Anthony Blake, en Ibiza: «Después de 40 años, sigo pasándomelo como los indios en el escenario»

Después de cuatro décadas de trayectoria profesional como mago de la mente, Anthony Blake, alter ego de José Luis Panizo González, sigue estudiando a conciencia para conseguir sorprender con sus habilidades a público de todas las generaciones. Con esa intención viaja a la isla que ya es parte de su corazón, Ibiza.

Aquí tiene programadas dos funciones, mañana y el sábado a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila. Del espectáculo que ofrecerá, ‘Más cerca’, y de muchas otras cosas habla desde Madrid con Diario de Ibiza el mentalista asturiano, que el pasado diciembre estuvo en boca de todos los medios de comunicación al recordar en televisión su número más popular, haber acertado el Gordo de la Lotería de Navidad en 2002.

Su última actuación en las Pitiusas fue en el Palacio de Congresos de Santa Eulària en 2022. ¿Con qué va a sorprender esta vez al público de la isla?

Con ‘Más cerca’, un espectáculo muy personal e intimista. Como en todos mis otros trabajos, hay improvisación, por supuesto, porque no hay dos espectadores iguales. Esto no es una obra de teatro en la que digo mi frase y me responde un actor. Yo tengo un texto cerrado que es el que le suelto al público y la réplica la obtengo de él, del espectador que colabora conmigo. Por tanto, las respuestas, cada día, son diferentes a las de la jornada anterior y a las de la siguiente. El público es libre de pensar, decir y hacer lo que quiera, pero es adaptable, así que yo intento tenerlo todo bajo control para que el espectáculo funcione y, sobre todo, sea sorprendente.

Con este espectáculo lleva ya muchos años trabajando…

Sí, llevo trabajando mucho tiempo con él, pero de aquella primera función que hice de ‘Más cerca’ apenas quedan dos cosas. He hecho muchos cambios. Ahora el show está completo. El secreto de éste y de todos mis espectáculos está en que yo me lo paso muy bien y eso le llega a la gente. Después de 40 años pisando los escenarios, sigo pasándomelo como los indios, también sigo pasando miedo antes de salir a escena y teniendo ganas de salir corriendo cuando suena la presentación. El día que todo eso falte, mejor me retiro.

"Ni tengo poderes paranormales ni nada de lo que hago es sobrenatural. Lo único que necesito es la concentración del público"

¿Cómo lo hace para poder adivinar cosas como el dinero que lleva en el bolsillo el espectador?

Detrás de mis espectáculos hay muchísima técnica de mago e ilusionista. Ni tengo poderes paranormales ni nada de lo que hago es sobrenatural. Siempre le digo al público que lo único que necesito es su concentración.

La interacción con el público es fundamental en sus shows, ¿pero vale cualquiera como candidato para subirse con usted al escenario?

Casi cualquiera. Busco gente a la que le apetezca salir al escenario y divertirse, teniendo en cuenta que, en ningún momento, esa persona va a ser objeto de ridículo ni nada de lo que ocurra en el escenario con ella va a serlo. Todo lo contrario, porque a partir del momento en que un espectador pisa las tablas conmigo y se oscurece el patio de butacas yo estoy actuando exclusivamente para él, que es quien va a comunicar al resto del público, con sus gestos y su cara, lo que está ocurriendo de verdad en escena. Si yo salgo al escenario y me encuentro en primera fila a un hombre sentado con los brazos y las piernas cruzadas, a ese señor no le doy ni las buenas noches. A medida que va soltando sus extremidades, atiendo a sus gestos y eso me indica si quiere salir o no. Siempre estoy controlando a los espectadores para ver cuál es su actitud corporal hacia el espectáculo.

Aparte de saber interpretar el lenguaje no verbal y de la intuición, ¿qué otras cualidades hay que tener para ser un buen mentalista?

Lo primero, hay que estudiar mucho. Yo lo hago y lo seguiré haciendo hasta que me muera.

¿Estudiar qué?

Libros de psicología aplicada. Por ejemplo, lo último que estoy leyendo es ‘The Quarter Life Crisis’, un libro muy interesante para ver cómo han ido cambiando las generaciones. También leo muchísima Historia, que es una maravillosa fuente de inspiración para encontrar ideas y propuestas que plantearle al público. De hecho, estoy montando un número con Lucrecia Borgia.

