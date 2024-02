La Feria artesanal del Puig de Missa: Una cita obligada en Ibiza para los amantes de la tradición

Concurso de 'vi pagès'

Bartolo Clapés Clapés, de Can Curreu, fue el ganador del concurso de 'vi pagès', organizado por la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària con la colaboración del Ayuntamiento y de Enotecum. En segundo puesto quedó Juan Torres Planells, de Can Rafal de Dalt; en tercero, Pedro Marí Marí, de Con Correu; y en cuarto lugar, Antonio Juan Tur, de Can Monserrat. Este año se presentaron once productores, menos que otros años por el problema generado en las viñas por las torcaces, que han reducido la producción. Todos los ganadores fueron vinos tintos.