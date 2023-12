Cadena perpetua y multa, la condena de la primera sindicalista de Ibiza

Se preocupaba por sus compañeras, trabajadoras de la fábrica de calcetines de Can Ventosa. Quería mejoras para todas y el 13 de julio de 1936, cinco días antes del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil su sindicato convocó una huelga. Hecho, este último, que agravó la situación y que hizo que a principios de agosto Margalida Roig Colomar, Margalida Llogat, fuera encarcelada en la prisión central de mujeres de Palma, condenada a cadena perpetua por «delito consumado de adhesión a la rebelión».

La multaron, además con 4.666,6 pesetas, una fortuna para la época, que su familia no pudo pagar, de manera que les expropiaron la casa de Dalt Vila en la que vivían y una feixa del Prat de ses Monges. La situación económica obligó a su madre a acogerse al Hospital de Beneficencia. Escogió el de Palma para estar más cerca de su hija, esperanza inútil, ya que no se vieron nunca más. Las autoridades no permitieron a Margalida visitar a su madre en el lecho de muerte ni acudir a su entierro.

Las mejoras que reclamaba la sindicalista para sus compañeras eran de salario y de horarios. En el 43, Margalida Llogat salió de prisión al conmutarle la cadena perpetua por doce años y un día. Eso sí, sólo podía abandonar su casa para trabajar y los deberes religiosos.