El 74% de empresas de Ibiza: en fase analógica o al inicio de la transformación digital

El primer informe de Madurez Digital impulsado por la Pequeña y Mediana Empresa de las Pitiusas (PImeef), en colaboración con el Consell Insular, constatado que el 74% del tejido empresarial de Ibiza está todavía en fase analógica o al inicio de la transformación digital.

De las 81 empresas que han participado, la mayoría dedicadas al comercio (27,20%) y al sector servicios (23,50%), el 46% sigue en fase analógica y el 28% está en fase inicial de digitalización, una situación que se traslada a todos los municipios, ha informado la administración insular este jueves en un comunicado.

La consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, junto con la secretaria general de Pimeef, Maria Àngels Marí, han presentado este jueves el estudio, en el que las empresas han participado a través de una aplicación web y después han obtenido “una autodiagnosis” sobre su situación de transformación digital, ha explicado Marí, que ha animado a la participación de más empresarios.

En cuanto a los datos obtenidos, Carlos Urioste, director de AKKAMEDIA, empresa encargada de elaborar el informe, ha destacado que el hecho de no adaptarse con rapidez a los cambios que supone la transformación digital “frena su posibilidad de ser más productivas y más resistentes a los futuros retos que ya marca la sociedad”.

Urioste ha añadido que aunque el informe “revela carencias significativas, es un buen momento para iniciar la necesaria mejora continua y progresiva de las empresas, y las políticas desarrolladas por las administraciones locales e insulares con ayudas directas al sector”.

En esta línea, ha señalado que el 55,60% de las pymes consultadas consideran como prioritario trabajar en su transformación digital y en la mejora de sus redes sociales, así como también piden mejorar los sistemas de transmisión internos de información y la formación digital.

Una de las cuestiones que el director del informe ha remarcado es que el 78% de las empresas participantes han revelado no tener o no utilizar bien el sistema de facturación ERP, que con los nuevos cambios legislativos en junio de este año pasará a ser obligatorio.

Además de la página web y de sus redes sociales, la mayoría no tienen o no usan los sistemas de gestión de clientes CRM (Customer Relationship Management, por sus siglas en inglés), ni tampoco inteligencia artificial (IA), Metaversos, Blockchain, 3D, etc.

Asimismo, el 74% no tienen departamento de innovación y el 93% no tienen sus procedimientos automatizados. También destaca que el 85% de las pymes no disponen de plan de transformación digital ni de hoja de ruta.

La consellera Maria Fajarnés ha concluido que el informe “marca una estrategia a seguir para promover la transformación digital en las pequeñas y medianas empresas de Ibiza, “porque conocer su situación es fundamental para adaptar las políticas más efectivas”, ha destacado.