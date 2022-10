Indignación en el Consell de Ibiza por la elección de los proyectos a financiar con la ecotasa

En el desglose de las actuaciones que contarán con financiación de este impuesto facilitado ayer por la conselleria de Presidencia del Govern, y anunciado posteriormente por la comisión que decide el destino de estos fondos, se incluye el derribo de los edificios Don Pepe, en es Codolar; la construcción del depósito regulador de agua desalada de Sant Joan; el sistema de saneamiento de es Ca Marí, en Formentera, y una iniciativa sobre movilidad para peatones y bicicletas en la isla de Ibiza.

El derribo de los Don Pepe será costeado de manera íntegra por este impuesto heredero de la ecotasa. Su coste es de 2,215 millones de euros y el proyecto contempla devolver la zona, incluida en el Parque Natural de ses Salines, a su estado original. Estos dos inmuebles fueron desalojados a instancias de los técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep.

La construcción del depósito regulador de agua desalada de Sant Joan está presupuestada en 1,7 millones de euros, mientras que para dotar de sistema de saneamiento a la zona de es Ca Marí, en Formentera, se prevé destinar 1.250.000 euros. El Consell de esta isla había pedido esta financiación de la ecotasa para cubrir la mayor parte del coste de esta obra, fijado en 1,5 millones, y se comprometió a aportar los 250.000 euros restantes.

Finalmente, se anuncian 1,5 millones para el «impulso a la movilidad para peatones y ciclistas» en la isla de Ibiza, pero no se detalla dónde o qué administración lo propuso para ser costeado por el ITS.

El resto del dinero de la ecotasa para las Pitiusas se incluye en iniciativas que afectan a todas las islas, como, entre otras muchas, «ayudas para garantizar el suministro de agua potable», con 2,9 millones para Ibiza y 320.000 euros para Formentera; programa de garantía hipotecaria del Ibavi (2,1 millones y 240.000 euros), o 1,9 ,millones para política universitaria en Ibiza y 214.000 euros en Formentera.

El Consell de Ibiza emititó ayer el único voto negativo a la propuesta aprobada por la comisión de proyectos a financiar por el ITS. El presidente ibicenco, Vicent Marí, explicó a última hora de la tarde que considera «inaceptable que Ibiza reciba menos dinero del que recauda» con este impuesto y menos también que la isla de Menorca. «Ibiza sale claramente perjudicada» de este reparto, insistió.

El presidente ibicenco exige que se financie la contrata del transporte público

El presidente del Consell de Ibiza se mostró ayer muy contrariado por el reparto del dinero del Impuesto de Turismo Sostenible para el año 2023. Vicent Marí criticó que se destinan «30 millones de euros al tren de Llevant de Mallorca y no se tiene en cuenta a Ibiza, que no recibe ni un euros para movilidad cuando estamos tramitando la nueva concesión para el transporte público» por carretera. «Era una oportunidad única para destinar fondos del ITS; no se tienen en cuenta los proyectos propuestos desde Ibiza», añadió. No obstante, el presidente ibicenco matizó que están de acuerdo «con las políticas relacionadas con el agua» ya que se persigue luchar contra las pérdidas que sufren las redes de distribución municipales.