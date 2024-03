Ibiza quiere cuatro conexiones más a Alemania y atraer a parejas y familias

Los hoteleros creen que la ocupación de la proxima temporada será igual o algo mejor que la de 2023, que ya fue excelente. Las reservas van bien, pero no tanto las de los alemanes, a los que sigue siendo difícil atraerlos a Eivissa. El objetivo es que vengan más en temporada baja, pero para eso también hay que convencer a las aerolíneas de que volar a la isla les puede ser muy rentable.

Hace un año, el Consell de Ibiza se propuso convencer a alguna aerolínea, con una les bastaba, para que uniera la isla con Alemania en invierno. No hubo manera, admite Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, pese a los esfuerzos hechos. La respuesta que recibieron de turoperadores (con aviones) como TUI y de un par más de compañías fue que «tenían que estudiarlo», aunque los negociadores de la institución se llevaron la sensación de que no consideraban rentable esa idea. Y lo es, afirman.

La aerolínea Eurowings, no obstante y sin que el Consell mediara, recuperó este invierno de motu proprio la línea desde Dusseldorf, que suprimió a raíz de la pandemia. Eso sí, no voló en febrero (ya ha vuelto) y en vez de tres días, sólo conecta dos (viernes y domingo). Pero algo es algo y por ahí se empieza. El objetivo es que Alemania imite a British Airways, que conecta desde Londres a diario todo el año, o a Transavia, que enlaza desde Países Bajos. Costa cree que a los alemanes «les saldría rentable» y que tendrían ocupaciones altas, como ya ocurre a británicos y neerlandeses, y que incluso podrían poner «buenos precios», no low cost. Lo volverán a proponer hoy en la ITB («es nuestra obligación») a varias empresas de turoperación con las que mantendrán reuniones, por si se animan, algo que vendría de perlas para desestacionalizar, más con un turista tan desprendido como el germano.

Más ciudades conectadas

Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo, considera que «es vital mejorar las conexiones con Alemania» para atraer más viajeros de ese país, que está estancado desde hace muchos años, en el entorno de los 300.000 turistas anuales: «Fortalecería el destino y permitiría aumentar la temporada hasta ocho meses». Pero para eso señala la necesidad de que haya «entre tres y cinco conexiones con diferentes ciudades de Alemania», pues si sólo hay una sola, como ahora, «no funcionará».

Estand de Eivissa. | J.M.L.R. / José Miguel L. Romero

Christian Weitzel, director comercial de Azuline, quiere recuperar el mercado alemán, el que hubo hace tres lustros, cuando Air Berlin unía Ibiza con varios aeropuertos germanos, para atraer «turismo familiar», ideal para su hoteles Bergantín y Mar Amantis. Pero también quieren «parejas para fortalecer la temporada baja». Para recuperarlas, indica, «es necesario que los turoperadores alemanes vuelvan a conectar con Ibiza durante al menos seis meses», calcula. Cree que los 9.000 alemanes que hubo de menos el pasado año respecto a 2022 fueron familias. Los jóvenes siguieron viniendo de fiesta en plena temporada.

Pero todos (o casi todos) tienen claro que lo tienen difícil con los teutones: «Hay competidores más baratos que nosotros. Los que vendrían por turoperación, los desvían a Mallorca o a Túnez, Turquía o Croacia, que tienen mejores precios», señala el director insular de Turismo. Ahí está otro de los problemas: la guerra de precios. Los turoperadores reprochan cada ITB (y en esta no será una excepción) que son muy elevados. Este año incluso han tirado de las orejas a los canarios. Pero es una batalla en la que tienen todas las de perder, pues cada vez tienen menos peso, «incluso en Reino Unido y en la propia Alemania», mientras que la venta directa está en auge, «para bien de los hoteleros, que así no están tan ahogados», indica Costa.

Vicent Marí habla con el ministro Jordi Hereu en presencia de Prohens y Rosana Morillo, secretaria de Estado de Turismo. | J.M.L.R. / José Miguel L. Romero

Tres tópicos rotos

No todos lo tienen difícil, porque en THB va en aumento el porcentaje de alemanes, según comenta Juan Carlos Miralles, su director comercial: «En el Naeco, donde hace unos años suponían el quinto mercado emisor, ya son el segundo». Les interesa como viajero, sobre todo, «por la estancia media, de siete días, que es muy superior a la de los británicos (tres o cuatro), a la de los holandeses y, por supuesto, a la de los españoles (dos o tres)». Una estancia larga es, además, «más cómoda» para el personal. Y Miralles rompe otro tópico: le llegan «muchos single». Otro más desmontado: hay alemanes que no son tan «sensibles» a los precios, como defiende Costa. «Los hay que tienen mucho dinero. El que viene a Ibiza, además, es un enamorado de la isla, a veces porque ya vino aquí con sus padres. Y viaja a la isla a pesar de que sabe que en Mallorca le puede salir la estancia hasta un 20% más barata», indica el director comercial de THB.

