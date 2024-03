La falta de cuórum obliga a suspender la Junta de Gobierno y deja ingobernable al Consell de Formentera

La Junta de Gobierno del Consell de Formentera que estaba prevista celebrar ayer fue suspendida «por falta de cuórum», según explicó el presidente del Consell, Llorenç Córdoba. Esta explicación contradice la que facilitó el conseller de Cultura, Óscar Portas, miembro de la Junta y portavoz de Sa Unió, formación que expulsó en enero a su líder.

Portas detalló que en la mañana de ayer estaba previsto celebrar la sesión semanal de la Junta de Gobierno, órgano colegiado que decide temas como la aprobación de licencias, de contratos, así como nombramientos o adjudicación de subvenciones, entre otros múltiples asuntos que cada semana despacha. «Cuando he llegado, primero una letrada me ha dicho que la Junta quedaba anulada porque el secretario [de vacaciones en estos días] tenía que enviar un informe porque esto se lo tiene que mirar bien», señala Portas. Pero este conseller se puso en contacto entonces con el secretario accidental, que le confirmó que había quedado anulada. Finalmente aseguró que el motivo es porque el secretario titular de la institución, Ángel Custodio Navarro «dio órdenes de no celebrarla», ante las dudas de que se pudiera celebrar con garantías, teniendo en cuenta la destitución del vicepresidente José Manuel Alcaraz, que también era miembro del citado órgano colegiado.

Al plantearle que otras fuentes señalan que la destitución de Alcaraz no impide la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno, Portas recordó que «Ángel [el secretario titular], al principio de la legislatura, nos dijo que teníamos que ser un mínimo de seis y un máximo de ocho y la creamos con seis, por eso tenemos nosotros también estas dudas».

Mientras, el presidente aseguró: «No, la Junta no se ha celebrado, a mí personalmente ni me habían avisado y éramos pocos y había peligro de que no hubiera cuórum y finalmente se ha anulado, no pasa nada». Según Llorenç Córdoba esta anulación, que provoca una acumulación y retraso en los temas a tratar, «no tiene que ver con que no sea correcto o que a Alcaraz no pudiera estar, simplemente ha sido porque dos personas [consellers de Sa Unió] estaban fuera de la isla, sin avisarme». Concretamente esos dos miembros son el presidente de Compromís (partido coaligado con el PP y con el que forma Sa Unió), Javier Serra, que es vicepresidente segundo del Consell y conseller de Territorio. La segunda consellera que no asistió, también de Compromís, fue la titular del área de Bienestar Social, Cristina Costa.

«No es un problema muy grave pero no me avisaron, espero que otras veces se me avise», manifestó el presidente.

Al ser preguntado si esa circunstancia que no se había dado hasta ahora no está provocada por la crisis de gobierno, manifestó: «Quiero pensar que no, que es un accidente y que no estaba provocado, yo estaba» para asistir a la sesión. Al insistir, reiteró: «No quiero pensar que se haya hecho a propósito pero no lo puedo demostrar, solo pido que avisen porque si no el problema lo tengo yo, ha sido un descuido de los consellers, es que lo otro [el boicot] no lo quiero ni pensar».

Por su parte, el conseller y portavoz del PSOE de Formentera, Rafa Ramírez, calificó la suspensión de la Junta de Gobierno de ayer de «despropósito» para luego añadir: «Que no se celebre paraliza el funcionamiento normal Consell». Detalló que tras las consultas que han realizado con letrados del PSOE-PSIB, el partido entiende «que esa Junta de Gobierno con cinco miembros es totalmente válida y se puede reunir y tomar decisiones y en el caso de que no lo fuera que se pida un informe a la Comunidad Autónoma y nuestros juristas nos dicen que por jurisprudencia sí se puede, con tres miembros mínimo».

Los hoteleros, «molestos» por la crisis ante el inicio de la temporada

La patronal hotelera hace pública su preocupación «por la inestabilidad política» en el Consell. La Asociación Hotelera de Formentera mostró ayer su «malestar» y lamentó «la inestabilidad política y administrativa que acarrea la destitución del vicepresidente del Consell de Formentera [José Manuel Alcaraz] por las consecuencias inmediatas sobre la temporada turística de nuestra isla». De esta forma esta patronal se suma a lo expresado esta semana por la Pimef.

Los hoteleros señalan que «la inestabilidad política provocada por la destitución de un miembro del equipo de gobierno de Sa Unió, encargado entre otras materias de la vicepresidencia y gestión económica de la institución, no es un buen síntoma de la estabilidad del gobierno y menos todavía de la confianza empresarial hacia dichas decisiones». En primer lugar, la patronal manifiesta su «malestar por la falta de decisiones sobre la adjudicación de los quioscos de playa, puesto que su retraso podría significar que la isla se quede sin este servicio de playa tan significativo tanto para el servicio a los turistas como por la repercusión mediática y por tanto de mala imagen promocional de la isla para las siguientes temporadas». También se muestran preocupados por «las relaciones del Consell con las administraciones autonómicas y nacionales por el seguimiento de la reciente sentencia sobre el reglamento de Costas». Apuntan a que siguen pendientes de las gestiones con la Autoridad Portuaria para conseguir una gestión óptima del puerto. Recuerdan que a finales de marzo con la Semana Santa empieza la temporada «y quedan en el aire muchas labores como la limpieza de playas y la contrata de basuras», entre otros asuntos.