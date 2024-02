Formentera encarga ahora un informe "vinculante" sobre los quioscos de playa a la mesa de contratación

El presidente de Consell Insular de Formentera y conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, ha anunciado hoy su intención de que, "en lo que queda del mes de febrero, pueda haber ya una decisión definitiva sobre la adjudicación de los quioscos de playa". El presidente asegura que "se está trabajando en las cuestiones técnicas y que no es fácil tomar una decisión, y más ahora cuando además hay presiones desde fuera, y lo llamo presiones por no llamarlo casi coacciones, pero nosotros como Administración no debemos entrar en estas coacciones y tomar una decisión correcta".

El conseller de Litoral explica ahora que se va a "pasar toda la información recabada en los últimos meses a la mesa de contratación, porque no voy a tomar la decisión yo solo como presidente, para que elabore un informe nuevo, que sea vinculante, con toda esta información que hemos pasado".

"Estamos centrados al 100% en este tema", explica Córdoba en una nota de prensa. Y añade: "A partir de la semana que viene se va a pasar toda esta información a la Mesa de Contratación, y ya dependerá de lo que tarde la Mesa en elaborar su informe".

El presidente aprovecha para advertir de que "lo importante no son ni los nuevos concesionarios ni los antiguos, lo importante es poder dar servicio a la gente de Formentera y a los turistas que vienen en el verano".

Quiosco en la playa de Migjorn, el pasado verano. / César Navarro

Asimismo, indicado, apunta la nota, "que las opciones que se barajan en estos momentos son dos: adjudicar a las empresas que recibieron una mayor puntuación en el concurso o no adjudicarlo y hacer un concurso de urgencia". "En caso de que fuera esta segunda opción estamos intentando tener ya cosas avanzadas y, en caso de que no llegásemos, sí que tendríamos que plantearnos la posibilidad de que entrasen los antiguos concesionarios", anuncia Llorenç Córdoba.

Alegaciones de los empresarios mejor puntuados en el concurso

A principios de este mes, siete de las ocho empresas que fueron mejor valoradas por la mesa de contratación del concurso de quioscos de Formentera, todavía sin resolver, aseguraron estar cansados de esperar durante dos años y, tras entender que la «pasividad», del Consell de Formentera «es inexplicable», anunciaron que presentarían un escrito de alegaciones para que se resuelva el concurso.

Estas siete empresas, (la octava sigue una tramitación paralela) son: Mar y Playa 2 SL, Apartamentos Castavi SA, Paraíso de los Pinos SA, Dell Vittorie SL, Monolisto 2016 SL, Far Away la Mola SL y Ojalá Formentera 3 SL. Entre todas han decidido contratar los servicios del abogado, catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, para defender sus intereses, que entienden que el Consell está vulnerando.