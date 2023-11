Los hoteles alargarán la temporada tanto en marzo como hasta noviembre

Algunos hoteleros aprovecharán que la Semana Santa cae muy pronto, justo en los últimos siete días de marzo, para adelantar la apertura de algunos de sus establecimientos. Por ejemplo, Vibra, que tendrá 1.000 habitaciones disponibles desde el Miércoles Santo 27 de marzo: «Lo hacemos porque el abril de 2023 nos fue muy bien. Ese es nuestro desafío: que vuelva a ser un mes muy bueno», cuenta David Muñoz, director comercial y de marketing de la cadena, la que más camas tiene en la isla. El 30% de sus clientes son británicos, que han comenzado ya a comprar paquetes para 2024. Son los que antes lo están haciendo, asegura Muñoz.

En THB, sin embargo, no abrirán sus hoteles hasta abril; el 19, el Ocean Beach; el 24, el Naeco. No ven factible hacerlo antes, pero sí volver a repetir lo que hicieron este año con este último hotel: «Esta temporada hicimos un experimento que nos fue bien. El Naeco cerraba habitualmente el segundo domingo de octubre. En 2023 decidimos alargar su actividad hasta el cuarto domingo de ese mes, el día 29. Fue el primer año que se hacía en su historia. Y nos fue muy bien», explica Juan Carlos Miralles, director comercial de la cadena. Tanto, que en 2024 repetirán la experiencia. De momento tienen «mucha venta» para los meses de mayo y de junio: «Tira muy bien la reserva anticipada».

También se arriesgará Palladium Hotel Group, según explica su jefe de ventas, Sergio Zertuche. Además de adelantar la apertura del Gran Palladium y del Hard Rock a la Semana Santa, habla de «extender» la temporada a noviembre: «Intentaremos hacerlo con algunos hoteles, aguantar hasta los primeros días de ese mes. Vamos a centrarnos mucho en eso», afirma.

Muy ambicioso, el presidente de Fomento de Turismo, Alejandro Sancho, apuesta incluso por abrir «al menos tres semanas de marzo». Cree que es posible si se consolidan las pruebas deportivas que tan buenos resultados dan en abril, «el mejor de la historia», según el presidente del Consell insular de Ibiza.

Aumento de las reservas

La Asociación de Agencias Británicas de Viaje (ABTA) comunicó durante la reunión mantenida por la mañana con el Govern y el Consell que las reservas turísticas del mercado británico hacia las islas han aumentado en 12 puntos porcentuales en relación a los mismos datos del año pasado, según explicó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, al término del encuentro: «En comparación con el año pasado, el número de reservas hacia las islas ha pasado de un 52% a un 64%, una cifra muy positiva, que significa también que los británicos vuelven a confiar en los turoperadores para reservar sus vacaciones con antelación».

Al responsable de marketing de Vibra no le extraña: «Mientras la macroeconomía no afecta al empleo, las vacaciones son sagradas en el Reino Unido. Quizás, la delicada situación de su economía les haga ahorrar o salir menos, pero no dejarán de ir de vacaciones». Aun así, no apretarán demasiado las tuercas de los precios en 2024: «La demanda es lo que cuenta y nos ajustaremos a ella. El actual escenario no es adecuado para subidas importantes». En cuanto a las ventas anticipadas, Muñoz indica que empiezan a volver a su cauce de antes del covid, pandemia que cambió «los patrones de reservas».

Los precios no se bajan

Los hoteles de THB, al contrario que muchos de Ibiza, no tuvieron que bajar precios en mayo tras caer la demanda: «Los subimos considerablemente en Ibiza. Y en Sant Antoni, también, aunque allí falló la ocupación, que bajó entre un 5 y un 7%», detalla Miralles. ¿La razón? Cree que «el mercado ha puesto en su sitio» a Sant Antoni, que «no tiene nada que ver con Santa Eulària o Ibiza». Subieron tanto los precios por la necesidad de compensar económicamente la calidad que dan, por ejemplo gastronómica: no tienen bufé. En 2024 tampoco los bajarán: «No pensamos hacerlo». Sus reservas anticipadas, aunque aumentan, «están lejos de la de la época del precovid».

«La experiencia de este año nos ha enseñado que las familias son sensibles al movimiento de precios. Hay alternativas de precios en otros destinos», avisa Carmen Ferrer, alcaldesa y edil de Turismo de Santa Eulària, así como exconsellera en esa materia. Ferrer se reunió ayer con 18 medios en un ‘Wine o’clock’ para conversar con ellos «reposadamente», con una copa en la mano.

Pero a veces no hay más remedio que subir los precios para compensar, al menos, los costes inflacionarios, que «persiguen» al Palladium Hotel Group, según Sergio Zertuche. Y eso les obligará, también en 2024, a adaptarlos a la carestía de la vida: «Los subiremos, pero a la vez aumentaremos el valor de lo que damos, la calidad. Veremos cómo responde la demanda». Con todo, ve «con optimismo el 2024, por encima del 2023».

