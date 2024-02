Costa garantiza que la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza será «una realidad esta legislatura»

El vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, ha mostrado esta mañana en el Parlament su «convencimiento» de que el Ejecutivo autónomo «podrá hallar la financiación para que se pueda licitar ya, en 2024, y se pueda acabar en esta legislatura», la construcción de la segunda fase del Palacio de Congresos de Santa Eulària.

En respuesta a una pregunta de la diputada ibicenca de Vox Patricia de las Heras, Costa ha subrayado «la clara voluntad política» y «el firme compromiso del Govern para que la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza, que no de Santa Eulària, sea una realidad en esta legislatura». Dicho esto, Costa ha recordado que de momento hay asignados 6,5 millones de los fondos europeos Next Generation, que, en principio, tienen un período de ejecución hasta el 31 de diciembre de este año", lo que condiciona que la licitación de las obras sea «urgente».

De hecho, tal como ha señalado De las Heras, una vez que se ha aprobado ya el proyecto ejecutivo, el Ayuntamiento de Santa Eulària proyecta sacar a licitación las obras en el primer semestre de este año con la idea de que la construcción de esta «infraestructura necesaria y prioritaria para la isla» empiece tras «la temporada estival».

Presupuesto de 33 millones de euros

El proyecto tiene un coste de 33 millones de euros y, según el convenio suscrito en la pasada legislatura entre la Comunidad Autónoma, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento, las dos administraciones locales aportarían cinco millones cada una, según ha explicado De las Heras, que recordó a Costa que dijo que, pese a que haya cofinanciación europea, el Govern balear aportará «una cantidad claramente superior», pero sin hacer referencia a cifra alguna. Así, la diputada de la ultraderecha destacó que «está en manos» del Govern que «la obra pueda llevarse a cabo».

La entrada del auditorio del futuro palacio de congresos de Santa Eulària. / VICENT MARÍ

El vicepresidente indició que la voluntad del Govern es canalizar la financiación de esta obra a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa. El pasado día 15 se abrió la convocatoria extraordinaria de presentación de proyectos para el ITS. Sin embargo, al ser un procedimiento reglado, Costa reconoció que, aunque sea esta la voluntad del Ejecutivo autonómico, no se puede adelantar el resultado de esta convocatoria.

«No puedo garantizar ahora esta financiación porque es un procedimiento reglado, pero puedo anticipar la voluntad del Govern de financiar este proyecto y que sea una realidad en esta legislatura», ha resaltado Costa, sin dar más pistas sobre si el gobierno autonómico del PP dispone de un plan B para financiar esta obra.

Costa también arremetió contra el anterior gobierno de izquierdas que, en ocho años, fue «incapaz» de financiar esta infraestructura. «Quiero añadir que inicialmente estaba presupuestada en 20 millones, pero ahora costará 33 millones porque no se ha ejecutado ni un palmo», ha añadido.