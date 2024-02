Un taller infantil en la biblioteca insular de Ibiza para ser escritor, editor y diseñador

La infancia es un momento clave para estimular la pasión por la literatura y fomentar la sensibilidad artística. Es por ello que esta semana la biblioteca insular de Ibiza, ubicada en el edificio polivalente de Cas Serres, acoge un conjunto de dos talleres que impartirá María Vila, docente, escritora y calígrafa. Está dirigido a niños de entre 8 y 13 años de edad.

La primera sesión, centrada en la creación literaria, se celebra el jueves desde las 17 hasta las 18.30 horas. «Consistirá en crear un poema o un microrrelato, lo que ellos quieran, para después, en la sesión del viernes, elaborar un libro cartonero», explica Vila en conversación con este diario. Se trata de libros con tapas de cartón y encuadernados a mano.

La artista María Vila destaca los beneficios terapéuticos para los adultos de expresarse a través de la escritura

«Se pusieron de moda a finales del siglo pasado, más o menos, y eran como una alternativa al monopolio editorial. De esta manera, cualquiera que quisiese publicar un libro lo podía hacer por sus propios medios», añade la escritora y artista. Así, el primer día estimulará a los inscritos en su proceso de escritura. «Lo dejaremos todo bien redactado, con buena caligrafía, grapado y preparado para el segundo día, en el que ya le añadiremos la portada y contraportada».

El viernes, desde las 17 hasta las 19 horas, se llevará a cabo la parte «creativo-pictórica». «Allí haremos letras, unas portadas, pintaremos... Al final del proceso lo que tienes es un libro artesanal», señala Vila, quien resume que el objetivo es que los más pequeños puedan confeccionar un libro de principio a fin: «Hacen de escritor, editor, diseñador gráfico y encuadernador».

Defiende que estos talleres muestran la escritura a los niños no como un castigo, sino «como un lujo y placer»

Destaca que estas actividades son «muy positivas para fomentar la lectura y la escritura» y defiende que «las bibliotecas son fundamentales, en este sentido». Para estos talleres en Cas Serres todavía hay posibilidad de inscribirse a través de la web de la Biblioteca Pública del Consell Insular de Ibiza (en el apartado de Actividades).

Es mucha la experiencia de María Vila en este tipo de actividades con los más jóvenes. «Creo que de Ibiza ya he estado impartiendo talleres en casi todas las escuelas. En cuatro o cinco años diría que he dado clase a unos 2.000 niños», apunta.

María Vila también imparte talleres en centros privados, como el que ofrece este miércoles en una ludoteca de Ibiza, que consistirá una sesión de pago lettering con temática amorosa, aprovechando que coincide con San Valentín.

El estudio como un lujo, no como un castigo

Su pasión por este tipo de actividades sigue tan viva como siempre, y Vila también sale aprendiendo de ellas: «Dicen que los profesores siempre aprenden más porque tienen que estudiar dos veces. A mí siempre me ha gustado profundizar en la materia, pero lo que más me apasiona de las clases es ver cómo ellos [los niños] disfrutan, aprenden y descubren... Y le cogen cariño y amor a las letras, a los libros, a la caligrafía...». De esta manera, añade, es posible hacer que las nuevas generaciones no conciban el estudio «como un castigo, sino como un lujo y un placer».

«En los adultos también me gusta mucho ver los beneficios terapéuticos que tiene el hecho de expresarse a través de la escritura», recalca.

De hecho, también realiza talleres familiares de forma periódica en el colegio de Santa Agnès.