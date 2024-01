La exigencia de los vecinos, que incluso han protagonizado marchas de protesta, ha dado sus frutos, la Dirección General de Tráfico instalará un radar fijo en la zona de Can Guillemó, en Sant Antoni, uno de los tramos más peligrosos de la red viaria ibicenca. Así lo ha comunicado la Asociación de Vecinos de Can Bonet a través de una nota: «El propio conseller Mariano Juan ha comunicado a la presidenta de la A.V. Can Bonet, que gracias al trabajo de todos, la DGT había cedido y finalmente sí instalará un radar fijo en el tramo de Can Guillemó», señala el comunicado remitido por los vecinos.

«Desde la A.V. Can Bonet nos mostramos enormemente satisfechos al ver que el trabajo y la presión ejercida al final tienen su fruto y agradecemos la labor del conseller, que no ha tirado la toalla hasta conseguir lo que desde la asociación veníamos reclamando y es más seguridad en ese tramo de la carretera». Otro atropello mortal pone el foco en el punto negro de Can Guillemó Año fatídico El 2023 ha sido especialmente fatídico, ya que se produjeron tres atropellos graves, dos de ellos mortales, en ese tramo de la autovía de Sant Antoni, que discurre desde la rotonda de ses Païsses entre Can Guillemó y Can Bonet hasta es Puig y Can Tomàs, pero especialmente en la entrada de Can Bonet. Allí se produjo el atropello de un menor en enero y dos muertes en verano, un hombre de 81 años en julio y un joven de 34 en agosto, tras lo que los vecinos organizaron una marcha de protesta. Los vecinos de Can Bonet recogen firmas para reclamar una "actuación urgente" en el cruce de Can Guillemó en Ibiza