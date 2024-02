"Felices perdedores". Con estas palabras resumió David Guetta su paso por la gala de los Grammy 2024, celebrada este domingo por la noche en Los Ángeles. El dj y productor francés residente en Ibiza estaba nominado junto a su compañero Calvin Harris, también con residencia en Ibiza, en la categoría de Mejor Grabación de Pop Dance.

Guetta había sido nominado por dos temas, ambos colaboraciones con otras artistas. De un lado, la canción 'Baby Don’t Hurt Me', con Anne-Marie & Coi Leray y por otro lado 'One in a Million' con Bebe Rexha.

David Guetta acudió a la gala con su pareja, la modelo cubana Jessica Ledon, que está embarazada.

El dj y productor escocés, Calvin Harris, dueño de una finca ecológica en Ibiza, competía en esta edición de los Premios Grammy con el tema 'Miracle' con Ellie Goulding. Harris acudió a la gala con su mujer, la locutora de radio británica Vick Hope, con quien se casó el año pasado, después de pedirle matrimonio en su finca ibicenca.

Pero ninguno de los los dj subieron al escenario a recoger el premio, ya que fue Kylie Minogue la que se alzó con el galardón por su tema 'Padam Padam', en una gala con sabor femenino.

Ambos dj se encuentran en un buen momento profesional y personal. Guetta espera su tercer hijo y Harris contrajo matrimonio justo el año pasado, por lo que no es de extrañar que el hecho de no llevarse un Grammy a casa no fuera un trago tan amargo.

Taylor Swift, la gran protagonista

La artista estadounidense Taylor Swift fue la gran protagonista de la noche al conquistar su cuarto galardón al Álbum del Año, por 'Midnights', superando así a cantantes de la talla de Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Por otra parte, Miley Cyrus recibió el premio a Grabación del Año y a Mejor Actuación pop en solitario gracias a 'Flowers', que curiosamente son los primeros gramófonos de su carrera.