter en colaboración con Electric Bleach, Arrabalera, Colorins San Antonio, Tanit Jeans, diseño y moda, Rock princess, Âme, Akxum, Nekai, Confecciones Marilina, Piluca Bayarri, Alice Vanderloo, Lialca Clay Design y espardenyes Torres. La firma encargada de abrir este desfile solidario será Zornoza Kids, quien lleva participando en varias ediciones y su creadora, Nieves Zornoza se encuentra en estos momentos atravesando la enfermedad, por lo que este año es muy especial para ella participar.

Un momento de la presentación de la gala, esta mañana en el Palacio de Congresos. / Better Life

“Estamos muy contentas con la gran acogida que han tenido las entradas este año. Se han vendido todas en tan solo tres días”, ha comentado Laura Ferrer, muy agradecida a todos por la respuesta de los asistentes. La fundadora de la gala ha querido también agradecer a todos los voluntarios que forman parte del evento, así como a todos los patrocinadores, destacando el apoyo del Ayuntamiento de Santa Eulària, quienes patrocinan el evento cada año como máximo patrocinador. Del sector privado, la gala cuenta con el apoyo de Servicios Palau, Trasmapi, Insotel, Ibicine Festival de Cine de Ibiza, Fundación Abel Matutes, Asesoría Unidad, Dc10, Cocinas Santa Eulalia, Simón, Typic Hotels, S’Argamassa Palace, Inmobiliaria Bussard, Ferretería Sa Rota y Clínicas Dra. Yasmín.

Flora Fernández y Adrián Rodríguez

Flora Fernández, presentadora de Mediaset, repite como presentadora de la gala de este año, acompañada del actor Adrián Rodríguez, quien también es el padrino de esta octava edición. Como invitada de honor estará presente la cantante Natalia Rodríguez.

Como novedad, este año la asociación Better Life Ibiza va a lanzar su primer calendario solidario 2024/2025 que estará a la venta el día 9 de marzo en el Palacio de Congresos por un donativo de 10€ que se sumará a la recaudación de la gala.

Serán muchas las caras nuevas que desfilarán en esta octava edición, según cuenta la organización el casting de adultos, que se llevó a cabo a primeros de febrero, fue todo un éxito de participación. Como en ediciones pasadas, también desfilarán a nueve pacientes: Sheila, Mabel, Suzanne, Silvana, Paqui, Tomás, Ana María, Fátima y Lidia.

Para esta ocasión, la organización ha decidido dar un giro de estilos y habrá actuaciones de flamenco por parte de la Escuela Flamenca Teresa Rojas, el ilusionismo de la mano del conocido mago Sean y como vocalista, la cantante ibicenca Shadi.

En esta edición los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer y a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, ya que la temática de este año es “la mujer”.