“El 50% de la población de Sant Josep somos mujeres y sólo hay una, Margalida Roig Colomar, Llogat, en la galería de personas ilustres del Ayuntamiento y únicamente hay una calle dedicada a una mujer, que ahora pretenden eliminar. Es una decisión con carga ideológica, que contribuye a borrar a las mujeres. Todas somos Margalida Llogat”, afirma Dessiré Ruiz Mostazo, presidenta de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa. La agrupación, junto con el resto de asociaciones de feministas de la isla, organizan este miércoles una protesta popular para exigir al equipo de gobierno de Sant Josep “que rectifique” y que mantenga el nombre de la calle dedicada a la sindicalista ibicenca.

Las feministas de la isla aprovecharán la celebración del pleno municipal del mes de diciembre, este miércoles, para la concentración, que han convocado a las once de la mañana, hora a la que calculan que se debatirá la moción conjunta que ha presentado la oposición. Las agrupaciones piden a las personas que acudan a la concentración que lo hagan de color morado. Eso sí, aunque pueden acudir con pancartas, éstas deberán quedarse fuera del salón de plenos, donde recuerdan que se deben mantener las formas.

La idea de la concentración surgió de la Comisión del 8M, que integran todos los colectivos feministas de la isla y que está siempre activo. “Al ver en prensa la propuesta de Vox de retirar el nombre de la calle y, sobre todo, de la intención del PP de secundar la idea, decidimos movilizarnos”, apunta Ruiz Mostazo, que recalca que con esta movilización no sólo denuncian una medida que erradicará a las mujeres del callejero de Sant Josep sino que mostrarán su apoyo a la familia de Margalida Llogat, que no quiere que el nombre de la sindicalista desaparezca y a la moción conjunta.

Borrado de las mujeres

Su idea es, de hecho, tomar la palabra al finalizar el pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, después de que haya hablado la familia de Llogat, que también asistirá e intervendrá en la sesión. Las asociaciones denuncian el “borrado constante” de la figura femenina al que, recalcan, colaborará el Ayuntamiento de Sant Josep con la supresión de la calle. “Queremos que el equipo de gobierno entre en razón”, insisten las asociaciones, que hacen hincapié en que Llogat es “un símbolo feminista”.

En este sentido, consideran que la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep, si de verdad responde a una cuestión práctica, como alegan, debería haber sido otra: presentar primero otras opciones, valorarlas con la familia y, en ningún caso, eliminar su nombre del callejero. Dones Progressistes está pendiente de una reunión con la concejala de Igualdad, Marilina Serra, a la que también han informado de la protesta de este miércoles. “La sensación que tenemos es que la concejalía de Igualdad es una concejalía de segunda, la igualdad debería ser transversal”, afirman.

El objetivo de la protesta es, indican, “sacarle los colores” al equipo de gobierno, que ha secundará “una propuesta de Vox con carga ideológica, antifeminista”.

La moción conjunta presentada por la oposición progresista (PSOE, UP y Ara) exige al Ayuntamiento de Sant Josep que mantenga “a todos los efectos el nombre oficial de la vía pública dedicada actualmente a la memoria” de la sindicalista Margalida Roig Colomar, Margalida Llogat. De la misma manera, reclama que se instalen “placas informativas” para que se conozcan sus méritos y que se dedique un espacio “para la memoria histórica, en el que se pueda instalar algún elemento conmemorativo”.

El último punto de la moción pide al Consistorio que organice “un ciclo de actos” destinados a la divulgación de su figura “que incluirá conferencias de expertos” en los centros educativos, de mayores y para el público general, así como otros actos y publicaciones.

Un “despropósito”

La oposición recuerda que Margalida Llogat no sólo es la única hija ilustre de la corporación josepina sino de toda la isla de Ibiza. En este sentido, reconocen que su figura “no es especialmente conocida” entre la población, una labor que, insisten, recae en el Ayuntamiento: “es la institución que tiene la principal responsabilidad de preservar la memoria y divulgar los méritos de sus hijos ilustres”. Un trabajo que recuerdan que se inició “hace años” con los actos del Any Vicent Serra Orvay “pero que luego no ha tenido continuidad”.

El objetivo de la oposición es “no sólo defender el nombre de la calle sino también la memoria de esta hija ilustre de Sant Josep”. “Lamentamos profundamente que Vox abriera este debate sobre la idoneidad de tener una calle dedicada a Margalida Roig Colomar, pero aún más que el gobierno del PP, en vez de rechazar la idea, se avenga a iniciar los trámites para poder hacer efectiva esta sustitución”, indica la “oposición progresista” en un comunicado. El mismo en el que afirman que si no se detiene “este despropósito” colaborarán con la familia de la sindicalista y otras entidades “para mirar de preservar tanto como sea posible su memoria”.