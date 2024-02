Santa Eulària considera «imprescindible» la ampliación del Palacio de Congresos de Ibiza

El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado el proyecto de ejecución de la segunda fase del Palacio de Congresos, calificado por la alcaldesa, Carmen Ferrer, de «competitivo», «versátil» y «beneficioso» no solo para el municipio sino para toda la isla. El proyecto, cuyo coste asciende a 33,7 millones de euros y cuenta con una financiación procedente de fondos Next Generation de 6,5 millones, recibió las críticas y el voto en contra de Unidas Podemos y la abstención del grupo socialista. Solo la concejala de Vox apoyó este punto.

El primer teniente de alcalde, Miguel Tur, justificó que el incremento del proyecto -el inicial era de 20 millones- se debe a la incorporación de una segunda planta de aparcamientos soterrada así como al incremento de los costes de materiales y a otras modificaciones incorporadas en el proyecto para dotar a la infraestructura de espacios «más polivalentes».

Ferrer defendió que el proyecto aprobado es la «transformación del [proyecto] original, que ha contado con la participación de todo el sector». Para la primera edil, el modificado responde a la adaptación del mismo a las necesidades del sector y precisó que esta ampliación «no es sólo importante para Santa Eulària y para Ibiza, es imprescindible».

Proyecto trabajado

En su alegato, Ferrer defendió la necesidad de buscar otras «palancas de desarrollo» para la economía diferentes al sol y playa y el ocio nocturno. Además de augurar que será «bueno» para desestacionalizar, matizó que se trata de un producto «que no hace crecer la oferta» sino utilizar la ya existente en los meses fuera de temporada.

Asimismo, justificó que el proyecto «no es espontáneo», ya que se lleva trabajando desde 2011.

El portavoz socialista, Ramón Roca, puso en duda la financiación a la que se han comprometido tanto el Govern balear como el Consell de Ibiza, al asegurar que hay 27,2 millones que están en «el aire» al no haber ningún compromiso firmado.

Roca también dudó del futuro modelo de gestión y agregó: «Hablando de regalos, muchas veces, cuando llegan los Reyes Magos, nos traen cosas que no esperamos y se vende en Wallapop. Esperemos que este regalo no acabe en Wallapop». La intervención socialista fue rebatida por la alcaldesa, que recordó que fue el anterior ejecutivo del Govern quien optó por presentar el proyecto a los fondos Next Generation: «Debería preguntarle a otro equipo de gobierno que fue quien lo llevó a estos fondos, no fue Santa Eulària, y por qué en lugar de diez millones son 6,5 millones», indicó. En esta línea, Ferrer señaló que ahora no está para preguntar y «sí para sacar esto adelante».

La primera edil adelantó, además, que presentará el proyecto a la próxima convocatoria del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), que se abrirá este mismo mes de febrero, ya que el Ejecutivo balear le ha trasladado que es la «mejor opción» y recordó que han pasado cuatro consellers baleares de Turismo de equipos progresistas y «todos aplaudieron el proyecto».

El concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, se mostró mucho más tajante al señalar que la ampliación del Palacio de Congresos es «una obra hija de una política del pasado».

«Cultura del pelotazo»

«Es un proyecto de la época de la burbuja inmobiliaria, es el reflejo de la cultura del pelotazo, es un ejemplo del traspaso del dinero de los residentes al servicio privado de unos pocos», reivindicó.

En su intervención, de la Fuente instó que si el sector hotelero desea hacer esta inversión «que pongan dinero y lo paguen, no que se lo paguemos entre todos». En su turno de palabra, el concejal podemita indicó que hay otras cuestiones «más urgentes para solucionar», reclamando las ampliaciones de infraestructuras educativas - como la del IES Quartó del Rei o el centro de Can Marines- o que «consiga suelo para hacer vivienda pública». En este último punto, tachó al equipo de gobierno de Santa Eulària de «negacionistas» de la emergencia habitacional y añadió que la cuestión relativa a la vivienda, «no es que vaya de mal a peor, es que está totalmente colapsada».

La alcaldesa, por su parte, aseguró que de la Fuente «confunde» a la población al apuntar que por financiar el Palacio de Congresos se afectarán otras inversiones en materia sanitaria, educativa o de vivienda. «Las partidas presupuestarias de las diferentes administraciones ya están cerradas y no se verán afectada», añadió Ferrer.

Para el podemita, ni con «las previsiones más optimistas, las cifras de impacto merecen este esfuerzo en gasto, que es obsceno». «Es más de lo mismo para los mismos que siempre ganen más», sentenció de la Fuente.

La primera edil, por su parte, lamentó que desde la oposición crean que el beneficio de la ampliación del Palacio sea «muy concreto» para un determinado sector. «La rentabilidad de los palacios de congresos no se mide en la facturación del mismo, se mide en la creación de empleo y de economía transversal en el territorio», dijo. Aseguró que la propuesta aprobada ayer es «honesta, honrada y de mucho trabajo».

El concejal Miguel Tur avanzó que una vez aprobado el proyecto ejecutivo y tras superar la exposición pública, el objetivo es licitar las obras durante el primer semestre del año y empezar las obras tras la temporada estival, antes de finalizar el 2024.

El PP se queda solo al reclamar más medios para aplicar la ley de bienestar animal

El equipo de gobierno (PP) se quedó solo ayer en la propuesta de acuerdo para reclamar medios económicos para aplicar la ley de Bienestar Animal. La concejala responsable del área, Mónica Madrid, señaló que la aplicación de la normativa supondrá una inversión de cerca de medio millón de euros. Desde los grupos de la oposición, incluido Vox, alegaron que parecía una «excusa» para no hacer nada y no aplicar la ley. Incluso, y una vez finalizada la sesión plenaria, algunos representantes animalistas hicieron uso de la palabra y recriminaron a Madrid su pasividad. «No encuentro en ninguna ley que si estoy en paro no hace falta que cumpla la ley», le espetó Giuseppe Guastella, un ciudadano que acudió a la sesión plenaria: «La ley está para cumplirla tenga o no presupuesto. Es responsabilidad del Ayuntamiento buscarlo», reivindicó Guastella, animalista residente en Eivissa.