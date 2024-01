Más «tesoros» para la ciudad de Ibiza: donación del Arxiu Puget y de obras de ‘Portmany’

El Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera continúa ampliando su fondo documental a través de donaciones o compras que sirven para conocer todavía mejor la historia y cultura locales y sus personajes más ilustres. Las últimas adquisiciones son especialmente simbólicas. La concejala de Archivo y Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, y la directora del Arxiu, Fanny Tur, explicaron ayer que este espacio municipal ha recibido el Arxiu Puget y ampliado su colección de Antoni Marí, Portmany. Este anuncio se produce precisamente la segunda semana de 2024, año en el que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pintor Narcís Puget Viñas y del 50 aniversario del fallecimiento del también pintor Portmany. Para poner la guinda al pastel, la edil recordó que hace 35 años que el Arxiu se encuentra en las instalaciones de Can Botino.

Can Botino también recibe como donaciones una obra de Nieves Puente y otra de Joaquín Roselló

Por un lado, Tur destacó la donación por parte de las nietas de Narcís Puget Viñas e hijas de Narcís Puget Riquer, ambos artistas reconocidos. «Nos han proporcionado cerca de cien documentos entre los que hay cartas, postales, programas de actividades y exposiciones en las que participaron en Ibiza o Mallorca (por ejemplo en Galerías Costa), contratos, catálogos, documentos oficiales, cosas personales...», en palabras de la directora del Arxiu, así como «una carta de Isidor Macabich a Puget Riquer con motivo de la muerte de su padre en noviembre de 1960, en la que decía que Puget padre era como un hermano para él».

Dedicatorias a los Puget

Esta donación del archivo personal de la familia Puget también incluye un libro de dedicatorias en el que hay un poema dirigido a Puget Viñas escrito por Dionisio Ridruejo, poeta muy destacado, así como una dedicatoria de Marià Villangómez. Este texto dice así: «La buena pintura ibicenca comenzó con Puget Viñas de una manera difícil de superar. Puget Riquer continúa el buen camino y el tema ibicenco y opone la acuarela al óleo de su padre. Color, atmósfera, tierra, raza, expresados con técnicas y sensibilidades diferentes, pero siempre con arte y con rigor». «Dos admirables pintores a quienes la isla tiene la obligación de estar muy agradecida», remata Villangómez.

Además, también se ha entregado al Arxiu un dibujo de Narcís Puget Viñas, a quien Fanny Tur calificó como «padre de los artistas de Ibiza, del resto de pintores».

«También hay, por ejemplo, un contrato de alquiler de Narcís Puget padre, que alquilaba un local suyo en el paseo de s’Alamera para que se instalase allí la oficina de Correos y Telégrafos, además de un expediente del consejo de guerra que sufrió Puget Riquer», quien finalmente fue absuelto, recordó ayer la directora del Arxiu en declaraciones a Diario de Ibiza.

Guillermina Puget, hija de Puget Riquer y nieta de Puget Viñas, intervino durante la presentación: «He venido con mi hermana y su hijo [Asunción Puget y Daniel Lara Puget]. Hemos aportado documentos variados», entre los que, aparte de los mencionados, citó el «manuscrito original de un libro que escribió mi padre». «Hemos donado porque es una manera de que estos documentos estén muy bien custodiados. Aquí están todos clasificados y, si hace falta alguna restauración, la hacen. Se escanea todo y cualquier ciudadano puede venir y consultar los documentos», añadió la familiar en declaraciones facilitadas por el Consistorio. Así, animó a otras personas a hacer lo mismo si cuentan con documentos familiares.

«Nosotras estamos muy agradecidas y contentas de haber hecho esta donación», reiteró Guillermina Puget, una decisión que primero consultó con su hermana y sus sobrinos, que ahora pueden respirar tranquilos al saber que dejan estos documentos en buenas manos.

