José Manuel Alcaraz, exvicepresidente del Consell de Formentera: «Todos los puentes con Córdoba están rotos. Está solo»

El conseller de Promoción Económica y Administración Insular fue destituido ayer por el presidente del Consell de Formentera, una decisión que esperaba.

José Manuel Alcaraz, que hasta ayer era vicepresidente tercero del Consell de Formentera y titular del área de Promoción Económica y Administración insular, acaba de dejar su despacho vacío y se despide de los trabajadores. Acaba de ser destituido de todas sus responsabilidades de gobierno por el presidente, Llorenç Córdoba. En su despacho, ya vacío, atiende a Diario de Ibiza.

¿Cómo se siente?

Lo que sorprende es su forma de actuar [de Llorenç Córdoba] que siempre es de espaldas, porque en ningún momento, ni por mensaje, me ha trasladado el cese. En ningún momento me ha llamado o se ha dirigido a mí. Me ha destituido cuando estaba en el Parlament y no aquí, lo que ya demuestra su forma de actuar.

¿Esperaba la decisión?

Sí, en cualquier momento, porque lo ha intentado dos o tres veces, se ha tirado atrás para luego rectificar pero un día u otro tenía que llegar. La situación [en el Consell] es insostenible.

¿Desde cuándo?

Desde el minuto uno, no solo desde noviembre. Desde que este hombre entró en el Consell la situación fue insostenible no solo con el resto del equipo de gobierno sino por la forma de gestionar esta casa [el Consell] con todas las áreas que tiene. No saca nada adelante, tiene todos sus proyectos bloqueados y eso al final ha afectado al día a día de todos. No nos informa de lo que hace, hemos hecho cinco reuniones vecinales y no ha asistido a ninguna, es solo un ejemplo. Y vive apartado de todos nosotros.

Además de conseller, usted era miembro de la Junta de Gobierno insular. ¿Cómo afecta su destitución al funcionamiento diario de la institución?.

Esto es lo que jurídicamente se está resolviendo. Pero, en principio, con esta decisión bloquea el día a día de la gestión de este Consell. Al no haber suficientes miembros en la Junta de Govern y en la Junta especial de s’Estany des Peix queda suspendida la acción de gobierno, convenios, licencias, contratos y autorizaciones.

El presidente ha anunciado que delegaría las áreas de gobierno que usted ocupaba a otros consellers. ¿Las van a aceptar?

Que yo sepa no.

A veces da la impresión de que esta crisis de gobierno es el resultado de una lucha personal entre usted y Llorenç Córdoba.

Él lo ha personificado en mí. Teníamos una encuesta preelecctoral [del 28M] en la que los más valorados de la oposición éramos él y yo, y eso que yo no estaba en la oposición en esos cuatro años. Eso él lo ha visto y sabía que si en algún momento dimitía de presidente del Consell me tocaría a mí asumir el cargo. Él lo quiso así antes de elecciones. Si pasase algo él quería que fuera yo el que lo supliese.

¿De ahí el conflicto personal?

Sí, porque se da cuenta de que he estado durante cuatro años de funcionario [técnico de Comercio en el Consell] y sé cómo funciona, y mucha gente de sus áreas me viene a consultar. Él está en el Parlament y en otras áreas y... eso me dirige a mí. Soy el máximo representante del PP en Formentera, aunque no creo que sea por eso por lo que me ataque. Claro que lo más importante es que yo he sido el que de ninguna manera ha aceptado que nos chantajease con la petición de un sobresueldo a cambio de seguir apoyando al Govern balear. Un sobresueldo además que nos pedía de forma ilegal, totalmente al margen de la ley y fuera de la transparencia. Desde el primer momento dije que yo no respaldaría eso, y ha sido cuando ha ido contra mí.

Parece que el presidente tiene el respaldo del PP balear, ¿y a usted le apoya?

Sí, y lo han hecho público. Durante todos estos días he tenido contacto directo con la dirección del PP regional y el apoyo es absoluto. Otra cosa es que como Govern tengan que mantenerse al margen de la crisis, pero como partido defienden a su gente aquí, y no es Llorenç Córdoba.

¿Cómo queda su situación como conseller, permítame, ‘raso’ y sin sueldo teniendo en cuenta que tiene plaza de funcionario en el Consell?

Como dice, me voy a mantener como conseller ‘raso’, porque entramos en una situación muy tensa con Córdoba. Como funcionario me costaría mucho tomar las medidas que vamos a tomar. Todos los puentes están rotos con Córdoba y tiene que dimitir de presidente y de diputado. Está solo y tenemos el apoyo del PP balear.