Cierra la biblioteca del colegio Can Misses por la demora de las subvenciones del Consell de Ibiza

La Asociación de Familias de Alumnado (AFA) del colegio Can Misses ha informado a través de un comunicado del cierre de su biblioteca pública por la demora en los pagos de las subvenciones del Consell de Ibiza.

La asociación afirmado que se ha visto abocada a no continuar adherida a la Xarxa Insular de Biblioteques como consecuencia de la "demora en el histórico de gestión de los pagos de los últimos años", así como tras haber recibido por escrito la negativa de la conselleria de Cultura del Consell de Ibiza a comprometerse a garantizar convocatorias y fechas de pago de la subvención.

"Tras más de un año informando al Consell Insular de la situación precaria de la AFA, y reclamando la mejora de las condiciones de la subvención para la gestión de las bibliotecas de la Xarxa Insular, la Asociación de Familias de Alumnado del CEIP Can Misses comunicamos con profunda pena nuestra decisión de proceder a la renuncia de la gestión del servicio como biblioteca pública, adoptada en Asamblea General Extraordinaria por mayoría simple y, por ende, dejar de pertenecer a la Xarxa con fecha de efecto el 29 de febrero de 2024, mientras se mantenga la actual gestión de las condiciones en la normativa", ha explicado la AFA en una nota.

"La difícil, pero obligada decisión, es consecuencia de la incapacidad del Consell Insular de articular una normativa acorde a las necesidades reales y prácticas, de la red cultural y educativa que actualmente gestionamos bibliotecas públicas", ha señalado la asociación de padres.

"Una gran pérdida para todos"

"Tener que cerrar como Biblioteca pública de Can Misses supone una gran pérdida para todos: Es perder un espacio de encuentro para el barrio de Can Misses, para el colegio y para el hospital; es perder actividades por las tardes en invierno (Ajedrez, Costura, Cuentacuentos, Presentación de libros, etc), y por las mañanas en verano; es perder un referente cultural, un lugar donde leer, donde enseñar y donde acompañar; es perder un centro divulgativo de la cultura", ha lamentado la asociación, que continúa: "Todo el entorno urbano y humano también muere un poco cuando una biblioteca cierra sus puertas".

De la misma manera aseguran que no descartan en un futuro "retomar la solicitud de adhesión nuevamente" si el Consell de Ibiza actualiza y mejora las condiciones de la subvención para la gestión de bibliotecas de la Xarxa Insular.

El motivo del cierre de la biblioteca

El "desequilibrio" entre lo aportado por Administración y lo aportado por las asociaciones "ha sido determinante", señala la AFA: "Por una parte, las familias estamos trabajando altruistamente para la Administración pública, ofreciendo un servicio a la comunidad, ejerciendo funciones de banco anticipando cuantías de más de 18.000 euros anuales, con la incertidumbre permanente en los pagos, así como con la carga de la responsabilidad patrimonial personal de los miembros de las Juntas Directivas ante retrasos en el pago por parte de la Administración".

Por la otra parte, "la conselleria de Cultura del Consell Insular declina garantizar convocatorias, no se compromete de forma fehaciente en plazos de pago, y con su gestión limita las actividades inherentes a las asociaciones de familias, que debemos congelar los ingresos propios para poder hacer frente a la incertidumbre en los pagos", concluye la nota de la asociación.

Cronología de la gestión

En enero de 2023, la nueva Junta directiva inició comunicaciones para la reclamación al Consell por el impago de la subvención 2021-2022.

En septiembre 2023, el Consell Insular paga el 30% de la subvención 2021-2022 tras finalizar ya el curso 2022-23.

En octubre 2023, las AFAS gestoras de bibliotecas de la isla de Ibiza se reunieron con conselleria de Cultura para denunciar la precaria situación, así como la reclamación de la convocatoria y el pago de la subvención 2022-2023.

En noviembre de 2023, el Consell Insular paga el 70% de la subvención 2022-2023 . Ya en febrero de este año, pendiente de cobro del 30% de la subvención 2022- 2023, y pendiente de convocatoria y pago de la subvención para el actual curso 2023-2024.

El Consell de Ibiza "lamenta" esta decisión

Desde el Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza han señalado que "lamentan profundamente la decisión que han tomado desde la AFA del CEIP Can Misses, ya que su colaboración libre con la red insular, que cuenta desde hace años con la aportación económica mediante subvención por parte del Consell, es fundamental para establecer un entorno social y cultural vivo, rico y diverso en los diferentes barrios de la isla".

En este sentido, la institución insular ha explicado que, como ya conocen las entidades sin ánimo de lucro adheridas a esta convocatoria de subvención del Consell, los pagos se realizan en dos plazos: "la ayuda se concede a año escolar, no a año natural, y se aporta el 70% a la concesión de la ayuda que normalmente es a mediados de año, y el 30% restante a la justificación de la misma que suele ser en el primer trimestre del años siguiente".

Se trata de una fórmula de tramitación y pago que se ha desarrollado a lo largo de los últimos veinte años y que, hasta el momento, según han indicado desde el Consell de Ibiza, "no había obtenido ninguna queja en la legislatura 2019-2023". En este sentido, la institución ha remarcado que en la legislatura 2015-2019 sí hubo retrasos en estos pagos. "Nos encontramos al llegar, que llegaron a los dos años con pagos en 2019 efectuados por nosotros de subvenciones de 2017 y ello no provocó el cierre de ninguna como el que ahora ha anuncio la AFA del CEIP Can Misses", han apuntado fuentes de la institución.

Asimismo, desde el Consell han recordado que en octubre de 2023 hubo una reunión entre la consellera y los representantes de las AFAs que tienen biblioteca integrada en la red, donde se planteó al Consell una serie de problemáticas derivadas de este tipo de tramitación y propusieron unos cambios en la convocatoria de ayudas. Una vez estudiadas estas propuestas técnica y jurídicamente se les respondió que algunas no eran posibles dejando la puerta abierta a estudiar un cambio de modelo que fuera beneficios para todos. Esta comunicación, han indicado, se hizo a través de una carta formal y de una comunicación de la consellera.

También han asegurado que la ayuda del Consell "es siempre una oportunidad para el desarrollo y mantenimiento de la actividad de las bibliotecas adheridas a la Xarxa Insular y vamos a trabajar por mejorar en todo lo posible su fórmula de gestión".