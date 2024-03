UGT denuncia la brecha salarial en el empleo femenino en Balears

El sindicato UGT ha realizado, con motivo del 8M, Día de la Mujer Trabajadora, una radiografía del mercado laboral en las islas. Una radiografía que fue presentada por Xisca Garí, portavoz del sindicato, que denunció la gran brecha de género que todavía existe en la contratación laboral, donde la mujer sigue siendo la más perjudicada.

La portavoz sindical reconoció que se han producido avances en la lucha contra la desigualdad laboral y ello se ha debido al diálogo social que ha contribuido al desarrollo de las políticas de igualdad y a las mejoras que ha establecido la reforma laboral. Aún así, el camino que se ha recorrido es insuficiente para conquistar esta igualdad, dado que las islas siguen liderando a nivel nacional, tanto la tasa de ocupación como la de inactividad de las mujeres que se ven obligadas a trabajar en el hogar, o a dedicarse al cuidado de familiares. Garí insistió en que todavía existe una enorme diferencia en las cifras de ocupación, paro, retribuciones y responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. De hecho, calificó esta diferencia de «excesiva», pese a los logros conseguidos.

El sindicato UGT insistió en que la igualdad, más que un derecho fundamental, debe convertirse en una necesidad social y económica. Y afirmó también que las empresas no pueden ser competitivas si no existe una igualdad real entre hombres y mujeres. Según las cifras que maneja el sindicato, el índice de ocupación de las mujeres en Balears, que alcanza casi el 60%, es más elevado que la media nacional, que se sitúa en el 54,4%. Sin embargo, Garí no se muestra del todo satisfecha con esta cifra, ya que se produce en un momento en el que Balears vive una situación de pleno empleo. Por ello, la sindicalista insistió en la necesidad de aplicar medidas de apoyo para que este porcentaje de ocupación aumente, ya que gracias a ello facilitará el crecimiento económico de las islas.

Mientras se lidera el porcentaje de ocupación laboral femenina, al mismo tiempo desciende el número de mujeres que están apartadas del mercado por su necesidad de dedicarse al cuidado del hogar. Aún así, siguen siendo muchas las mujeres que se ven obligadas a dejar su trabajo y, por tanto, reducen la posibilidad de ascenso, para dedicarse a otras labores familiares. UGT pide que estas mujeres sigan cobrando un sueldo.