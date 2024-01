El oftalmólogo Román Casanovas La Rosa, pionero de la atención oftalmológica en Ibiza, falleció el pasado viernes, 12 de enero, a los 83 años. Casanovas ejerció la medicina durante medio siglo y la oftalmología en la isla de forma ininterrumpida durante más de 37 años, convirtiéndose en el oculista de buena parte de las familias de Ibiza, y durante varias generaciones. Miles de pacientes de las Pitiusas han pasado por su consulta.

Casanovas llegó a la isla en 1975 desde Barcelona (era jefe de sección de Oftalmología de la residencia Francisco Franco), enviado en comisión de servicios al ambulatorio de la Seguridad Social, después de que las instituciones ibicencas y otras entidades cívicas protagonizaran una intensa campaña para exigir un oculista, y es que Casanovas fue el primer médico de esta especialidad que atendió a los ibicencos y formenterenses. Para entonces, Casanovas era ya un prestigioso facultativo. Había conseguido el Premio Ciutat de Barcelona por su tesis doctoral, completado su formación en Estados Unidos y tenía cerca de medio centenar de publicaciones científicas.

Listas de espera y deontología

Al poco de llegar a la isla, el médico constató el ingente trabajo que le esperaba, en una carta publicada en octubre de 1976, el especialista ya hablaba de listas de espera “de diez meses”, del incremento de la demanda de asistencia en verano y de agotadoras jornadas para poder ver no sólo a los pacientes que acudían con cita sino también a quienes llegaban de urgencia, a quienes no podía “por deontología” dejar de atender. Una situación que no confiaba mucho en que se solucionara —“desgraciadamente, hay escasez de especialistas en España”— y sobre la que escribía: “Yo solo no puedo cubrir las necesidades de las dos islas aún a costa de emplear las 24 horas del día”.

Aunque llegó a la isla en comisión de servicios, ésta acabó siendo una plaza definitiva, labor que compaginó con su consulta privada, instalada durante décadas en la calle Aníbal, donde se jubiló definitivamente en marzo de 2012. Una consulta que puso en marcha el 12 de febrero de 1980, según se lee en los anuncios, que, en aquella época, el oculista publicó en Diario de Ibiza. Una consulta en la que cuentan sus allegados que llegó a atender, incluso, a George Michael. Cinco años después, el especialista comunicaba que dejaba su cargo como jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Can Misses para centrarse en su consulta. El médico fue el responsable de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social.

Además de atender a sus pacientes, el oftalmólogo impartía conferencias y charlas sobre la “salud de los ojos” en las que alertaba de los riesgos del sol. Estar en Ibiza no supuso que dejara de lado su formación, en marzo del 77, apenas dos años después de aterrizar en la isla, el oculista se marchó durante un mes a Estados Unidos, donde visitó centros oftalmológicos de Nueva York, Los Angeles, Filadelfia y San Francisco, donde participó, incitado por la Universidad de California, en la reunión anual de la F. C. Cordes Eye Society para ofrecer la conferencia ‘Obtención y utilidad de duramadre humana liofilizada en cirugía ocular’. Una charla en la que aprovechó para hacer promoción turística de la isla.

En el CDS de Adolfo Suárez

Román Casanovas se implicó a fondo en la vida de la isla. Estuvo en política, militando en el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez, con quien coincidió en sus estancias en la isla en 1978 y 1979: “Hacíamos reuniones y comidas de trabajo, en las que él sólo comía una tortilla francesa y café”, recordaba. Casanovas ejerció como coordinador de la campaña del jovencísimo partido en las elecciones de octubre del 82 y fue el número dos de la lista al Consell de los comicios del 87, momento en que también era secretario general de la gestora pitiusa del partido. A finales de los años 90, fue el presidente de la entontes Asociación de Padres de Alumnos (APA) del instituto Algarb, en Sant Jordi, desde la que planteó la necesidad de mejorar los accesos al centro, que éste contara con agua potable así como fomentar las actividades deportivas.

Román Casanovas será enterrado en Barcelona, pero está previsto un velatorio en Ibiza este lunes, 15 de enero, en el tanatorio de Pompas Fúnebres, de 13 a 17.30 horas.