En estos tiempos en los que todo va acelerado, que se necesitan estímulos constantes y que a la gente, sobre todo a los jóvenes, les cuesta mantener la concentración, ¿resulta más complicado atrapar la atención del público y generar sorpresa?

Uno de los objetivos que tengo en estos momentos es empezar a moverme más en las redes sociales y, de hecho, estoy hablando con un community manager que se encargue de ello porque me gustaría dar con la clave para poder captar la atención de chavales de entre 18 y 35 años. Afortunadamente con los que superan esa edad no tengo problema porque me recuerdan de la televisión. Los jóvenes se mueven a una velocidad que no es la nuestra, pero si les interesa algo prestan atención al cien por cien y tienen un espíritu más crítico que el que teníamos nosotros en un determinado momento. Sin embargo, también son mucho más conformistas y quieren todo ahora y ya. Últimamente la paciencia se cultiva poco, de la misma manera que las relaciones humanas están muy mediatizadas por las máquinas, ya sea el móvil o el ordenador. Pero al final, las nuevas generaciones tienen las mismas pasiones, pulsiones, dudas, miedos y problemas que tuvimos nosotros cuando nos atrevimos por primera vez a salir a la calle.

Hablando de nuevas tecnologías, para algunos magos e ilusionistas herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) se han convertido en ayudantes indispensables para sus espectáculos. ¿Usted ha recurrido o piensa recurrir a ella para sus números de ilusionismo?

No. Igual la utilizo para una cosa a la que le estoy dando vueltas, para que me redacte una bonita presentación. Alguna prueba he hecho ya, pero el texto que sale es muy frío, lo que me hace pensar que la IA no es tan inteligente como dicen. Todo el mundo ahora está con el miedo a la Inteligencia Artificial, pero yo pienso que con la IA va ocurrir lo mismo que cuando llegaron los robots a las fábricas. La gente temía que nos fuéramos a quedar sin trabajo o que las máquinas nos fueran a dominar, pero al final hemos comprobado que las máquinas sirven para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y que el número de puestos de trabajo sigue siendo prácticamente el mismo. Yo pienso que la IA nos va a ayudar mucho.

"Eivissa morirá de éxito como le pasó a Marbella, pero tiene la magia de saber renacer de sus cenizas"

Cambiando radicalmente de tema, es un visitante asiduo de Ibiza. ¿Qué es lo que le ha enganchado de las Pitiusas?

Su magia. Tengo casa en Ibiza desde hace más de veinte años y en cuanto puedo voy. Te puedo decir que un 80 por ciento de mis espectáculos se montó y se remató en la isla.

En definitiva, que Ibiza le inspira mucho...

Me inspira muchísimo la paz y la tranquilidad que se respira la mayor parte del año, excepto en julio y agosto. Yo me iba a Ibiza cuando me faltaban semanas para estrenar un espectáculo y había detalles que todavía no tenía claros. Me pillaba el primer avión que fuera a la isla, me tiraba cuatro o cinco días en mi casa y regresaba con la solución. Para mi mujer y para mí, Ibiza es parte de nuestro corazón.

¿Y la considera un paraíso a pesar del alto coste de la vida y de problemáticas que sufre mucha gente como la de la vivienda?

Me parece escandaloso la problemática de la vivienda que sufren médicos y funcionarios. La isla morirá de éxito como le pasó a Marbella, pero Ibiza tiene la santísima magia de saber renacer de sus propias cenizas y lo ha hecho varias veces, con lo cual, yo lo único que espero es que llegue un momento en que haya tal overbooking que la gente tome la determinación de que Ibiza murió. Estoy deseando que agonice un poco para que nos dejen tranquilos. Me imagino que los habitantes de la isla que puedan leer esto a lo mejor no les hace gracia, pero yo pienso que lo más beneficioso para Ibiza está en pocos mucho, más que en muchos poco. Démosles la vida coherente y normal que tienen que tener a los habitantes de Ibiza, como si no vivieran en una isla, porque son parte del territorio nacional. Y luego que vengan menos turistas, pero que paguen más y dejen más riqueza en la isla. En cualquier caso, creo que Ibiza tiene a su favor que es eterna. Desde los tiempos de Tanit y los fenicios, anda que no tuvo que caer veces esta isla y hundirse para luego volver a salir.