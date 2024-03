Córdoba dice que contrató al ‘ultra’ Javier Negre a través del PP de Balears

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, admitió ayer a Diario de Ibiza que firmó un contrato de promoción turística con la empresa Edatv Consulting, del periodista Javier Negre, por 18.148 euros a principios de este año. Se trata de un convenio de colaboración «para promocionar a nivel nacional las actuaciones que realice el Consell de Formentera en materia de promoción turística» en el plazo de un año.

El presidente, según manifestó, no dio más importancia a esa contratación ni tampoco a la tendencia política de ultraderecha del medio en cuestión. Es más, aseguró que el contacto para contratar a Negre le vino directamente del PP de Balears, y que tanto el jefe de prensa del Consell de Formentera, como el propio conseller insular de Promoción Turística y presidente del PP de la isla, José Manuel Alcaraz, suscribieron este convenio de colaboración, que al no superar los 15.000 euros (sin IVA) pudo ser firmado directamente por el presidente o un conseller.

Córdoba detalló: «El contacto [con Negre] vino desde el Partido Popular de Mallorca. Ellos creo que trabajan con esta empresa y lo han hecho en Ibiza y en todos los sitios. Nos pusieron en contacto, nosotros miramos los resultados y la eficacia que tenían, nos ofrecieron una prueba gratuita y el resultado fue muy bueno».

Aunque el presidente no lo recuerda con exactitud, ese ‘gancho’ gratis (en el argot comercial) se cerró en la World Travel Market de Londres con una entrevista que le hizo Javier Negre en la que ensalzaba los atractivos de la isla y su buen hacer como presidente insular.

Córdoba relata que tras comprobar el impacto, «unas 6.000 visualizaciones, en poco tiempo, con el jefe de prensa y José [Alcaraz, exconseller de Promoción Económica] y yo mismo», suscribieron el contrato. Para rematar, apuntó: «El que dio el visto bueno fue José [Alcaraz], luego no entiendo cómo esa información la filtra él», aventuró.

Córdoba insiste en la intervención de Alcaraz en la firma de ese contrato: «Fue el que dijo adelante con el contrato. Aunque, claro, que todo lo que sale del Consell lo firmo yo, es un visto bueno, pero la decisión de contratar fue de Alcaraz».

Al ser preguntado si no se planteó ningún conflicto a la hora de contratar con un periodista con una clara tendencia de ultraderecha, que ha tenido que rectificar sus informaciones por orden judicial y además está acusado de divulgar bulos, y que no tiene nada que ver con Formentera, manifestó: «Por desgracia, en el periodismo casos de estos hay muchos, no me pongo en la ideología del medio, miro el resultado y si es legal lo hago».

Más allá de la posible ilegalidad (la ley de publicidad institucional de Balears determina que para la contratación de campañas publicitarias, sea de promoción turística de cualquier otro concepto, «sólo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión de cada medio y de coste económico»), y al ser cuestionado sobre la conveniencia de este tipo de contratos, el presidente reiteró: «El dinero que usamos es dinero público y lo que tenemos que hacer es invertir de la mejor manera posible. Si los resultados que me da, además comprobados, son buenos, pues adelante».

Pero también descargó responsabilidades y señaló que «quizá la persona que habría tenido que decidir fue Alcaraz», para volver a insistir en que el contacto con Negre «vino de Alcaraz y él firmó, me lo pasan a mí como me pasan muchas cosas y si viene firmado por un vicepresidente, adelante». Córdoba insistió en que «no fue un mandato del PP de Balears, simplemente nos pusieron en contacto y ese contrato lleva la firma del jefe de prensa, la del vicepresidente y luego la mía», reiteró.

Los casos de Ibiza

En noviembre de 2023, el grupo del PSOE en el Consell de Ibiza denunció que el equipo de gobierno de la institución, del PP, pagó al medio del «ultra», en palabras de los socialistas, Javier Negre, para promocionar la isla en la feria turística de Fitur el pasado mes de enero. La institución ibicenca abonó a través de la empresa pública Fecoev un total de 7.256 euros a Edatv, «al pseudomedio de ultraderecha de Javier Negre por el concepto de publicidad para la promoción turística de Ibiza en la feria Fitur 2023», según declaró entonces el PSOE de Ibiza.

Por las mismas fechas, los socialistas del Ayuntamiento de Sant Antoni denunciaban que el alcalde, Marcos Serra, también del PP, había destinado 6.043 euros a la «plataforma ultraderechista» de Javier Negre, Edatv. Según explicaron, se trata de un «polémico pseudomedio de comunicación ultra, denunciado en incontables ocasiones por sus bulos, injurias y acosos».

Y recordaron que la Ley de Publicidad Institucional de Balears establece que, para la contratación de medios de comunicación, «solo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión de cada medio y de coste económico», algo que, indicaron entonces, «incumple claramente este contrato con Edatv, ya que no recoge ninguna justificación de audiencia».

El PSOE: «Esto es una tomadura de pelo»

Los socialistas pedirán explicaciones sobre este contrato en el pleno del Consell de Formentera. Los socialistas de Formentera, a través de su portavoz, Rafa Ramírez, consideran que aunque técnicamente es un contrato menor que ampara la normativa, «nos preocupa el medio, porque es de extrema derecha pero también lo han contratado en Ibiza y Sant Antoni y nos extraña que Formentera sea el contrato de mayor importe. Esto es una tomadura de pelo», subrayó.

El socialista lamentó «el giro espectacular y el bochorno» así como el hecho de que «esto salga ahora después de que [Córdoba] haya cesado a [José Manuel] Alcaraz ya que esa factura ha pasado por su despacho y seguro que está firmada también por él, con lo cual son todos responsables». Añadió que los socialistas pedirán «explicaciones» sobre este contrato en el pleno del Consell.