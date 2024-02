GxF y PSOE no apoyan la moción de censura de Sa Unió contra el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córboba

Lejos de apaciguarse, la crisis en el equipo de gobierno del Consell de Formentera, entre los ocho consellers de Sa Unió y el presidente, Llorenç Córdoba (expulsado de este partido), se agrava cada vez más. Hoy han dado un ejemplo más de su enfrentamiento en el pleno ordinario, en el que no hubo fisuras entre los consellers conservadores a la hora de las votaciones, pero sí en las declaraciones posteriores.

El presidente no se mueve ni un milímetro y no piensa dimitir, a pesar de las reiteradas peticiones de la coalición de Sa Unió (PP y Compromís), que le acusó este martes de «mentiroso compulsivo» y «experto manipulador». En cambio, piensa seguir al frente de la institución aunque no se hable con sus compañeros.

Tras la sesión plenaria, el presidente ha opinado sobre su petición de dimisión: «Estas actitudes son casi de patio de colegio, de cabreo, de... Ahora hacemos esto y luego lo otro, no lo voy a valorar».

Respecto a las alternativas que plantea Sa Unió de que llegue a un pacto con la oposición o que Sa Unió acuerde una moción de censura con GxF y PSOE, Córdoba ha manifestado: «Yo pensaba que después de esta decisión de cesar al señor [José Manuel] Alcaraz (...) esto se aclarara un poco más y que hubiera menos presiones y se pudiera trabajar, pero llevan una línea [Sa Unió] de dimisión y fuera; me piden la dimisión en el Consell pero no en el Parlament».

Al recordarle que Sa Unió había reclamado que dimitiera de ambos cargos, Córdoba ha asegurado: «Bueno, eso lo dicen en público, pero el pasado fin de semana, en privado, personas de Sa Unió me ofrecieron quedarme en el Parlament y dejar la presidencia del Consell, por lo que todo lo que dicen es incoherente». «Abro la puerta a todos los consellers que quieran trabajar, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y eso lo saben», reiteró.

Junta de Gobierno

Sobre el hecho de que también haya cesado a Alcaraz como miembro de la Junta de Gobierno, órgano colegiado, ha asegurado que a pesar de lo que se está diciendo no afecta al funcionamiento de este organismo, que despacha semanalmente decenas de asuntos, desde licencias de obras a contratos menores, entre otros expedientes.

Córdoba ha explicado: «En principio, la Junta de Gobierno tiene que tener un número de consellers [un máximo de seis] con dedicación exclusiva, pero si no está Alcaraz seguimos cumpliendo. Lo ideal sería que otro conseller pudiese entrar en ese puesto, pero si no, legalmente no hay problema». De hecho, ha asegurado que haría la propuesta formal ya que hay dos miembros de Sa Unió, Eva Nieto y Hugo Martínez, que tienen dedicación exclusiva.

Alejandra Ferrer, de GxF, ha analizado la situación por la que pasa el Consell de Formentera y opinó sobre la propuesta de Sa Unió para presentar una moción de censura contra el presidente: «Votan en bloque en todas las propuestas del pleno y tienen nueve consellers que son mayoría absoluta, sean o no del mismo grupo, por eso consideramos que pueden seguir gobernando perfectamente». Ferrer ha recordado que Sa Unió « ha intentado poner la pelota en el tejado de la oposición con solo dos opciones, como si no hubiera más. Me parece que es llegar a un punto de ridículo que no se puede soportar».

Para Ferrer, «este problema lo ha creado Sa Unió, que se hagan responsables. Quien lo tiene que arreglar es Sa Unió, y si no son capaces de gobernar que dimitan todos en bloque y que entren los siguientes [de la lista] si pueden y si no, que se vuelvan a convocar elecciones». «Lo que está claro es que la ciudadanía de Formentera ha votado por mayoría absoluta a los que están gobernando y a nosotros nos ha colocado en la oposición», ha agregado.

El portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, ha calificado la propuesta de Sa Unió de pactar una moción de censura con la oposición de «un intento burdo de trasladarnos la responsabilidad del equipo de gobierno, que es el que tiene mayoría absoluta y la confianza de los ciudadanos». «En el pleno hemos visto cómo siguen votando en bloque y no es posible que para intentar solucionar un problema personal entre dos señores, intenten trasladarlo a los grupos de la oposición, esto sí genera malestar y enfado porque nos están tomando el pelo, a los ciudadanos y a nosotros», declaró Ramírez. La postura de los socialistas es clara: «Nosotros no vamos a entrar en ese barro que quieren generar con todos los partidos políticos. Opciones hay muchas, tienen una lista muy larga», ha añadido su portavoz.

El conseller Alcaraz -a la sazón presidente del PP de Formentera- ha descartado, por su parte, un avance electoral: «Nuevas elecciones ni se plantean, ya que sería a un año vista y necesitamos una solución para los próximos meses». También ha opinado, a preguntas de los periodistas, sobre la negativa de la oposición a participar en una moción de censura y las eventuales elecciones: «Es una solución irresponsable, nosotros no nos hemos puesto aún en contacto con GxF y PSOE porque nuestra primera opción es que dimita el presidente», ha reiterado