Galería: Primer día de la Feria de Turismo en Berlín (ITB) / Ayuntamiento de Sant Antoni / Consell de Formentera

Todos, empresarios e instituciones, coinciden, no obstante, en que será otra buena temporada. Las reservas van como las de 2023 o incluso algo mejor, señalan todos. «Habrá buenas ocupaciones porque hay mucha demanda», comenta Juan Miguel Costa. Pero en plena canícula, porque a finales de marzo, cuando empieza la Semana Santa, será duro, aseguran todos. Y eso que no son pocos los que abrirán entonces: Palladium Hotel Group, Vibra, Azuline… Vibra tendrá 1.500 plazas disponibles esas fechas, si bien la venta «va muy lenta» para entonces, explica David Muñoz, director comercial de la cadena, que confía en que «el buen tiempo» anime a última hora a los viajeros. Luego, en abril, espera unos resultados tan «excelentes» como los del año pasado en ese mes. En Azuline ya tienen reservas para ocupaciones del 65% en marzo y del 75% en abril, si bien para las tarifas que manejan admiten que necesitarían un mayor porcentaje.

Alejandro Sancho también afirma que las reservas para la temporada veraniega alta «son mejores o idénticas a las de 2023, que fue un año de referencia». De momento, subraya, porque prefiere ser «prudente» y no soltar las campanas al vuelo: «Hay que esperar a que los números se consoliden, pues cualquier conflicto de los que hay ahora los puede hacer tambalear. Pero ahora mismo van bien, parece que será una buena temporada».

Mejora de las tarifas

Igual comentario por parte del director de marketing de Vibra: «Los números son buenos en comparación con 2023, incluso «por delante de los de ese año». Además, han mejorado alrededor de un 8% las tarifas, aunque Muñoz avisa de que ya tienen «la sensación de que no hay más recorrido» al respecto, de que se ha tocado techo. Hay «contención», pese a que los altos costes crujen las cuentas. Juan Carlos Miralles, director comercial de THD, donde la subida será del 9%, también calcula que las reservas van igualadas a las de 2023.

La preventa de los turoperadores va, además, «muy fuerte», sobre todo la de británicos, que en el caso de Vibra tiene una cuota de mercado del 30%. Resulta complicado encajar a los ‘familiares’ alemanes en sus hoteles de Platja d’en Bossa y Sant Antoni, «no encajan» allí. A Ibiza les llegan poquitos, pero en sus hoteles de Peguera y Playa de Palma representan el 70% y el 55%, respectivamente. Los que van a más, inesperadamente, son los mercados emisores de Polonia y Chequia, con «números interesantes» para empezar. Les llegan gracias, precisamente, a esos dos hoteles mallorquines: «Los turoperadores de esos dos países han empezado a trabajar con Ibiza. Reúnen a varios turistas y les montan un vuelo, estilo chárter».

«Pinta bien. Será una temporada en la línea o mejor que la de 2023», comenta Cristina Álvarez, revenue manager de Pacha Hotels, coincidiendo así con los demás consultados. Y en la baja crecerán a base de turismo MICE.

Dos hoteles en remodelación

Para 2025, David Muñoz anuncia la apertura del Catalina, situado en primera línea de mar, justo en la zona de ses Variades que se llena al atardecer para asistir a la puesta de sol. Será un cuatro estrellas, «el más bonito de la cadena» [Vibra]. Ayudará a «reposicionar» Sant Antoni como destino. Otro que entrará en obras es el Destino [Pacha], que este año cerrará el 30 de septiembre, antes de tiempo, para afrontar una gran remodelación. Cambiará de nombre: pasará a ser Five Ibiza, de la cadena Five Hotels. «Se remodelarán todas las habitaciones. Será una obra importante», cuenta Cristina Álvarez, revenue manager de Pacha Hotels. No sabe qué año acabarán.