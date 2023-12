El Consell de Ibiza ordena que se reduzca el impacto de la luz de la feria sobre el primer cinturón

El Consell de Ibiza envió hace unos días un requerimiento al Ayuntamiento de Ibiza para que se reduzca el impacto de la iluminación de la feria de atracciones de Navidad, situada en el aparcamiento de sa Joveria, sobre el primer cinturón de ronda. La institución insular todavía no ha finalizado el informe sobre el incumplimiento de la distancia de seguridad con la carretera de dos de las atracciones de la feria, pero ya ha adelantado al Consistorio la obligación de mitigar los destellos e intermitencias de la luz que, según los técnicos de la máxima institución insular, pueden provocar «la distracción» de los conductores.

Así lo explica el vicepresidente primero del Consell y responsable del departamento de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, que señala que aún no se ha finalizado el informe porque el Ayuntamiento todavía no ha presentado el certificado que avale la «estabilidad» de las dos atracciones que no cumplen la distancia de seguridad con la carretera.

Precisamente, en el requerimiento en el que se adelanta la obligación de reducir el impacto lumínico sobre la carretera, también se reclama al Consistorio la presentación de la documentación que acredite la estabilidad de las dos atracciones que incumplen la distancia de seguridad.

Tal como informó este diario hace unos días, Vila autorizó la puesta en marcha de la feria sin el informe favorable, pese a que es «preceptivo», del departamento de Infraestructuras Viarias del Consell. En concreto, la feria se inauguró el pasado 24 de noviembre y, cinco días después, el Ayuntamiento pidió el informe obligatorio de la máxima institución insular. Días antes, el grupo del PSOE en el Consell presentó una pregunta, para el pleno del pasado día 1, sobre si se había efectuado este trámite.

Distancia de seguridad

El Consell informó favorablemente el pasado día 1, cuando la feria ya llevaba una semana en funcionamiento, siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones, entre ellas que las atracciones, «por razones de seguridad», se ubicaran a una distancia del primer cinturón de ronda de «una vez y media» la longitud de su altura. Un técnico del Consell comprobó, posteriormente, in situ que dos de las mayores atracciones, situadas en primera línea, incumplen dicha distancia. Previamente, el Consistorio alegó para que, al igual que se hace con las vallas publicitarias, se eximiera del cumplimiento de esta condición con la presentación de un certificado que avalase la estabilidad de las mismas.

Desde entonces, a través del Ayuntamiento, el ingeniero de la feria ha aportado la documentación que garantizaría el cumplimiento de la normativa, pero los técnicos del Consell reclaman que se especifique sólo la garantía de la estabilidad. Aún no se ha hecho, según Mariano Juan, que asegura que no hay ningún inconveniente en aplicar el mismo criterio que con las vallas publicitarias.

La comprobación de que las atracciones cumplen con todos los parámetros que marca la normativa corresponde al Ayuntamiento, que es el que ha autorizado la actividad, mientras que el Consell, como responsable de la carretera, solo reclama que se aporte el documento que garantice la estabilidad de las atracciones que incumplen el criterio que aplican los técnicos sobre la distancia de seguridad a la vía para eximirles de su cumplimiento. En el caso de que no se aporte dicho certificado, el Consistorio podría verse obligado, a instancias del Consell, a cerrar ambas atracciones.

El impacto lumínico sobre la vía, lo que "más preocupa"

En todo caso, el vicepresidente señala que lo que «más preocupa» a los técnicos del Consell es la parte de las luces y, precisamente por ello, ya se ha requerido al Ayuntamiento para que se subsane. En el caso de la distancia de seguridad de las dos atracciones que incumplen la distancia de seguridad, el Ayuntamiento tiene que aportar la documentación que garantice su estabilidad, pero en el de las luces, «se tiene que corregir».

En concreto, la dirección de algunos focos se puede cambiar y, en el caso de las luces fijas de las atracciones (no se pueden apagar algunas y mantener encendidas otras) se tratará de reducir su impacto sobre la carretera con la instalación de lonas. Según Mariano Juan, el Consell ha determinado qué luces causan destellos, pero corresponde al Ayuntamiento instar al promotor de la feria a adoptar las medidas necesarias para corregirlo.

El Ayuntamiento no atendió ayer la solicitud de información por parte de este diario sobre las consecuencias del requerimiento de la institución insular.