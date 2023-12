Recuerdos de un navegante en la Ibiza de los años 30

«Un homenaje a la Ibiza de los años 30». Así resume Martin Davies (Liverpool, 1961) la obra del navegante irlandés Conor O’Brien ‘Viaje y descubrimiento’ (Barbary Press, 2023), reeditada por Davies, en la que se refleja, principalmente, cómo era la vida en Vila en aquellos tiempos, aunque también queda bien retratado el mundo rural. Un libro idóneo para los nostálgicos de la Ibiza preturística, disponible en inglés y castellano.

El erudito O’Brien (1880-1952) llegó a aguas pitiusas a comienzos de los años 30 y se quedó impresionado al conocer un lugar tan exótico para él, llamándole la atención especialmente su folklore y cultura propia, sus gentes, el paisaje o el clima. Lo reflejó en ‘Voyage and Discovery’ (1933), obra ahora reeditada, traducida al castellano por Eva María Ríos Castillo y ampliada con un artículo inédito del propio autor, ‘Los corsarios de Iviza’, donde demuestra su profundo conocimiento sobre la historia de la isla, con cantidad de detalles. «Era un hombre instruido, no cualquier navegante». Estudió en el Winchester College y en el Trinity College, Oxford, recalca.

Retrato: la Ibiza preturística

«Este libro se centra en la vida en la ciudad de Ibiza y sus alrededores en los años 30, antes del turismo, y muestra unos retratos muy completos y bellos de la ciudad, la vida de las tiendas… Todos los detalles. Es casi un homenaje a los vileros, mientras que los payeses aunque quizás están en otro plano, también aparecen en el libro. Y muy bien retratados. Vileros y payeses. Es un buen homenaje y retrato a la Ibiza auténtica», explica en conversación con este diario Davies —de la editorial Barbary Press—, que hoy presenta el libro en Sa Nostra Sala (19.30 horas) junto con Fanny Tur, directora del Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera, y el escritor Joan des Pou (Joan Cardona).

Dicho título es, además, el tercer libro de relato de viajes publicado por este sello, aunque los dos primeros se centraban, principalmente, en sa Cala de Sant Vicent. ‘Viaje y descubrimiento’ es, al fin y al cabo, un trabajo periodístico (O’Brien fue navegante experto en yates, pero también era arquitecto y periodista, entre otras cosas) y un documento histórico útil no sólo para los extranjeros afincados en la isla, sino también para los ibicencos nativos. Y es que la isla que refleja el navegante irlandés dista mucho de la actual, debido a las grandes transformaciones que ha vivido desde entonces.

Se trata del primer libro escrito en inglés centrado en Ibiza y ha estado olvidado durante muchos años «a pesar de que todas las reseñas que se hicieron en los años 30 eran muy favorables». Una posible explicación es que «en la Inglaterra de los años 30 no conocían qué era Ibiza» y no fue hasta los años 50 o 60 cuando comenzaron a publicarse artículos de viaje al respecto. «Yo lo descubrí gracias a la versión alemana de la plataforma Amazon, porque hace 14 años era posible buscar en textos enteros de todos los libros y había una biografía de este señor, Conor O’Brien. Escribí la palabra Ibiza y algo más en la base de datos y así supe que él había escrito un libro sobre la isla. Entonces comencé a investigar al ir a Inglaterra», relata el editor. Y es que no se podía comprar ningún ejemplar de ‘Voyage and Discovery’ en Internet. «Ahora se ve de vez en cuando alguno de 500 euros [de la edición original, de la cual trae uno para esta entrevista], pero en ese momento no había ninguno», añade Davies, quien finalmente lo encontró en la Royal Geographical Society.

Además, las ilustraciones de Katharine Clausen (esposa de O’Brien) son una parte imprescindible del relato de aquella Ibiza ya desaparecida: «Hizo unos 50 o 60 cuadros en Ibiza, óleos y acuarelas, y casi todos han desaparecido. Su padre, George Clausen, es uno de los grandes pintores del país. Este libro es el gran testamento de ella, porque nadie sabe dónde están sus cuadros y sus dos libros infantiles han sido olvidados. Ahora por fin esta gran artista puede disfrutar un poco de la luz que merece en todo el mundo».

Las dos resobrinas del autor, Charlotte Delamer y Sylvia Reynolds, han ayudado en la edición y aportado docenas de ilustraciones originales. «Gracias a la familia han podido escanearse originales, por lo que la calidad es buena», indica.

Al escritor irlandés le encandilaron «la cultura popular ibicenca, el esparto, los carros, los faluchos, los jabeques y el traje típico. El folclore le fascinaba». Sobre la ciudad de Ibiza, describe la actividad comercial, habla sobre «las tiendas pequeñas, el mercado, la vida en esta parte de la isla y sobre cómo los campesinos llevaban la comida a Vila». Davies cuenta que Conor O’Brien, que viajaba por todo el mundo y provenía de la clase alta irlandesa, quería visitar una isla pequeña, no demasiado conocida, con «gente trabajadora y normal». En definitiva, un lugar auténtico y genuino que pudo encontrar en la mayor de las Pitiusas. «Había oído rumores de que aquí existía una colonia de artistas, pero esto no le interesaba tanto [ríe]», afirma el editor británico.

Martin Davies confía en que esta publicación sirva para recuperar las figuras de Conor O’Brien y de la artista Katharine Clausen

En cualquier caso, este libro no es sobre sus amistades con la gente local, sino que se centra principalmente en sus experiencias explorando la isla. Concretamente, O’Brien llegó a la isla por primera vez a principios de enero de 1932 y se marchó en diciembre, y Martin Davies cree que luego pasó en Ibiza otros tres veranos más: «Su mujer murió en el 36 e imagino que ese año ya no vino». En su obra aparecen Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni o Cala Vedella, mientras que no se mencionan los pueblos interiores. El protagonismo se lo llevan la capital y los alrededores, como ses Feixes o Puig des Molins.

No fue hasta los 25 años de edad cuando el erudito se interesó por la navegación. Era un apasionado de la arquitectura y había diseñado su propio barco: el ‘Saoirse’, con el que navegó hasta Ibiza y alrededor del mundo. De hecho, entre 2018 y 2022 lo restauraron en Irlanda y recientemente se han publicado dos geografías de O’Brien, por lo que hay un resurgimiento del interés por su figura.