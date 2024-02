Sa Unió hace piña en torno a Alcaraz y propone a GxF y PSOE una moción de censura en Formentera

La crisis en Formentera alcanzó ayer un punto sin retorno después de que por la mañana el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, firmara el decreto de destitución del vicepresidente tercero, José Manuel Alcaraz, de todas sus competencias. Los ocho consellers de Sa Unió convocaron por la tarde una rueda de prensa para cerrar filas en torno a Alcaraz, que es también presidente del PP de Formentera, y plantear como posible salida una moción de censura para la que necesitan el apoyo del PSOE y GxF.

«Todos los consellers de Sa Unió rechazamos la decisión de Llorenç Córdoba de cesar a nuestro compañero José Alcaraz de sus funciones» de gobierno en el Consell. Así empezó Óscar Portas la rueda de prensa que ofrecieron los consellers de Sa Unió (coalición del PP y de Compromís) y en la que le trasladaron su afecto y solidaridad: «Es un ejemplo como compañero y como trabajador incansable y profesional».

Esa fue la primera reacción de Sa Unió tras conocer, por la mañana, los decretos por el que el presidente retiraba todas las competencias al hasta entonces vicepresidente tercero y conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz. En el documento, Córdoba expone: «Vistos los acontecimientos vividos en esta corporación en las últimas semanas, en las que el señor Alcaraz Escandell ha perdido la confianza que esta presidencia había depositado en él, procede separarlo/cesarlo del cargo de conseller de Promoción Económica y Administración Insular, como asimismo también se le ha cesado de ser miembro de la Junta de Gobierno y de vicepresidente tercero y portavoz del equipo de gobierno, si bien, en cualquier caso, se le agradece el trabajo e impulso administrativo desarrollados en todos estos cargos», explica una nota remitida por el área de Presidencia del Consell de Formentera.

Las razones de Córdoba

Córdoba, que fue expulsado del grupo de Sa Unió, por lo que ejerce como presidente no adscrito, señaló que ha tenido que tomar esta decisión «para facilitar el funcionamiento de la institución insular, tras nueve meses de una especie de bloqueo malintencionado promovido por el ya exvicepresidente tercero y con el único objetivo de trabajar por el bien de la isla».

Los ocho consellers de Sa Unió que comparecieron en la rueda de prensa en la que hicieron piña en torno a Alcaraz arremetieron contra la decisión del presidente Córdoba y le acusaron de «bloquear el funcionamiento del Consell» para volver a pedir su dimisión tanto como presidente del Consell como de diputado.

Como salida a la crisis Sa Unió plantea dos posibilidades, aunque ninguna de ellas es satisfactoria para un partido que ganó las pasadas elecciones locales y autonómicas, hace ocho meses, por mayoría absoluta y que ahora plantea una moción de censura que le obligaría a pactar con la oposición de GxF y PSOE, que de momento se ha mantenido al margen de la crisis, esperando a que Sa Unió la resolviera.

Óscar Portas detalló que la propuesta que lanzan «pasa por que los partidos políticos de la oposición tomen una decisión, o lleguen a un pacto de gobernabilidad con el presidente [Córdoba] o lleguen a un pacto, mediante moción de censura, con Sa Unió».

Los consellers admitieron que en estos momentos la estabilidad de la institución está en el aire por el hecho de que Alcaraz ya no pertenece a la Junta de Gobierno insular, un organismo decisivo en la gestión diaria de la institución y que debe contar con seis miembros y no con los cinco actuales. También avanzaron que no están dispuestos a cubrir ese puesto con otro conseller, por lo que señalan como único responsable de la crisis a Córdoba, que ha tomado una decisión «unilateral y sin contar con nadie».

José Manuel Alcaraz también intervino para afirmar: «Por mucho que le cueste [a Córdoba] yo sigo en el equipo de gobierno, es cierto que sin competencias pero sigo en el equipo de gobierno, de allí no me puede sacar».

E1 ya exvivepresidente continuó: «Como equipo de gobierno no podemos estar amenazados ni chantajeados por este señor, primero pidiendo sobresueldos y luego, si nos quejamos o decimos algo que no está haciendo bien, nos amenaza con el chantaje del cese, lo que no podemos admitir». Continuó manifestando que el presidente, en estos momentos, «es una persona que va sola, que no tiene apoyo de ningún grupo político dentro del Consell, ni fuera, es un presidente solitario y que va a la deriva». En concreto Alcaraz pidió «que dé un paso atrás para dejar gobernar a los que tienen ganas, y que desde el primer día lo han hecho».

«Ha dinamitado Sa Unió»

Para los consellers, que asentían las palabras del portavoz, Óscar Portas, «Córdoba ha dado pruebas de ser un mentiroso compulsivo, un experto manipulador de la información, una persona sin ningún tipo de respeto hacia la ética y la moralidad a nivel político y personal. Córdoba con sus acciones y decisiones ha dinamitado la coalición política de Sa Unió y ha humillado a nuestra institución».

Recordó que con la destitución de Alcaraz del área económica y administrativa del Consell está paralizando «toda la parte económica, laboral y organizativa del Consell». Portas continuó criticando la gestión de Córdoba al frente de sus conselleries de gobierno de Litoral y Sector Primario: «Son las únicas que muestran signos de parálisis, tenemos un presidente a la deriva que no va a ninguna parte, una persona que no representa a ninguno salvo a él mismo». Estas fueron las razones esgrimidas por los ocho consellers de Sa Unió para afirmar que «por esto no puede seguir al frente del Consell de Formentera».

En su intervención Portas dejó claro que los consellers de la coalición han «roto todo tipo de relaciones» con Córdoba: «Seguimos pensando que su dimisión es la mejor solución a este lío que él solo ha creado».

La situación de bloqueo institucional e ingobernabilidad se ve agravada por el hecho de que la Junta de Gobierno insular que se reúne cada viernes queda a falta de un miembro para que pueda funcionar de forma semanal.