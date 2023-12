La Pimef denuncia ante la APB que la Savina «se muere»

La Pimef de Formentera representa a un amplio sector de pequeñas y medianas empresas, algunas que trabajan en el puerto de la Savina, y en la última reunión del Consejo de Navegación de este puerto planteó varias reivindicaciones al presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Javier Sanz. La secretaria general de la patronal, Lidia Álvarez, explicó que la principal inquietud es la sensación de inseguridad administrativa sobre el futuro que tienen las empresas que trabajan en los locales repartidos entre las dos marinas. Este efecto ya se produjo el pasado año por la subida de los precios aplicada por las nuevas concesionarias a las empresas locales de servicios náuticos. «Lo que se quiere es que salga ya un concurso a más largo plazo y que sea coherente y asumible ya que las empresas se quejan de la situación económica que están viviendo», resumió Álvarez.

Como ejemplo, indicó que «hay empresas que han pagado hasta 120.000 euros más de lo que pagaban con la anterior concesión y, quitando los meses de julio y agosto, ha habido amarres vacíos, y hay empresas de charter que no han podido asumir esos costes».

El mensaje de la Pimef en este sentido es que «no se puede primar la cuantía económica en los concursos de espacios públicos y la Administración no puede enriquecerse a costa del empobrecimiento de la empresa local», en referencia a la APB.

Otro de los aspectos que preocupa a estas empresas de la zona portuaria es que el cambio de la zona de amarre de las barcas de excursiones que se aplicó esta temporada «afectó mucho a comercios y empresas que vivían precisamente de estas golondrinas».

Álvarez explicó que este tipo de afectaciones a la economía «son una cadena en la que están empresarios, empleados y proveedores locales, y al final es una cadena familiar».

El aparcamiento

La representante de la Pimef también expuso el problema que se ha generado con la falta de aparcamiento: «Habíamos respirado con la zona azul, pero cuando empezó la fase dos del puerto, volvió a faltar aparcamiento. Están bien las inversiones, pero que no afecten a la actividad económica de la localidad», reclamó.

Lidia Álvarez describió la situación y el ambiente en la Savina con las siguientes palabras: «La gente ya no baja a pasear, no baja a cenar, no baja a comprar, solo bajamos a la Savina para entrar y salir de la isla y aun así tenemos problemas a la hora de dejar el coche».

Debido a esa falta de actividad social y económica en la zona portuaria, la secretaria general de la patronal observó: «Somos el único puerto de España que se está quedando sin vida. El puerto se nos muere y no nos damos cuenta y así, con estas palabras, se lo transmitimos al presidente» de la APB, Javier Sanz, en la reunión del Consejo de Navegación.

Al mismo tiempo, la portavoz patronal denunció que las condiciones de la zona de mantenimiento de embarcaciones, el varadero, «son técnica y medioambientalmente inaceptables y se toleran cuando necesitan una solución urgente».

Concluyó que el presidente de la APB «se comprometió a buscar soluciones y a no repetir errores del pasado y a escuchar al sector con reuniones. Le vimos comprometido», aseguró Álvarez.