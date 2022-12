Anthony Blake, ilusionista: «La capacidad de asombro del ser humano no muere nunca»

El mentalista e ilusionista vuelve a la isla con un nuevo espectáculo que recoge los mejores momentos de su carrera para interactuar con el público, lograr sorprender y arrancar una sonrisa con ‘Más allá de la imaginación’, este sábado en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

José Luis González Panizo (Oviedo 1955), más conocido como Anthony Blake, es un experimentado ilusionista, mentalista, escritor y conferenciante asiduo de programas de televisión, teatro y entretenimiento. Ha escrito tres libros y se define como un creador de ilusiones: «Un señor que intenta fascinar y sorprender a la gente con su trabajo desde un escenario». Presenta su nuevo espectáculo ‘Más allá de la imaginación’, este sábado a las 20 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. En esta entrevista analiza las emociones humanas, la forma de sorprender, la adaptación de la magia a los nuevos tiempos y tecnologías, su pasión por la lectura, el momento que atraviesa el teatro tras la pandemia y la magia de Eivissa, el lugar que le abrazó y en el que quiere retirarse para encontrar paz.

¿Qué va a presentar en el Palacio de Congresos de Ibiza?

Un espectáculo que se llama ‘Más allá de la imaginación’. Soy muy amante de la música y uno de los estilos musicales que más me gusta es el jazz, me gusta la idea de añadir músicos en un escenario a medida que avanza la actuación de una banda y que esta siga sonando maravillosamente. Esto tiene mucho que ver con lo que voy a presentar en el escenario del Palacio de Congresos de Santa Eulària. Es una especie de recopilación de lo mejor de lo mejor que he ido haciendo a lo largo de mis años de carrera profesional, es un gran cajón de sastre dónde he colocado mis mejores números y los adapto dependiendo del lugar dónde actúo. Es un espectáculo abierto y cambiante que dura una hora y media para que la gente no termine apedreándome (risas).

¿Va a interactuar con el público como suele hacer?

Absolutamente, mis espectáculos son inevitablemente cien por cien interactivos. Si llego a una sala y no hay nadie me tengo que ir. Quiero resaltar que si hay una persona que no quiere participar en el show no pasa nada, no voy a forzar a nadie a participar si no le apetece porque no hay peor cosa que obligar a la gente a hacer cosas que no quiere, porque, además, es un perjuicio para mí, ya que puede entorpecer el ritmo de un espectáculo dinámico y entretenido.

¿Cómo se define usted?

Como una persona que es mago e ilusionista porque soy creador de ilusiones, soy básicamente un señor que simple y llanamente intenta fascinar y sorprender a la gente con su trabajo sobre un escenario.

¿Qué es para usted el ilusionismo?

Es una forma de ser, de vivir, de sentir, ha sido mi gran pasión y la niña de mis ojos. No tengo tiempo suficiente con las 24 horas del día para estudiar, seguir dándole vueltas a las historias que me interesan. Ha habido una colección de magos a lo largo de la historia que han montado su gran número o espectáculo estrella y no soy capaz de aportar algo nuevo. No intento ser novedoso porque creo que hay suficiente material inventado para tener un arsenal de información. Soy un lector empedernido de papel porque huele, tiene otra historia y leo mucho más rápido y mejor. Quiero escribir un libro con todo el material y la sabiduría acumulada y espero tener tiempo cuando me retire porque se lo debo a la comunidad mágica.

¿Tienen vigencia el ilusionismo y la magia en estos tiempos tecnológicos, revueltos y confusos?

Todas la relaciones humanas necesitan su tiempo, seguimos teniendo la capacidad de sorprendernos con el misterio y el asombro porque está dentro de nuestros propios genes. Cuando llega una persona que, a través de medios desconocidos para ti, es capaz de saber lo que estás pensando o cómo se llama un pariente tuyo lejano te quedas con la boca abierta, eso vale más que cualquier vídeo, película u otra cosa. El directo es maravilloso, he comprobado que gente que ha entrado en mi espectáculo sin saber a qué iba, al final me ha felicitado.

¿Ha cambiado con los nuevos tiempos la forma de presentar su espectáculo, cómo se dirige al público o su propio lenguaje?

Evidentemente he cambiado, el personaje serio de antes que parecía que reñía por todo ha ido evolucionando y ahora sonríe un poco más y busca la complicidad y el guiño con la gente para lograr una sonrisa.

¿Hay diferencia entre el mentalismo y la magia?

La diferencia es fundamentalmente intelectual. La magia clásica o convencional consiste en la sorpresa que ofrece una persona con gran habilidad, gran capacidad de distracción o atención, es entretenimiento puro y duro. El mentalismo es más intelectual porque habla de los recuerdos, las sensaciones, las emociones, las formas de entender la vida. El mentalismo te hace pensar y reflexionar porque piensas que no puede ser que alguien sepa lo que estás pensando.

¿Y los trucos, las formas y los formatos se han transformado con las nuevas tecnologías?

Hay gente con nuevas tecnologías que ha ganado incluso el Grand Prix de magia, pero para mi gusto abusa de la técnica o la tecnología y eso le ha dado alas a muchas personas, aunque el día que haya una tormenta electromagnética o cósmica y los instrumentos no funcionen lo tienen mal. Sin embargo, yo seguiré teniendo mi libreta de números que funcionará igual y en la que puedo seguir tomando notas y no se me escaparán las historias. La tecnología, en cambio, tiene que adentrarse en la vida de todos.

¿Por qué reside en Ibiza?

Mi mujer María y yo siempre hemos estado relacionados con el mar, vivíamos en Tarifa, pero vendimos la casa y descubrimos Eivissa tras una actuación mía en las Festes de la Terra, a los pies de las murallas. Buscaba tranquilidad para leer y encontrar la paz y decidimos alquilar un apartamento por un año y esta santa isla me dio un abrazo de hermano que me enamoró ya que Eivissa, cuándo sabes vivirla, es la zona más tranquila, apacible y majestuosa del mundo. Seguimos enamorados del sitio, de la luz, el color, el olor y de todo. Me quiero retirar aquí.

¿Ibiza es mágica como se dice?

Absolutamente, sin duda, la fuerza de la isla: o te acepta o te echa. Hay gente a la que la da incluso claustrofobia.

¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo en un mundo tan complicado como el espectáculo y la magia?

Pues con pasión, dedicación, cariño y lágrimas porque la pandemia hizo mucho daño al mundo del teatro y las reuniones de gente desaparecieron y el día que no trabajas es un día que no ingresas porque no tenemos nómina. Ganamos algo el día que salimos a presentar algún espectáculo ante un grupo de gente. Presenté un espectáculo en Palma llamado ‘Sí tiene sentido’ y tuve que dejarlo porque sólo levantar el telón costaba1.500 euros y no podía rentabilizarlo durante la pandemia.

¿El teatro se ha recuperado tras el parón de la pandemia?

La pandemia le ha hecho mucho daño al teatro porque la gente entre los 55 y lo 70 años de edad que llenaba los locales entre semana ya no va porque tiene miedo, ya que han visto caer a vecinos y amigos durante la pandemia de covid y ahora tiene miedo de volver al teatro. Esto aseguran los progamadores de espectáculos. La pandemia nos ha dado un guantazo brutal a los artistas porque nos ha cerrado todos los escenarios.

¿Con qué sueña Anthony Blake?

Con ese libro que tengo que terminar de escribir y con pasar a otro plano que me permita seguir leyendo, que es lo que más me gusta de este mundo, y pasear de la mano con mi mujer.