El Arxiu Històric de Eivissa i Formentera es uno de los espacios públicos con más obras de Antoni ‘Portmany’

Por otra parte, Tur destacó que «tal vez el espacio público con más obra de Portmany es el Arxiu Històric». Recientemente, el coleccionista Alfons García Ninet ha donado 23 dibujos de Antoni Marí hechos en papel de diario, tal y como expuso la concejala Carmen Domínguez. Son de diferentes tamaños y formatos. «Portmany pintaba encima de cualquier tipo de papel, y sobre todo escenas de la Marina, del Mercat Vell y los alrededores, del puerto, carros de payeses, mujeres payesas, ... Era un gran artista», expuso Tur. Además, la concejala y la directora del Arxiu también presentaron la compra, del pasado año, de siete obras originales de dicho pintor. Se trata de un óleo sobre mesa de una casa payesa, un dibujo a tinta china de un burro con un carro a cuestas en el Mercat Vell, así como tres acuarelas de color que representan tres calles de sa Penya y una serie. «Portmany se dedicó sobre todo a dibujar, aunque también hizo algún óleo. Por eso es tan excepcional tenerlos», destacó Tur.

«Además, el año pasado también adquirimos un cuadernito que tenía varios dibujos de diferentes edificios de la ciudad [como Can Comasema, entre otros], de Dalt vila y de la Marina», añadió. En este caso, también hechos a tinta china.

Otras donaciones

Y estas no fueron todas las adquisiciones presentadas este jueves. El escritor y artista Vicent Marí Tur, Botja, donó un dibujo de Joaquín Roselló sobre los hechos del Castell del 13 de septiembre de 1936. Una obra que aparece reproducida en el libro ‘La mirada del basilisc’ (editorial Can Sifre), de Antoni Cardona, y de la cual ahora Can Botino cuenta con la versión original.

Finalmente, los hijos de la artista catalana Nieves Puente (que vivió en Ibiza y falleció en la isla en 2006) han donado una obra suya. Ayer su hijo Luis Mata estuvo presente en el acto de presentación de las nuevas adquisiciones. «Nieves Puente cultivó diferentes técnicas como el óleo, el carbón, el dibujo, etcétera. Su vida artística se desarrolló entre los años 1967 y 2000. Había nacido en Barcelona en el año 1932», apuntaron desde el Ayuntamiento en un comunicado de prensa al respecto.

«Decano de los pintores»

Con todo, Fanny Tur celebró, en conversación con este diario, que todas estas donaciones «contribuyen a aumentar y completar el fondo del Arxiu Històric de Eivissa y Formentera, que es un archivo abierto»: «No nos limitamos a custodiar la documentación heredada, sino que el fondo se amplía constantemente con donaciones como estas. La del Arxiu Puget, por ejemplo, es importante porque documenta la trayectoria del decano de los pintores ibicencos y de otro gran artista como su hijo».

En declaraciones facilitadas por el Ayuntamiento, la concejala de Cultura aprovechó para animar al público a visitar el Arxiu: «Mucha gente no sabe que tenemos aquí este archivo y es una joya. Les animo a que vengan para que la conozcan y sepan todo lo que tenemos guardado, que al fin y al cabo son los tesoros de la ciudad». Sobre el 50 aniversario de la muerte de Antoni Marí, Portmany, Domínguez señaló: «Aparte de estas donaciones, que ahora mostramos aprovechando la ocasión, también queremos hacer un reconocimiento para esta figura tan importante para la ciudad y para el mundo del arte».

Ciclo de conferencias

En este sentido, habló del ciclo de conferencias organizado para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Narcís Puget Viñas y los 50 años de la muerte de Portmany. Dicho ciclo consta de dos charlas. La primera conferencias tiene lugar hoy viernes y correrá a cargo del activista y gestor cultural Andreu Carles López Seguí (Ibiza, 1961), quien ejerce de editor y librero de Finis Africae de Palma (en Mallorca). El acto se celebrará en la Biblioteca municipal de Can Ventosa a las 20 horas. La conferencia sobre Narcís se llevará a cabo el viernes de la semana que viene —en el mismo lugar y a la misma hora—, en esta ocasión a cargo de Maria Lena Mateu Prats (Palma 1956), doctora en Geografia i Historia. Ha publicado fundamentalmente trabajos sobre la cultura popular en Ibiza.

Finalmente, Domínguez expresó que el día 26 habrá exposición en el refectorio «con muchas obras de Portmany, algunas de ellas desconocidas por el gran público». «Las tenemos en el Arxiu y queremos que los vecinos las conozcan y disfruten. Más adelante también disfrutaremos de una exposición de Puget, pero esto será ya en el mes de marzo», concluyó.