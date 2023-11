⚠️ Precaució.



Atès l'operatiu de recerca d'una persona que @bombersdeivissa, @sant_antoni i @guardiacivil porten a terme a l'Ullal de na Coloms (Cueva de la Luz) es prega no apropar-se a aquesta zona per no entorpir les tasques.



🙏 Gràcies per la vostra col·laboració. https://t.co/suzHARk5wX